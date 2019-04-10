Общество
Штраф за превышение скорости может быть увеличен в 6 разТерритория.Самара вчера в 13:11
ГИБДД предлагает увеличить штрафы за превышение скорости, об этом сказал во время общественных слушаний в Госдуме заместитель главы ГИБДД Олег Понарьин. Кроме того, инспекция предлагает запретить водителям, которые часто нарушают ПДД, платить штрафы со скидкой в 50%.
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Пусть сначала дороги приведут в порядок.
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В ГИБДД предложили в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости на 20-40 км/час
Интерфаксвчера в 10:19
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Политика
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Культура
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Политика
КПРФ предложила штрафовать чиновников за оскорбление россиян
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Кино
В Москве начались съемки фильма «Доктор Лиза»
В Москве начались съемки художественного фильма об основательнице фонда "Справедливая помощь" Елизавете Глинке под названием "Доктор Лиза".
Обновлено в 12:16
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Кадыров призвал простить Чечне долги за газ
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал решение Верховного суда республики, который отменил решение Заводского суда Грозного по вопросу списания с населения задолженности за газ.
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Специалисты смогли рекомендовать к употреблению кефир марок «Простоквашино», «Лакомо», «Асеньевская ферма», а также простоквашу «Каждый день».
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Экономика
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За первые три месяца 2019 г. зарплаты российских работников в среднем выросли на 3–3,5%, по данным проекта «Банк данных заработных плат» HeadHunter.
Обновлено вчера в 17:50
Происшествия
Один человек пострадал при хлопке газа на заводе в Нижнем Тагиле
Один человек госпитализирован с ожогами в результате хлопка газа на заводе «Уралхимпласт» в Нижнем Тагиле, сообщается на сайте регионального управления МЧС России по Свердловской области.
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Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
Обновлено вчера в 09:47
Политика
Посольство РФ: Британия готовит новые провокации с химвеществами
Великобритания хочет сохранить свои химические лаборатории, чтобы устроить новые провокации, считает секретарь посольства России в королевстве.
Обновлено в 14:49
Экономика
Uber раскрыл убытки совместного предприятия с «Яндексом»
Uber учитывает финансовые результаты СП по методу долевого участия (equity method investment), компания владеет 38% в совместном предприятии.
Обновлено в 19:11
Хоккей
Билялетдинов покидает пост главного тренера «Ак Барса»
Главный тренер казанского ХК «Ак Барс» Зинэтула Билялетдинов покидает свой пост, сообщает «РИА Новости», «Спорт Экспресс» и «Московский комсомолец» со ссылкой на источники.
Обновлено в 13:23
Политика
Небензя не дал прервать свое выступление в Совбезе ООН
Василий Небензя, постоянный представитель России в Организации Объединенных Наций, не позволил постпреду Германии, которая сейчас председательствует в Совете Безопасности, ограничить время своего выступления.
Обновлено в 07:30
Политика
Макрон выступил против торговых переговоров с США
«Франция выступает против торговых переговоров с США за рамками Парижского соглашения», — заявил он.
Обновлено в 18:28
Финансы
Рынку пора скорректироваться
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Двое ростовских полицейских попросили убежища на Украине
Двое действующих российских полицейских попросили убежища в пункте пропуска "Гоптовка" в Харьковской области Украины, сообщается сайте Госпогранслужбы страны.
Обновлено в 16:18
Происшествия
Майкла Калви перевели под домашний арест
Басманный суд Москвы освободил из СИЗО и поместил под домашний арест основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, которому инкриминируется мошенничество на 2,5 млрд рублей, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:27
Армия и оружие
Турчинов обвинил Россию в подготовке к войне в Европе
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов во время выступления на Киевском форуме по безопасности заявил, что Россия якобы готовится к полномасштабной континентальной войне в Европе.
Обновлено в 09:34
Космос
Первый частный луноход потерпел крушение при посадке
Обновлено в 17:07
Политика
В США призвали к пересмотру политики в отношении России
Бывший госсекретарь США Джордж Шульц, экс-глава Минобороны Уильям Перри и бывший сенатор Сэмюэл Нанн в совместной статье для The Wall Street Journal призвали американские власти пересмотреть свою политику в отношении России.
Обновлено в 19:35
Общество
Священника сослали в глухое село из-за эффектных снимков супруги
В Магнитогорской епархии на сетевой скандал отреагировали быстро: Сергия Зотова отстранили от работы в кафедральном соборе и отправили служить в село Фершампенуаз Нагайбакского района, пишет "Комсомолка".
Обновлено в 10:20
Армия и оружие
На Украине пообещали новые проходы кораблей через Керченский пролив
Киев продолжит направлять корабли через Керченский пролив, поскольку отказ от прохода значил бы, что Украина отказывается от Азовского моря и своих территорий.
Обновлено в 19:53
Общество
Пригожина возмутил совет Волочковой бедным россиянам уезжать из страны
Музыкального продюсера Иосифа Пригожина возмутило последнее публичное высказывание балерины Анастасии Волочковой.
Обновлено в 11:36
Футбол
"Ривер Плейт" обыграл "Альянсу" в Кубке Либертадорес"
"Ривер Плейт" выиграл у "Альянсы" (3:0) в матче четвертого тура группового турнира Кубка Либертадорес.
Обновлено в 19:52
Наука
Останки людей нового вида нашли на Филиппинах
Археологи нашли на филиппинском острове Лусон останки древних людей, которые принадлежат, предполагают ученые, ранее неизвестному виду человека.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
Командующего ВДВ десантировали в Сирию
Генерал-полковник Андрей Сердюков, согласно практике ротации высшего командного состава, мог оказаться в Сирии еще в сентябре 2017 года (его существенным плюсом назывался опыт боевых действий в Чечне, а также в операции по присоединению Крыма).
Обновлено в 17:45
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Скромнее оказались только жители Брянска и Якутска, которые мечтают о заработке в 55 тысяч, Улан-Удэ - 54, и Читы - 50.
Обновлено вчера в 05:25
Футбол
Португалия стала ближе к России в рейтинге ассоциаций УЕФА
По итогам встреч плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы на текущей неделе Португалия приблизилась к России в рейтинге Европейского союза футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 20:02
Общество
Челнинка ездила за рулем с младенцем на руках и давала ребенку водить
Жительница Набережных Челнов Агина Алтынбаева опубликовала на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» видеозапись, где она едет за рулем автомобиля с младенцем на руках.
Обновлено в 12:20