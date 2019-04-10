Транспорт

ГИБДД предложила поднять штраф за превышение скорости в 6 разРоссийская газета 09:59

В России могут сразу в шесть раз увеличить штраф за превышение допустимой скорости в пределах от 20 до 40 километров. Таким образом вместо нынешних 500 рублей санкция составит три тысячи.
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Вячеслав Лысаков
Когда правительство внесет законопроект, мы будем рассматривать с точки зрения здравого смысла.
— Вячеслав Лысаков, российский депутатВзгляд.ру 11:26

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ГИБДД предложила поднять в шесть раз штраф за превышение скорости

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