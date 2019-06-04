Транспорт
Злостным нарушителям ПДД запретят пользоваться каршерингомИзвестия вчера в 14:00
В России планируется запретить пользоваться каршерингом водителям, которые регулярно нарушают правила дорожного движения и хотя бы раз были лишены прав. Об этом «Известиям» рассказал начальник управления надзорной деятельности ГИБДД МВД РФ Роман Мишуров.
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с чего всё началось
Госавтоинспекция планирует ввести запрет на пользование услугой каршеринга для водителей, которые регулярно нарушают ПДД и были хотя бы раз лишены прав. Об этом «Известиям» сообщил начальник управления надзорной деятельности ГИБДД МВД России Роман Мишуров.Известиявчера в 17:01
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СМИ: Злостным нарушителям ПДД в России могут запретить пользоваться каршерингом
RT на русскомвчера в 15:43
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