Общество
Госавтоинспекция (ГИБДД) попросила Росстандарт отложить на семь месяцев срок вступления в силу нового ГОСТа для номеров автомобилей и мотоциклов. Об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на пресс-центр МВД. В издании напомнили, что введение новых автономеров планировалось на 1 января 2019 года.
Газета.Ruвчера в 21:53
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с чего всё началось
Госавтоинспекция попросила передвинуть срок на август, в Росстандарте пообещали идею рассмотреть. ГИБДД предложила Росстандарту перенести сроки введения в действие нового ГОСТ Р 50577–2018 с 1 января на 4 августа 2019 года.Коммерсантъвчера в 17:28
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