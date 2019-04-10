ГИБДД предложила поднять в шесть раз штраф за превышение скоростиРИА Новости 13:01

Когда правительство внесет законопроект, мы будем рассматривать с точки зрения здравого смысла.

Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин не поддержал предложение ГИБДД увеличить в шесть раз штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час.

ГИБДД предложила поднять в шесть раз штраф за превышение скорости

Политика Мадуро назвал вице-президента США одержимым и ненормальным Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал "одержимым" вице-президента США Майка Пенса. Его выступление транслировали в "Твиттере".

Игры Albion Online стала условно-бесплатной Студия Sandbox Interactive, как и обещала, сделала бесплатной свою онлайновую ролевую игру Albion Online.

Происшествия Три человека пострадали при ДТП в Южно-Сахалинске Очевидцы аварии помогли выбраться из автомобиля трем молодым людям. Subaru Forester потушили пожарные.

Политика В Германии назвали санкции США нарушением международного права Глава Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс в интервью изданию OWC заявил, чт«применение санкций США против европейских компаний, которые сотрудничают с российскими компаниями, мы принципиально считаем нарушением норм международного права».

Шоу-бизнес Марина Юдашкина рассказала о самочувствии мужа Жена модельера Марина Юдашкина призвала общественность не верить слухам и рассказала о том, как ее муж чувствует себя на самом деле.

Происшествия СК попросил арестовать водителя, сбившего курсанта МЧС в Воронеже Следствие ходатайствует о заключении под стражу водителя Mercedes, который, по данным СК, пытался насмерть сбить курсанта МЧС в Воронеже, сообщает в среду региональное управление СК РФ.

Общество Тысячи пенсионеров стали жертвами нового вида мошенничества Пенсионеры зачастую становятся жертвами обмана тех, кто должен защищать их права.

Происшествия В Ингушетии полицейские застрелили напавшего на людей медведя Сотрудники полиции в Ингушетии застрелили медведя, который сбежал из вольера в городском парке и напал на двух местных жителей, сообщает региональное МВД.

Авто Компания Subaru анонсировала новый Subaru Outback Автобренд Subaru показал первое изображение модели Subaru Outback следующего поколения, чей дебют запланирован в рамках автосалона в Нью-Йорке через неделю.

Политика Небензя не позволил ограничить свое выступление в СБ ООН Постпред России при ООН Василий Небензя не позволил немецкому коллеге ограничить свое выступление в Совбезе. Об этом сообщает РИА "Новости".

Экономика Ресторан «Прага» приобрел совладелец Черемушкинского рынка В середине 1990-х годов мэрия Москвы продала "Прагу" группе АСТ семьи бывшего совладельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова.

Экономика Три банка из США проверили клиентов на предмет отмывания денег из России Крупнейшие американские банки Bank of America, Morgan Stanley и Citigroup проверили счета своих клиентов чтобы исключить возможное отмывание денег из России, об этом руководители финансовых организаций рассказали на слушаниях в конгрессе, пишет Financial Times.

Политика Украина расширила торговые санкции против РФ На заседании правительства в среду, 10 апреля, Кабинет Министров Украины принял постановление «О внесении изменений в перечень товаров, запрещенных к ввозу на таможенную территорию Украины, происходящих из Российской Федерации».

Происшествия Родители не разрешили перелить кровь умирающему младенцу в Ростове По информации пресс-службы прокуратуры Ростовской области, религиозные мать и отец запретили врачам совершить переливание крови 1,5 месячной дочери несмотря на ее тяжелое состояние.

Авто До России добрался обновленный пикап Isuzu D-Max Нынешний пикап Isuzu D-Max увидел свет в 2011 году, но на российском рынке появился только осенью 2016-го.

Политика ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.

Путешествия Федор Конюхов снова попал в шторм Российский путешественник Федор Конюхов, совершающий кругосветное одиночное плавание на весельной лодке, во второй раз попал в шторм в Тихом океане, сообщает ТАСС.

Энергетика США возобновили поставки венесуэльской нефти Соединённые Штаты возобновили поставки нефти из Венесуэлы спустя три недели нулевых закупок.

Футбол Фанаты «Аякса» мешали игрокам «Ювентуса» выспаться Стоит отметить, что подобный трюк поклонники "Аякса" использовали и перед матчем против "Реала" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Армия и оружие Контрактникам ФСБ запретят покидать РФ без разрешения Служащие в структурах ФСБ по контракту не смогут выезжать за пределы России без разрешения руководства.