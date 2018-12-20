Общество

В ГИБДД поддержали проверку знаний ПДД при замене прав
Газета.Ru
04:30

Глава ГИБДД Михаил Черников поддержал идею о проверке знаний правил дорожного движения при замене водительского удостоверения через каждые 10 лет. По его словам, если этот план будет реализован, то экзамены "вероятно, будут добровольными".
Газета.Ru04:30
с чего всё началось

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Знание ПДД у водителей, возможно, будут проверять регулярно Госавтоинспекция меняет правила допуска граждан за руль: планируется перейти на электронные медицинские справки, ужесточить выдачу автобусных прав, а также ввести обязанность для иностранцев, получивших вид на жительство в России, обучаться в автошколах и сдавать экзамены.
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ГИБДД поддержала идею проверки знаний ПДД при замене прав

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ГИБДД рассмотрит возможность проверки знания ПДД при замене прав

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Российская газетавчера в 10:22
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Автоматически обработаны 7153 источника, обновлено в 09:26, Ашберн
Общество

Суд признал законным отказ Пономареву в прощании с Алексеевой

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Открылась станция московского метро «Беломорская»

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Дед Мороз и Йоулупукки встретились на границе России и Финляндии

Российский Дед Мороз из Великого Устюга и финский рождественский волшебник Йоулупукки встретились в четверг на границе между пунктами пропуска "Брусничное" и "Нуйямаа", сообщает Пограничная охрана Финляндии.
Обновлено в 08:20
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Президент РФ Владимир Путин пообещал поговорить с врио губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым о помощи в строительстве крытого футбольного поля для детей из детских домов и неблагополучных семей в городе.
Обновлено в 05:08
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Верховный суд внес в Госдуму проект закона об уголовном проступке

Верховный суд России внес на рассмотрение Госдумы законопроект, которым вводится в российское право понятие «уголовный проступок».
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10-балльные пробки прогнозируются в Москве 26 декабря

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Разметку на федеральных трассах заставят звучать

Нанесут ее на некоторых участках федеральных трасс М7 "Волга" в Республике Татарстан, Р-22 "Каспий" между Москвой и Волгоградом, в Уральском регионе на М5 "Урал", в Сибири — на Р-258 "Байкал" и Р-254 "Иртыш".
Обновлено в 09:09
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С сайта мэрии Москвы произошла массовая утечка личных данных

С сайта мэрии Москвы произошла массовая утечка личных данных.
Обновлено в 06:49
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Штраф за неоплату парковки в Москве может вырасти вдвое

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Обновлено в 02:05
Общество

Президент пообещал помочь больному ребенку из Иркутской области

Корреспондент из Владивостока во время пресс-конференции Владимира Путина попросил президента оказать помощь трехлетнему Владиславу Шестакову из города Черемхово Иркутской области.
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В самую длинную ночь года, с 21 на 22 декабря, жители Москвы смогут наблюдать «холодное полнолуние».
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В Зауралье отложили мусорную реформу

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Средняя зарплата учителя в Москве составила 108 тысяч рублей

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