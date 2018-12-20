Общество
В ГИБДД поддержали проверку знаний ПДД при замене прав
В ГИБДД поддержали проверку знаний ПДД при замене правГазета.Ru04:30
Глава ГИБДД Михаил Черников поддержал идею о проверке знаний правил дорожного движения при замене водительского удостоверения через каждые 10 лет. По его словам, если этот план будет реализован, то экзамены "вероятно, будут добровольными".
Газета.Ru04:30
Оценить
2 196 человек отреагировали
с чего всё началось
Знание ПДД у водителей, возможно, будут проверять регулярно Госавтоинспекция меняет правила допуска граждан за руль: планируется перейти на электронные медицинские справки, ужесточить выдачу автобусных прав, а также ввести обязанность для иностранцев, получивших вид на жительство в России, обучаться в автошколах и сдавать экзамены.Коммерсантъвчера в 16:58
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7153 источника, обновлено в 09:26, Ашберн
Общество
Суд признал законным отказ Пономареву в прощании с Алексеевой
Московский городской суд оставил без изменений определение Тверского суда Москвы об отказе приостановить или прекратить административный арест 77-летнего руководителя движения "За права человека" Льва Пономарева для прощания с главой Московской Хельсинкской группы Людмилой Алексеевой.
Обновлено в 08:59
Общество
МВД требует заблокировать публикацию о девушке, употребляющей героин
В опубликованной два дня назад статье говорится о девушке, которая систематически употребляет героин и ведет онлайн-дневник, посвященный этому.
Обновлено в 06:22
Транспорт
Открылась станция московского метро «Беломорская»
Обновлено в 08:39
Общество
Дед Мороз и Йоулупукки встретились на границе России и Финляндии
Российский Дед Мороз из Великого Устюга и финский рождественский волшебник Йоулупукки встретились в четверг на границе между пунктами пропуска "Брусничное" и "Нуйямаа", сообщает Пограничная охрана Финляндии.
Обновлено в 08:20
Общество
Путин обещал помочь детдомовцам Петербурга построить футбольное поле
Президент РФ Владимир Путин пообещал поговорить с врио губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым о помощи в строительстве крытого футбольного поля для детей из детских домов и неблагополучных семей в городе.
Обновлено в 05:08
Общество
Верховный суд внес в Госдуму проект закона об уголовном проступке
Верховный суд России внес на рассмотрение Госдумы законопроект, которым вводится в российское право понятие «уголовный проступок».
Обновлено в 06:53
Транспорт
10-балльные пробки прогнозируются в Москве 26 декабря
Обновлено в 04:57
Транспорт
Разметку на федеральных трассах заставят звучать
Нанесут ее на некоторых участках федеральных трасс М7 "Волга" в Республике Татарстан, Р-22 "Каспий" между Москвой и Волгоградом, в Уральском регионе на М5 "Урал", в Сибири — на Р-258 "Байкал" и Р-254 "Иртыш".
Обновлено в 09:09
Общество
С сайта мэрии Москвы произошла массовая утечка личных данных
С сайта мэрии Москвы произошла массовая утечка личных данных.
Обновлено в 06:49
Общество
Штраф за неоплату парковки в Москве может вырасти вдвое
Комиссия Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам внесла в парламент города законопроект, предусматривающий повышение административного штрафа за неоплату размещения автомобиля на платной парковке в два раза - до 5 тыс. рублей.
Обновлено в 02:05
Общество
Президент пообещал помочь больному ребенку из Иркутской области
Корреспондент из Владивостока во время пресс-конференции Владимира Путина попросил президента оказать помощь трехлетнему Владиславу Шестакову из города Черемхово Иркутской области.
Обновлено в 07:08
Общество
В Москве одобрены проекты планировки нескольких кварталов реновации
В Москве одобрены проекты планировки нескольких кварталов реновации, говорится в сообщении Москомстройинвеста.
Обновлено в 06:32
Общество
Москвичи увидят «холодное полнолуние» в самую длинную ночь года
В самую длинную ночь года, с 21 на 22 декабря, жители Москвы смогут наблюдать «холодное полнолуние».
Обновлено в 04:46
ЖКХ
В Зауралье отложили мусорную реформу
Собирать и вывозить мусор в Зауралье с 1 января будут по-старому, а сама услуга останется в составе содержания общего имущества собственников многоквартирного дома.
Обновлено в 09:00
Общество
Средняя зарплата учителя в Москве составила 108 тысяч рублей
В 2016 году средняя зарплата учителя в столице составляла 77,6 тысяч рублей, в 2017 году — 85,9 тысяч рублей.
Обновлено в 08:53