ГИБДД предложила в шесть раз увеличить штраф за превышение скоростиРБК 09:12

Когда правительство внесет законопроект, мы будем рассматривать с точки зрения здравого смысла.

Госавтоинспекция предложила резко ужесточить наказание за нарушение скоростного режима на дорогах, штраф за превышение максимально разрешенной скорости на 20–40 км/ч предлагается поднять сразу в шесть раз.

ГИБДД предложила в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости

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