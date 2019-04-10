Общество
Штрафы за превышение скорости в России могут вырасти в шесть разREGNUM 00:16
В России могут ужесточить наказание для любителей быстрой езды. Так, штрафы за превышение скорости на 20−40 км/ч ГИБДД предлагает поднять сразу в шесть раз.
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Пусть сначала дороги приведут в порядок.
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В ГИБДД предложили в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости на 20-40 км/час
Интерфаксвчера в 10:19
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