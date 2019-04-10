Штрафы за превышение скорости в России могут вырасти в шесть разREGNUM 00:16

Пусть сначала дороги приведут в порядок.

В России могут ужесточить наказание для любителей быстрой езды. Так, штрафы за превышение скорости на 20−40 км/ч ГИБДД предлагает поднять сразу в шесть раз.

Штрафы за превышение скорости в России могут вырасти в шесть раз

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