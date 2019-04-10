Общество

ГИБДД предложила поднять штраф за превышение скорости в 6 разРоссийская газета 09:59

В России могут сразу в шесть раз увеличить штраф за превышение допустимой скорости в пределах от 20 до 40 километров. Таким образом вместо нынешних 500 рублей санкция составит три тысячи.
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ГИБДД предложила в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости на 20-40 км/ч

Газета.Ru08:48

ГИБДД предлагает увеличить в шесть раз штраф за существенное превышение скорости

Коммерсантъ10:22

ГИБДД предложила в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости

РБК09:12

ГИБДД предложила в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости

РИА Новости08:56

В ГИБДД объяснили предложение повысить штрафы за превышение скорости

RT на русском11:58

ГИБДД предлагает отменить скидку для оплаты штрафов постоянным нарушителям ПДД

ТАСС08:55

В Госдуме раскритиковали инициативу ГИБДД увеличить штраф за превышение скорости

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Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.
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Итальянские истребители вылетели на перехват пассажирского лайнера над Черногорией

Итальянские истребители Eurofighter Typhoon поднялись по тревоге на перехват самолета немецкой авиакомпании Tui Fly, который перестал выходить на связь.
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Путин одобрил введение туристического сбора в Петербурге

Президент Владимир Путин одобрил введение в Петербурге сбора с туристов, сообщил врио губернатора города Александр Беглов после встречи с президентом.
Обновлено в 08:49
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В Кремле отреагировали на билборды Порошенко с Путиным

В рамках предвыборной компании команда президента Украины Петра Порошенко разместила агитационные плакаты, на которых он изображён совместно с президентом России Владимиром Путиным.
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Кино

41-й ММКФ объявил фильмы открытия и закрытия

МОСКВА, Кинобизнес сегодня - Фильмом открытия 41-го Московского международного кинофестиваля, который пройдет в этом году с 18 по 25 апреля, станет картина французского режиссера Жана-Франсуа Рише «Император Парижа».
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ЦСКА стал соперником «Авангарда» по финалу Кубка Гагарина

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Политика

СБУ объявила в розыск украинского журналиста Скачко

Украинский оппозиционный журналист Владимир Скачко объявлен в розыск.
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Спорт

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Экономика

FT: группа инвесторов «Ленты» хочет остановить сделку с «Севергрупп»

Группа акционеров «Ленты» направит письмо совету директоров с просьбой приостановить продажу ритейлера компании «Севергрупп» Алексея Мордашова и рассмотреть предложение «Магнита», сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
Обновлено в 02:39
Политика

Толкнувшего Скабееву украинского журналиста не пустили в ПАСЕ

Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала, что украинского журналиста Сергея Сидоренко, толкнувшего ее, попросили не приезжать в ПАСЕ, передает РИА "Новости".
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Совладелец Черемушкинского рынка купил ресторан «Прага»

В середине 1990-х гг. владельцем «Праги» стала группа АСТ семьи бывшего совладельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова.
Обновлено в 09:06
Происшествия

В Белоруссии задержали беглого российского банкира

Белорусские таможенники задержали при попытке пересечь границу с Польшей российского банкира, экс-руководителя «Плато банка» Андрея Лазарева.
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Армия и оружие

Российская армия получила первый новейший комплекс РЭБ «Палантин»

Одно из подразделений радиоэлектронной борьбы Западного военного округа получило первый новейший комплекс РЭБ «Палантин», сообщает 10 апреля пресс-служба ЗВО.
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Россиянин из-за новорождённого сына отказался от пересадки головы

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Технологии

В работе YouTube произошел глобальный сбой

Пользователи YouTube из разных стран массово сообщают о проблемах в работе видеосервиса.
Обновлено в 05:47
Армия и оружие

Поражение F-22 Raptor в воздушном бою сняли на видео

Французский истребитель Rafale победил американский военный самолет F-22 Raptor во время совместного учебного боя.
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Volkswagen тестирует «заряженную» версию кроссовера Tiguan R

Поскольку серийный T-Roc R все еще не представлен, то можно ожидать, что и Tiguan R покажут не ранее осени 2019 года, причем в виде концепта.
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Армия и оружие

Расчеты С-400 в Крыму поразили баллистическую ракету «противника»

Боевые расчеты зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф», дислоцированные в Крыму, отразили ракетный удар «противника».
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Достойный уровень зарплаты «привязан» к средним потребностям

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, проведенного специалистами Финансового университета при правительстве РФ, жителям России для достойной жизни в среднем в месяц необходим доход в размере 66 тыс. рублей.
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Бывшего сотрудника ФСБ приговорили к шести годам колонии за госизмену

Московский окружной военный суд приговорил экс-сотрудника ФСБ Дмитрия Докучаева к шести годам колонии строгого режима за госизмену, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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Порошенко сдал анализы на допинг

Президент Украины Петр Порошенко в комплексе "Олимпийский" сдал анализы представителям международной антидопинговой организации VADA, которые приехали в Киев, сообщает канал "112 Украина".
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