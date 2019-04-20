ГИБДД предлагает снизить допустимую скорость для водителей с детьмиiReactor 08:01

Сотрудники ГИБДД предлагают снизить допустимую скорость для всех водителей, перевозящих детей, на 20 км в час. Соответствующую информацию сообщил глава ведомства. Подобная инициатива, по мнению экспертов, позволит избежать происшествий на дорогах.

ГИБДД предлагает снизить допустимую скорость для водителей с детьми

Недвижимость В России выросло число желающих продать собственную дачу В первом квартале нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 22 процента увеличилось количество предложений о продаже дач.

Шоу-бизнес Звезда «Гарри Поттера» Руперт Гринт подогрел слухи о тайной свадьбе 30-летний Руперт Гринт, известный по роли «рыжего, в обносках своих братьев», был замечен папарацци у одного из лондонских пабов в компании своей девушки, 27-летней Джорджии Грум.

Общество Минпросвещения предложило разделить учителей на старших и ведущих Минпросвещения подготовило и опубликовало проект постановления о введении в школах двух новых должностей — старший учитель и ведущий учитель .

Политика В Верховной раде собирают подписи за отставку спикера Андрея Парубия В Верховной раде Украины инициировали сбор подписей для снятия с должности главы парламента Андрея Парубия.

Экономика Каждая десятая пачка сигарет в России оказалась нелегальной Лидер – Северная Осетия – Алания, где доля нелегальных сигарет достигла 59,8%. В тройке лидеров также Брянская область, где нелегальными являются 36,4% табачной продукции в продаже, и Кабардино-Балкария с долей 36,2%.

Происшествия По делу сенатора Арашукова прошли обыски в 19 городах Следственный комитет России (СКР) провел свыше 30 обысков в 19 городах по делу в отношении отстраненного сенатора Рауфа Арашукова, обвиняемого в убийствах и участии в преступном сообществе, которое похитило у «Газпрома» природный газ на 31 миллиард рублей.

Политика Суд потребовал импичмента и уголовного дела против Порошенко Коллегия Окружного административного суда Киева попросила начать процедуру импичмента Петра Порошенко и возбудить против него уголовное дело.

Политика Меркель пригласила Зеленского в Германию Сообщается, что Ангела Меркель также пригласила Владимира Зеленского посетить с визитом Германию.

Происшествия Пенсионер покончил с собой в туалете иркутской поликлиники Как сообщают местные СМИ, мужчина пришел в поликлинику сдать анализы. Он встал в очередь, однако, не дождавшись приема, пошел в туалет.

Армия и оружие Носитель «Посейдона» спущен на воду Атомная подводная лодка специального назначения проекта 09852 «Белгород» спущена на воду в «Севмаше» (Северодвинск), сообщает ТАСС.

Политика В России суд впервые назначил штраф по закону о неуважении к власти Чудовский районный суд Новгородской области оштрафовал на 30 тысяч рублей местного жителя Юрия Картыжева по закону о неуважении власти.

Армия и оружие Беспилотник «Корсар» покажут на форуме «Армия-2019» Летный образец беспилотного летательного аппарата "Корсар" продемонстрируют на международном военно-техническом форуме "Армия-2019", который пройдет с 25 по 30 июня нынешнего года.

Общество На месте судебного квартала в Петербурге появится Арт-парк Владимир Путин инициативу Александра Беглова поддержал Теперь на этом месте появится Арт-парк - новый многоуровневый комплекс, сочетающий в себе парк, лаборатории и мастерские, кинотеатр, художественные галереи, арт-биржи и гастрономический кластер.

Общество Мизулина обратилась к юристам после искажения ее слов рядом СМИ «Вчера в ряде СМИ распространились публикации, сообщающие неверную информацию о содержании выступления сенатора Елены Мизулиной в ходе Х Форума безопасного интернета», — сказано в сообщении пресс-службы парламентария.

Происшествия В России впервые завели уголовное дело за склонение к допингу Северодвинский городской суд рассмотрит дело, в котором инструктор физкультурно-оздоровительного центра города обвиняется в склонении спортсменов к использованию допинга.

Футбол Сарри удалили в концовке матча «Челси» – «Бернли» «Челси» потерял очки в домашнем матче 35-го тура АПЛ, сыграв вничью с «Бернли» – 2:2. Главный тренер лондонцев Маурицио Сарри был удален в концовке встречи.

Политика Медведев подписал постановление о снижении тарифов на вывоз мусора Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о снижении тарифов на вывоз мусора.

Авто «АвтоВАЗ» начал продавать машины в Монголии «Lada начинает продажу автомобилей на рынке Монголии: "АвтоВАЗ" подписал контракт с местным партнером ООО "Руссо Моторс"», — говорится в сообщении.

Спорт Двух российских легкоатлетов дисквалифицировали за допинг Двух российских спортсменов в лице Елены Машинистовой и Руслана Халикова обвинили в приёме допинга и подвергли дисквалификациям - в крови легкоатлетов обнаружили запрещённый препарат под названием гидрохлортиазид.

Экономика Росстат пересчитал реальные доходы россиян с 2013 года Росстат пересчитал реальные доходы россиян с 2013 года по новой методике, пишет ТАСС.

Армия и оружие Разведывательный корабль спецназначения спустили на воду на Украине Пресс-служба военно-морских сил Украины сообщила о новом разведывательном корабле, который был спущен на воду.