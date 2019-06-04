Транспорт

ГИБДД предложила запретить каршеринг для нарушителей ПДДРоссийская газета 00:37

ГИБДД планирует взять под свой контроль сервис каршеринга. Так, может заработать единая система, с помощью которой каршеринговые компании смогут проверить, лишали ли их потенциального клиента прав и не является ли он злостным нарушителем ПДД.
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с чего всё началось

Права на прокат: нарушителям ПДД запретят пользоваться каршерингом

Госавтоинспекция планирует ввести запрет на пользование услугой каршеринга для водителей, которые регулярно нарушают ПДД и были хотя бы раз лишены прав. Об этом «Известиям» сообщил начальник управления надзорной деятельности ГИБДД МВД России Роман Мишуров.
Известиявчера в 17:01

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ГИБДД планирует запретить каршеринг для злостных нарушителей ПДД, пишут СМИ

РИА Новостивчера в 19:17

Российские водители оценили возможный запрет на каршеринг для нарушителей ПДД

Lenta.ru06:55

Каршеринг для злостных нарушителей ПДД собираются запретить

Газета.Ru05:49

В ГИБДД предложили запретить каршеринг для злостных нарушителей ПДД

РБКвчера в 21:41

ГИБДД требует запретить нарушителям ПДД пользоваться каршерингом

РЕН ТВ07:28

Права на прокат: нарушителям ПДД запретят пользоваться каршерингом

Известиявчера в 17:01

СМИ: Злостным нарушителям ПДД в России могут запретить пользоваться каршерингом

RT на русскомвчера в 15:43
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Происшествия

Вылетевший из Москвы в Берлин Boeing экстренно вернулся во Внуково

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Ани Лорак уволила всю свою команду

Как стало известно SUPER, певица приняла решение проститься с многолетним бессменным концертным директором Михаилом Успенским, его супругой Екатериной, выполнявшей функции PR-менеджера, а также с помощником-администратором.
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Армия и оружие

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Политика

Лавров усомнился в качестве советников Трампа

Произошедшее вызвало у министра «вопросы относительно качества тех советников, которые кладут информацию на стол президенту США».
Обновлено в 09:55
Общество

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"Ситуация еще не приобрела неотвратимого характера, ее можно и нужно решать, иначе она может приобрести масштаб настоящего коллапса", — заключил Буксман.
Обновлено в 08:21
Технологии

YouTube и Twitch ввели ограничения для несовершеннолетних стримеров

После скандала YouTube ужесточила правила для пользователей и ввела новые меры предосторожности.
Обновлено в 01:59
Общество

Роскачество выявило кишечную палочку в чайных пакетиках

В ходе проверки листовых и пакетированных сортов черного чая "Роскачество" обнаружило кишечную палочку, говорится в сообщении ТАСС.
Обновлено в 02:19
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В ЛНР обвинили Зеленского в усилении обстрелов Донбасса

Обновлено в 08:03
Театры

Псковский драмтеатр может получить федеральный статус

Псковский драмтеатр может получить федеральный статус.
Обновлено в 04:12
Культура

Видеоблогер BadComedian может закрыть канал из-за иска кинокомпании

Российский видеоблогер и кинообозреватель Евгений Баженов, известный как BadComedian, заявил о возможном закрытии своего канала на YouTube в связи с иском против него кинокомпании Kinodanz на 1 млн рублей.
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Единоборства

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Американо-мексиканский боксер Энди Руис, который 2 июня нокаутировал Энтони Джошуа в поединке за звание чемпиона в тяжелом весе, признался, что хотел бы провести реванш со своим соперником в Мексике, сообщает Sky Sports.
Обновлено в 03:56
Финансы

Официальный курс евро на вторник вырос до 73,22 рубля

Официальный курс евро на вторник вырос на 37,44 копейки - до 73,218 рубля, курс доллара увеличился на 17,13 копейки - до 65,5547 рубля, следует из данных Банка России.
Обновлено вчера в 06:59
Происшествия

Задержаны двое подозреваемых в убийстве бывшего бойца спецназа ГРУ

Обновлено в 04:46
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Диетологи разработали новые правила питания для женщин после 40 лет

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Политика

Путин открыл в Москве памятник жертвам концлагерей

Президент России Владимир Путин открыл памятник героям сопротивления в фашистских концлагерях и еврейских гетто.
Обновлено в 07:55
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Путин и Си Цзиньпин обсудят ситуацию на Корейском полуострове

Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудят ситуацию на Корейском полуострове с учетом встречи президента России с Ким Чен Ыном во Владивостоке, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Обновлено в 09:05
Космос

У спутника «Ямал-601» возникли проблемы с двигателем

Сообщается, что у аппарата возникли проблемы с одним из двигателей.
Обновлено в 08:48
Происшествия

В Екатеринбурге возбуждено первое уголовное дело после протестов

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Кино

Пользователи Сети нашли киноляп в сериале «Чернобыль»

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Армия и оружие

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Эксперты назвали лучший напиток для утоления жажды в жару

Стал известен напиток, который хорошо утоляет жажду в жару и восстанавливает баланс солей в организме. Об этом пишет «Российская газета».
Обновлено вчера в 23:43
Шоу-бизнес

Алсу ответила затравившим ее после скандала на «Голосе»

Певица Алсу назвала подписчиков, затравивших ее в Instagram, гиенами.
Обновлено в 04:35
Кино

Тарантино экранизирует собственный комикс о Джанго и Зорро

Американский кинорежиссер Квентин Тарантино работает над фильмом по мотивам комикса «Джанго/Зорро». Об этом 3 июня сообщил портал Сollider.
Обновлено в 09:09
Гаджеты

Новая версия ноутбука Huawei MateBook 13 вышла в России

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Гаджеты

В России стартовали продажи обновлённых фотоаппаратов «Зенит»

Продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении начались в России со вторника, 4 июня.
Обновлено в 07:40
Происшествия

В Австралии четыре человека погибли в результате стрельбы

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Авто

Новый кроссовер Haval F7 стартует на российском рынке

Уже завтра, 5 июня, в России начнутся продажи нового кроссовера Haval F7.
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