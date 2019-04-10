Штраф за превышение скорости может быть увеличен в 6 разТерритория.Самара вчера в 13:11

Пусть сначала дороги приведут в порядок.

ГИБДД предлагает увеличить штрафы за превышение скорости, об этом сказал во время общественных слушаний в Госдуме заместитель главы ГИБДД Олег Понарьин. Кроме того, инспекция предлагает запретить водителям, которые часто нарушают ПДД, платить штрафы со скидкой в 50%.

Штраф за превышение скорости может быть увеличен в 6 раз

Политика Порошенко в прямом эфире позвал Зеленского на дебаты Президент Украины Петр Порошенко приехал в студию программы "Право на власть" на телеканале "1+1" и призвал своего оппонента, лидера первого тура выборов Владимира Зеленского начать там с ним дебаты, но тот отказался, сообщив, что находится на пути во Францию.

Культура Умер лидер группы «Соломенные еноты» Борис Усов Умер солист российской панк-рок-группы «Соломенные еноты» Борис Усов. Об этом сообщил журналист Максим Семеляк в своем фейсбуке.

Политика КПРФ предложила штрафовать чиновников за оскорбление россиян Депутаты от фракции КПРФ внесли в Государственную думу законопроект, который вводит штрафы для чиновников за оскорбление граждан.

Кино В Москве начались съемки фильма «Доктор Лиза» В Москве начались съемки художественного фильма об основательнице фонда "Справедливая помощь" Елизавете Глинке под названием "Доктор Лиза".

Политика Кадыров призвал простить Чечне долги за газ Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал решение Верховного суда республики, который отменил решение Заводского суда Грозного по вопросу списания с населения задолженности за газ.

Общество Росконтроль назвал лучшие марки кефира и простокваши Специалисты смогли рекомендовать к употреблению кефир марок «Простоквашино», «Лакомо», «Асеньевская ферма», а также простоквашу «Каждый день».

Экономика У каких специалистов сильнее всего растут зарплаты в 2019 году За первые три месяца 2019 г. зарплаты российских работников в среднем выросли на 3–3,5%, по данным проекта «Банк данных заработных плат» HeadHunter.

Происшествия Один человек пострадал при хлопке газа на заводе в Нижнем Тагиле Один человек госпитализирован с ожогами в результате хлопка газа на заводе «Уралхимпласт» в Нижнем Тагиле, сообщается на сайте регионального управления МЧС России по Свердловской области.

Космос Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.

Политика Посольство РФ: Британия готовит новые провокации с химвеществами Великобритания хочет сохранить свои химические лаборатории, чтобы устроить новые провокации, считает секретарь посольства России в королевстве.

Экономика Uber раскрыл убытки совместного предприятия с «Яндексом» Uber учитывает финансовые результаты СП по методу долевого участия (equity method investment), компания владеет 38% в совместном предприятии.

Хоккей Билялетдинов покидает пост главного тренера «Ак Барса» Главный тренер казанского ХК «Ак Барс» Зинэтула Билялетдинов покидает свой пост, сообщает «РИА Новости», «Спорт Экспресс» и «Московский комсомолец» со ссылкой на источники.

Политика Небензя не дал прервать свое выступление в Совбезе ООН Василий Небензя, постоянный представитель России в Организации Объединенных Наций, не позволил постпреду Германии, которая сейчас председательствует в Совете Безопасности, ограничить время своего выступления.

Политика Макрон выступил против торговых переговоров с США «Франция выступает против торговых переговоров с США за рамками Парижского соглашения», — заявил он.

Финансы Рынку пора скорректироваться Российский рынок ведет себя на удивление закономерно.

Политика Двое ростовских полицейских попросили убежища на Украине Двое действующих российских полицейских попросили убежища в пункте пропуска "Гоптовка" в Харьковской области Украины, сообщается сайте Госпогранслужбы страны.

Происшествия Майкла Калви перевели под домашний арест Басманный суд Москвы освободил из СИЗО и поместил под домашний арест основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, которому инкриминируется мошенничество на 2,5 млрд рублей, сообщает ТАСС.

Армия и оружие Турчинов обвинил Россию в подготовке к войне в Европе Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов во время выступления на Киевском форуме по безопасности заявил, что Россия якобы готовится к полномасштабной континентальной войне в Европе.

Политика В США призвали к пересмотру политики в отношении России Бывший госсекретарь США Джордж Шульц, экс-глава Минобороны Уильям Перри и бывший сенатор Сэмюэл Нанн в совместной статье для The Wall Street Journal призвали американские власти пересмотреть свою политику в отношении России.

Общество Священника сослали в глухое село из-за эффектных снимков супруги В Магнитогорской епархии на сетевой скандал отреагировали быстро: Сергия Зотова отстранили от работы в кафедральном соборе и отправили служить в село Фершампенуаз Нагайбакского района, пишет "Комсомолка".

Армия и оружие На Украине пообещали новые проходы кораблей через Керченский пролив Киев продолжит направлять корабли через Керченский пролив, поскольку отказ от прохода значил бы, что Украина отказывается от Азовского моря и своих территорий.

Общество Пригожина возмутил совет Волочковой бедным россиянам уезжать из страны Музыкального продюсера Иосифа Пригожина возмутило последнее публичное высказывание балерины Анастасии Волочковой.

Наука Останки людей нового вида нашли на Филиппинах Археологи нашли на филиппинском острове Лусон останки древних людей, которые принадлежат, предполагают ученые, ранее неизвестному виду человека.

Армия и оружие Командующего ВДВ десантировали в Сирию Генерал-полковник Андрей Сердюков, согласно практике ротации высшего командного состава, мог оказаться в Сирии еще в сентябре 2017 года (его существенным плюсом назывался опыт боевых действий в Чечне, а также в операции по присоединению Крыма).

Общество В Грозном и Махачкале нашлись самые довольные своей зарплатой россияне Скромнее оказались только жители Брянска и Якутска, которые мечтают о заработке в 55 тысяч, Улан-Удэ - 54, и Читы - 50.

Футбол Португалия стала ближе к России в рейтинге ассоциаций УЕФА По итогам встреч плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы на текущей неделе Португалия приблизилась к России в рейтинге Европейского союза футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает "Советский спорт".