Общество
ГИБДД попросила отложить введение нового стандарта для автономеров
ГИБДД попросила отложить введение нового стандарта для автономеровРБКвчера в 22:15
Госавтоинспекция (ГИБДД) предложила Росстандарту отложить введение нового стандарта для автомобильных номеров до конца лета 2019 года. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-центр МВД. В Росстандарте изданию подтвердили, что такое предложение «поступило и находится на рассмотрении».
РБКвчера в 22:15
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с чего всё началось
Госавтоинспекция попросила передвинуть срок на август, в Росстандарте пообещали идею рассмотреть. ГИБДД предложила Росстандарту перенести сроки введения в действие нового ГОСТ Р 50577–2018 с 1 января на 4 августа 2019 года.Коммерсантъвчера в 17:28
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