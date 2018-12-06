Общество

ГИБДД попросила отложить введение нового стандарта для автономеров
РБК
вчера в 22:15

Госавтоинспекция (ГИБДД) предложила Росстандарту отложить введение нового стандарта для автомобильных номеров до конца лета 2019 года. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-центр МВД. В Росстандарте изданию подтвердили, что такое предложение «поступило и находится на рассмотрении».
РБКвчера в 22:15
с чего всё началось

ГИБДД попала в нестандартную ситуацию

Госавтоинспекция попросила передвинуть срок на август, в Росстандарте пообещали идею рассмотреть. ГИБДД предложила Росстандарту перенести сроки введения в действие нового ГОСТ Р 50577–2018 с 1 января на 4 августа 2019 года.
Коммерсантъвчера в 17:28

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В России могут перенести сроки введения нового стандарта автономеров

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Госавтоинспекция предлагает перенести введение нового стандарта автомобильных номеров в России

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ГИБДД попросила отложить введение нового стандарта для автономеров

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«Ъ»: ГИБДД просит отложить введение новых автономеров

Газета.Ruвчера в 21:53

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ТАССвчера в 19:58

ГИБДД попала в нестандартную ситуацию

Коммерсантъвчера в 17:28
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