Транспорт
ГИБДД предлагает снизить допустимую скорость для водителей с детьмиiReactor 08:01
Сотрудники ГИБДД предлагают снизить допустимую скорость для всех водителей, перевозящих детей, на 20 км в час. Соответствующую информацию сообщил глава ведомства. Подобная инициатива, по мнению экспертов, позволит избежать происшествий на дорогах.
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Водителям готовят новые штрафные санкции за превышение разрешенной скорости движения
Expert.ru21 апреля в 03:31
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