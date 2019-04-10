ГИБДД предложила поднять в шесть раз штраф за превышение скоростиРИА Новости 13:01

Когда правительство внесет законопроект, мы будем рассматривать с точки зрения здравого смысла.

Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин не поддержал предложение ГИБДД увеличить в шесть раз штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час.

ГИБДД предложила поднять в шесть раз штраф за превышение скорости

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