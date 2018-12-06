Общество
ГИБДД попросила отложить введение нового стандарта для автономеров
ГИБДД попросила отложить введение нового стандарта для автономеровРБКвчера в 22:15
Госавтоинспекция (ГИБДД) предложила Росстандарту отложить введение нового стандарта для автомобильных номеров до конца лета 2019 года. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-центр МВД. В Росстандарте изданию подтвердили, что такое предложение «поступило и находится на рассмотрении».
РБКвчера в 22:15
Оценить
19 человек отреагировали
с чего всё началось
Госавтоинспекция попросила передвинуть срок на август, в Росстандарте пообещали идею рассмотреть. ГИБДД предложила Росстандарту перенести сроки введения в действие нового ГОСТ Р 50577–2018 с 1 января на 4 августа 2019 года.Коммерсантъвчера в 17:28
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7128 источников, обновлено в 02:29, Ашберн
Общество
Москву заметает снегом, задержаны или отменены 28 авиарейсов
Обновлено в 02:15
Общество
Эксперты назвали самых щедрых работодателей России
Как пишет «Федеральное агентство новостей», самыми скупыми оказались представители сферы строительства и недвижимости, а самыми щедрыми — в сфере информационных технологий.
Обновлено в 02:13
Здоровье
PepsiCo стала участником проекта маркировки продуктов «Светофор»
Компания PepsiCo присоединилась к проекту добровольной цветовой маркировки продуктов питания «Светофор».
Обновлено в 02:22
Общество
Катки с натуральным и искусственным льдом откроются в 23 парках Москвы
В 23 парках Москвы нынешней зимой откроются катки с натуральным и искусственным льдом.
Обновлено в 02:14
Общество
Этюд Рембрандта продали на аукционе за $12,1 млн
Обновлено в 02:18
Общество
В Минздраве рассказали, как провести новогодние каникулы с пользой
Главный гериатр Минздрава России Ольга Ткачёва в беседе с RT рассказала, как провести новогодние каникулы с пользой для здоровья и долголетия.
Обновлено в 02:22
Общество
Суд арестовал Льва Пономарева на 25 суток
Тверской суд Москвы назначил лидеру движения «За права человека» Льву Пономареву 25 суток ареста за публикацию поста с призывом участвовать в акции в поддержку фигурантов «пензенского дела» и дела «Нового величия», сообщает в Twitter Объединенная группа общественного наблюдения (ОГОН).
Обновлено в 02:18
Транспорт
В ПДД внесут новые дорожные знаки и разметку
Документ вводит новые дорожные знаки и новую разметку, которые будут использовать в общественных и пешеходных пространствах.
Обновлено в 02:11
Общество
Отец Бутиной рассказал о нехватке средств на адвокатов
Находящаяся в тюрьме США россиянка Мария Бутина испытывает серьезные финансовые проблемы, в скором времени у девушки могут закончиться средства на оплату услуг адвокатов.
Обновлено в 01:20
Общество
Тверская улица в Москве станет пешеходной с 29 декабря по 3 января
Обновлено в 01:44
Общество
Роскомнадзор предложил ввести маркировку контента для малышей
Роскомнадзор предложил ввести более детальную маркировку контента для малышей от одного до трёх лет.
Обновлено в 00:30
Общество
В Челябинской области медведь впал в спячку прямо в городе
Обновлено в 01:31
Общество
Microsoft удалила рекламный ролик с Иваном Охлобыстиным
Российское представительство компании Microsoft удалило со своего YouTube-канала рекламный ролик с участием актера Ивана Охлобыстина.
Обновлено в 02:06
ЖКХ
В 30-градусный мороз жители Кемеровской области остались без света
Обновлено в 02:25
Общество
Железнодорожники обеспечивают устойчивую работу МЖД
Для усточивой работы МЖД железнодорожники проводят непрерывную очистку путей от снежных заносов.
Обновлено в 02:23