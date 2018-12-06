Госавтоинспекция попросила передвинуть срок на август, в Росстандарте пообещали идею рассмотреть. ГИБДД предложила Росстандарту перенести сроки введения в действие нового ГОСТ Р 50577–2018 с 1 января на 4 августа 2019 года.

с чего всё началось

Госавтоинспекция (ГИБДД) попросила Росстандарт отложить на семь месяцев срок вступления в силу нового ГОСТа для номеров автомобилей и мотоциклов. Об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на пресс-центр МВД. В издании напомнили, что введение новых автономеров планировалось на 1 января 2019 года.

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