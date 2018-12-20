Знание ПДД у водителей, возможно, будут проверять регулярно Госавтоинспекция меняет правила допуска граждан за руль: планируется перейти на электронные медицинские справки, ужесточить выдачу автобусных прав, а также ввести обязанность для иностранцев, получивших вид на жительство в России, обучаться в автошколах и сдавать экзамены.

с чего всё началось

Глава ГИБДД Михаил Черников поддержал идею о проверке знаний правил дорожного движения при замене водительского удостоверения через каждые 10 лет. По его словам, если этот план будет реализован, то экзамены "вероятно, будут добровольными".

В ГИБДД поддержали проверку знаний ПДД при замене прав

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