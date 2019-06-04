Транспорт
ГИБДД предложила запретить каршеринг для нарушителей ПДДРоссийская газета 00:37
ГИБДД планирует взять под свой контроль сервис каршеринга. Так, может заработать единая система, с помощью которой каршеринговые компании смогут проверить, лишали ли их потенциального клиента прав и не является ли он злостным нарушителем ПДД.
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с чего всё началось
Госавтоинспекция планирует ввести запрет на пользование услугой каршеринга для водителей, которые регулярно нарушают ПДД и были хотя бы раз лишены прав. Об этом «Известиям» сообщил начальник управления надзорной деятельности ГИБДД МВД России Роман Мишуров.Известиявчера в 17:01
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СМИ: Злостным нарушителям ПДД в России могут запретить пользоваться каршерингом
RT на русскомвчера в 15:43
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