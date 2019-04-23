ГИБДД предлагает снизить допустимую скорость для водителей с детьмиiReactor 08:01

Сотрудники ГИБДД предлагают снизить допустимую скорость для всех водителей, перевозящих детей, на 20 км в час. Соответствующую информацию сообщил глава ведомства. Подобная инициатива, по мнению экспертов, позволит избежать происшествий на дорогах.

ГИБДД предлагает снизить допустимую скорость для водителей с детьми

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