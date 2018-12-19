Общество

ГИБДД рассмотрит возможность проверки знания ПДД при замене прав
РБК
вчера в 20:06

Идея была высказана в ходе четвертого ежегодного конгресса автошкол, в котором участвовало руководство ГИБДД. Директор ярославской автошколы «Ярфина» Сергей Калмыков предложил проводить проверку знаний ПДД при замене водительского удостоверения, которая происходит каждые десять лет.
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