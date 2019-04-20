Транспорт
В ГИБДД предложили снизить скорость для перевозящих детей водителейРБК 08:29
Глава ГИБДД генерал-лейтенант полиции Михаил Черников предложил снизить на 20 км/ч предельно допустимую скорость для водителей, которые перевозят детей. Об этом сообщает «РИА Новости».
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Водителям готовят новые штрафные санкции за превышение разрешенной скорости движения
Expert.ru21 апреля в 03:31
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