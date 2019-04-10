Общество
ГИБДД предложила поднять штраф за превышение скорости в 6 разРоссийская газета 09:59
В России могут сразу в шесть раз увеличить штраф за превышение допустимой скорости в пределах от 20 до 40 километров. Таким образом вместо нынешних 500 рублей санкция составит три тысячи.
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Происшествия
В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя
Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.
Обновлено в 04:35
Армия и оружие
Итальянские истребители вылетели на перехват пассажирского лайнера над Черногорией
Итальянские истребители Eurofighter Typhoon поднялись по тревоге на перехват самолета немецкой авиакомпании Tui Fly, который перестал выходить на связь.
Обновлено в 11:40
Гаджеты
Samsung представила смартфон Galaxy A80 с поворотной камерой
Samsung представила новую модель смартфона Galaxy A80, трансляция мероприятия велась на официальном сайте компании.
Обновлено в 09:22
Экономика
В Минкомсвязи выступили за либерализацию возрастной маркировки в СМИ
Замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин предложил депутатам Госдумы рассмотреть возможность изменения похода к возрастной маркировке в СМИ с целью увеличения рекламных возможностей для печатной прессы, об этом он заявил в ходе парламентских слушаний в среду.
Обновлено в 11:08
Политика
Украина расширила торговые санкции против России
В конце 2018 года украинское правительство запретило ввоз из России ряда товаров, в частности, кукурузного крахмала, глюкозы и сиропа из неё, мальтодекстрина.
Обновлено в 05:26
Транспорт
Алексей Текслер осмотрел челябинские трамваи
Обновлено в 08:34
Космос
Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры
Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
Обновлено в 09:47
Происшествия
Почти 140 учеников отравились в школе в Перми
Обновлено в 07:21
Политика
США пожелали продлить договор СНВ-3
Договор России и США о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) должен быть продлен, если удастся выработать приемлемый вариант.
Обновлено в 11:31
Общество
Путин одобрил введение туристического сбора в Петербурге
Президент Владимир Путин одобрил введение в Петербурге сбора с туристов, сообщил врио губернатора города Александр Беглов после встречи с президентом.
Обновлено в 08:49
Политика
В Кремле отреагировали на билборды Порошенко с Путиным
В рамках предвыборной компании команда президента Украины Петра Порошенко разместила агитационные плакаты, на которых он изображён совместно с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 06:29
Кино
41-й ММКФ объявил фильмы открытия и закрытия
МОСКВА, Кинобизнес сегодня - Фильмом открытия 41-го Московского международного кинофестиваля, который пройдет в этом году с 18 по 25 апреля, станет картина французского режиссера Жана-Франсуа Рише «Император Парижа».
Обновлено в 10:33
Хоккей
ЦСКА стал соперником «Авангарда» по финалу Кубка Гагарина
Обновлено вчера в 14:39
Политика
СБУ объявила в розыск украинского журналиста Скачко
Украинский оппозиционный журналист Владимир Скачко объявлен в розыск.
Обновлено в 01:39
Спорт
СБР хочет создать экспериментальную команду лыжников в биатлоне
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев рассказал о желании сформировать экспериментальную команду, состоящую из спортсменов, занимающихся лыжным спортом.
Обновлено в 08:40
Экономика
FT: группа инвесторов «Ленты» хочет остановить сделку с «Севергрупп»
Группа акционеров «Ленты» направит письмо совету директоров с просьбой приостановить продажу ритейлера компании «Севергрупп» Алексея Мордашова и рассмотреть предложение «Магнита», сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
Обновлено в 02:39
Политика
Толкнувшего Скабееву украинского журналиста не пустили в ПАСЕ
Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала, что украинского журналиста Сергея Сидоренко, толкнувшего ее, попросили не приезжать в ПАСЕ, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:26
Экономика
Совладелец Черемушкинского рынка купил ресторан «Прага»
В середине 1990-х гг. владельцем «Праги» стала группа АСТ семьи бывшего совладельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова.
Обновлено в 09:06
Происшествия
В Белоруссии задержали беглого российского банкира
Белорусские таможенники задержали при попытке пересечь границу с Польшей российского банкира, экс-руководителя «Плато банка» Андрея Лазарева.
Обновлено в 09:03
Армия и оружие
Российская армия получила первый новейший комплекс РЭБ «Палантин»
Одно из подразделений радиоэлектронной борьбы Западного военного округа получило первый новейший комплекс РЭБ «Палантин», сообщает 10 апреля пресс-служба ЗВО.
Обновлено в 11:52
Технологии
В работе YouTube произошел глобальный сбой
Пользователи YouTube из разных стран массово сообщают о проблемах в работе видеосервиса.
Обновлено в 05:47
Армия и оружие
Поражение F-22 Raptor в воздушном бою сняли на видео
Французский истребитель Rafale победил американский военный самолет F-22 Raptor во время совместного учебного боя.
Обновлено в 04:01
Авто
Volkswagen тестирует «заряженную» версию кроссовера Tiguan R
Поскольку серийный T-Roc R все еще не представлен, то можно ожидать, что и Tiguan R покажут не ранее осени 2019 года, причем в виде концепта.
Обновлено в 00:40
Армия и оружие
Расчеты С-400 в Крыму поразили баллистическую ракету «противника»
Боевые расчеты зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф», дислоцированные в Крыму, отразили ракетный удар «противника».
Обновлено в 02:21
Общество
Достойный уровень зарплаты «привязан» к средним потребностям
Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, проведенного специалистами Финансового университета при правительстве РФ, жителям России для достойной жизни в среднем в месяц необходим доход в размере 66 тыс. рублей.
Обновлено в 06:51
Происшествия
Бывшего сотрудника ФСБ приговорили к шести годам колонии за госизмену
Московский окружной военный суд приговорил экс-сотрудника ФСБ Дмитрия Докучаева к шести годам колонии строгого режима за госизмену, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 07:09
Политика
Порошенко сдал анализы на допинг
Президент Украины Петр Порошенко в комплексе "Олимпийский" сдал анализы представителям международной антидопинговой организации VADA, которые приехали в Киев, сообщает канал "112 Украина".
Обновлено в 11:11