Общество

Штрафы за превышение скорости в России могут вырасти в шесть разREGNUM 00:16

В России могут ужесточить наказание для любителей быстрой езды. Так, штрафы за превышение скорости на 20−40 км/ч ГИБДД предлагает поднять сразу в шесть раз.
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Евгений Москвичев
Пусть сначала дороги приведут в порядок.
— Евгений Москвичев, депутатНациональная служба новостей вчера в 13:30

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