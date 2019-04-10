Транспорт
ГИБДД предложила поднять в шесть раз штраф за превышение скоростиРИА Новости вчера в 13:01
Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин не поддержал предложение ГИБДД увеличить в шесть раз штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час.
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Когда правительство внесет законопроект, мы будем рассматривать с точки зрения здравого смысла.
— Вячеслав Лысаков, российский депутатВзгляд.ру вчера в 11:26
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В Госдуме прозвучали предложения об ужесточении в КоАП наказаний за быструю езду
Коммерсантъвчера в 19:02
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Политика
Сербский депутат призвал ПАСЕ уважать принадлежность Крыма к России
В ходе выступления в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) сербский депутат Александр Шешель призвал уважительно относиться к территориальной целостности России, частью которой являются Крым и Севастополь.
Обновлено вчера в 13:46
Футбол
«Барселона» обыграла «Манчестер Юнайтед» в матче Лиги чемпионов
Футболисты испанской «Барселоны» победили английский «Манчестер Юнайтед» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 17:01
Хоккей
«Тампа-Бэй» уступила «Коламбусу» в матче плей-офф НХЛ
Обновлено вчера в 22:00
Общество
Путин обсудил с Бегловым развитие Петербурга
Президент России Владимир Путин в среду, 10 апреля, провёл рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым.
Обновлено вчера в 08:56
Происшествия
В Петербурге полицейский открыл огонь при задержании водителя
Обновлено вчера в 15:15
Футбол
«Очень жарко»: зенитовец Азмун отреагировал на снег в апреле
«Очень жарко», — пошутил идущий последним иранец Сердар Азмун.
Обновлено вчера в 18:51
Кино
Умер артист «Современника» Геннадий Фролов
Обновлено вчера в 12:46
Происшествия
У китайского арендатора забирают томский лес
О результатах выезда комиссии генпрокуратуры РФ в Томскую область рассказал руководитель ведомства Юрий Чайка.
Обновлено вчера в 06:28
Политика
Мэй заявила, что Британия должна покинуть Евросоюз как можно скорее
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила сожаление, что страна до сих пор не покинула Европейский союз из-за разногласий в парламенте страны.
Обновлено вчера в 21:31
Политика
В Раде объяснили, почему Украина далека от вступления в ЕС и НАТО
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne заявил, что Украину не ждут ни в НАТО, ни в Евросоюзе.
Обновлено вчера в 22:50
Происшествия
Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день нападений
В ходе заседания Пресненского районного суда Москвы по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева были представлены чеки с указанием суммы денег, которые потратили спортсмены в кафе «Кофемания» и клубе «Эгоист» в день, когда произошли конфликты с чиновниками Денисом Паком, Сергеем Гайсиным и водителем телеведущей Ольги Ушаковой Виталием Соловчуком.
Обновлено вчера в 12:45
Шоу-бизнес
Александр Кержаков и Милана Тюльпанова поздравили сына с 2-летием
Сыну Александра Кержакова и Миланы Тюльпановой исполнилось 2 года УЗИ Миланы Тюльпановой Свой текст Милана сопроводила не только праздничной фотографией Артемием, но и снимком УЗИ, сделанным во время беременности.
Обновлено вчера в 04:37
Политика
Ким Чен Ын пригрозил ударом за санкции против КНДР
Обновлено вчера в 22:26
Общество
На Среднем Урале потеплеет до +19
В Свердловской области и Екатеринбурге в конце нынешней рабочей недели потеплеет до +19.
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия
Пропавшая в Иркутской области девочка найдена у соседки
Восьмилетняя девочка, пропавшая 10 апреля в Усть-Куте Иркутской области, найдена у соседки, которая ее приютила.
Обновлено вчера в 23:16
Экономика
Власти Швейцарии предложили отказаться от запасов кофе
Швейцарское федеральное управление по национальному экономическому снабжению (FONES) предложило исключить кофе из стратегических резервов.
Обновлено вчера в 22:11
Здоровье
Ночное потоотделение назвали характерным симптомом рака
Медики уверены, что сильное потоотделение во время ночного сна является веским поводом обратиться к врачу, так как это может быть первым симптомом развития онкологического заболевания.
Обновлено вчера в 15:32
Транспорт
В Челябинске разработают комплексный план развития транспорта
Обновлено вчера в 23:56
Шоу-бизнес
Отрастивший челку Сергей Лазарев расстроил поклонников сменой имиджа
Отечественный исполнитель Сергей Лазарев решил сменить имидж и отрастил челку, показав свое перевоплощение в Instagram.
Обновлено вчера в 12:51
Шоу-бизнес
Дочь певицы Валерии экстренно прооперировали
«Никто не думал, не гадал, что сегодня семь утра начнется со «скорой», наркоза и операции», — поделилась Шульгина в Instagram-Stories.
Обновлено вчера в 05:54
Политика
Трамп прокомментировал ситуацию вокруг Brexit
Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию вокруг Brexit на фоне согласования очередной отсрочки выхода Великобритании из ЕС.
Обновлено в 00:23
Политика
Россия запрещает ввоз яблок и груш из Белоруссии
Руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данкверт заявил о запрете на ввоз яблок и груш на территорию нашей страны из Белоруссии.
Обновлено вчера в 05:10
Общество
Столичный метрополитен начал оборудовать турникеты видеокамерами
Представитель пресс-службы Московского метрополитена подтвердил, что в турникетной зоне станции «Октябрьское Поле» были установлены дополнительные камеры, но их назначение не пояснил, ограничившись комментарием, что это произошло в рамках пилотного проекта видеонаблюдения с системой распознавания лиц, запущенного в 2018 году.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
На территории Храма Христа Спасителя произошел пожар
Обновлено вчера в 23:46
Культура
Британская интерпретация «Роковых яиц» Булгакова шокировала публику
Британская театральная организация So It Goes показала в Лондоне спектакль «Роковые яйца» по одноименному роману российского писателя Михаила Булгакова.
Обновлено в 00:08
Армия и оружие
Армия Хафтара сбила военный самолет
Обновлено вчера в 14:05
Происшествия
Следствие просит перевести под домашний арест Майкла Калви
Следственный комитет (СК) России просит суд перевести из СИЗО под домашний арест основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, обвиняемого в мошенничестве на 2,5 млрд рублей.
Обновлено вчера в 06:34
Общество
Достойный уровень зарплаты «привязан» к средним потребностям
Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, проведенного специалистами Финансового университета при правительстве РФ, жителям России для достойной жизни в среднем в месяц необходим доход в размере 66 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 06:51
Общество
Тайванчик раскрыл источники своего дохода
Тохтахунов в российских и западных СМИ упоминается как один из крупнейших криминальных авторитетов России.
Обновлено вчера в 22:39
Здоровье
В Тюмени врач отказалась принимать плохо разговаривающего ребенка
Ребенок «мало говорит, кое-что на своем тарабарском» — женщина предложила «услуги переводчика» с «детского языка», но медик отказалась.
Обновлено вчера в 10:50