Общество

ГИБДД планирует изменить правила сдачи экзамена на права, пишет «Ъ»РИА Новости 06:49

Госавтоинспекция готовит нововведения в теоретическом экзамене на права, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на ответ ведомства. Нынешние универсальные экзаменационные билеты предлагают изменить и распределить в зависимости от категории, которую хочет получить гражданин.
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Автоэксперт предрек космический эффект от новых правил сдачи экзамена на водительские права

Телеканал 360°15:19

ГИБДД готовит новые правила сдачи на права

URA.Ruвчера в 22:51

В России изменятся правила сдачи экзаменов на водительские права

Lenta.ru07:32

ГИБДД планирует изменить правила сдачи экзамена на права, пишет «Ъ»

РИА Новости06:49

ГИБДД планирует изменить правила сдачи на водительское удостоверение

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ГИБДД изменит теоретический экзамен на водительские права

Российская газета08:54

ГИБДД переходит от практики к теории

Коммерсантъвчера в 18:40
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Украина отменит поезда из Киева и Львова в Москву

Поезда из Киева и Львова в Москву отменят через несколько лет, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян на брифинге.
Обновлено в 18:48
Общество

Власти предложили приостанавливать подозрительные операции на 10 дней

Росфинмониторинг разработал законопроект, согласно которому госорганам предлагают разрешить без суда приостанавливать подозрительные банковские операции на срок до 10 рабочих дней.
Обновлено в 17:43
Общество

Интернет-магазин «Плеер.ру» приостановил работу по решению суда

Работа интернет-магазина «Плеер.ру» была приостановлена на 30 дней из-за «махинаций с чеками».
Обновлено в 06:58
Происшествия

У близких полковника Захарченко изъяли активы на 460 млн рублей

Обновлено в 10:03
Политика

В Кремле изучили данные Росстата о нехватке у россиян денег на обувь

В Кремле ознакомились с разъяснениями Росстата по поводу исследования про обувь, сочли эти изыскания скорее академическими, а не прикладными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:28
Политика

Обнародованы результаты анализов Порошенко

Главный врач Киевской городской наркологической больницы социотерапии Владимир Ярый заявил, что экспресс-тест крови президента Украины Петра Порошенко не выявил психоактивных веществ.
Обновлено в 03:27
Политика

Лидер группы «Океан Эльзы» высказался о дебатах Порошенко и Зеленского

Ситуацию, связанную с подготовкой дебатов между участниками второго тура президентских выборов на Украине Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, прокомментировал лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук.
Обновлено в 16:27
Армия и оружие

В Германии призвали распустить НАТО

НАТО несет угрозу мировой безопасности, поэтому альянс необходимо распустить.
Обновлено в 02:31
Армия и оружие

Минобороны раскрыло секреты применения телепатии спецназом

Министерство обороны в своем официальном журнале рассказало о «парапсихологическом спецназе» и телепатии, применяемой для допроса людей.
Обновлено 03 апреля в 11:50
Политика

Мэра Риги Ушакова отправили в отставку

Министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце отправил в отставку мэра Риги Нила Ушакова.
Обновлено вчера в 17:47
Происшествия

Во Владивостоке локализовали пожар на складе стройматериалов

Обновлено в 12:20
Происшествия

В Краснодаре арестовали уродовавшего пациенток врача-«Франкенштейна»

Обновлено в 11:10
Политика

Скончался бывший директор ФСБ Николай Ковалев

Экс-директор ФСБ РФ Николай Ковалев скончался сегодня на 70-м году жизни, передает ТАСС.
Обновлено в 15:31
Армия и оружие

В Ливии остановили наступление Хафтара

Обновлено в 09:22
Экономика

На развитие железных дорог Петербурга направят 88 миллиардов рублей

Около 88 миллиардов рублей направят на развитие железнодорожного транспорта и инфраструктуры Санкт-Петербурга.
Обновлено в 16:26
Космос

Беринговом море сейчас должно быть замерзшим

Открылась новая глава в этой ситуцации: Берингово море, которое при нормальных обстоятельствах должно оставаться замороженным до мая, почти полностью освободилось от морского льда в начале апреля.
Обновлено в 17:00
Политика

Эрдоган объяснил, почему Турция выбрала российский ЗРК С-400

Обновлено в 11:22
Путешествия

Конюхов не успел в срок добраться до мыса Горн

Российский путешественник Федор Конюхов не успел завершить переход через Южный океан до мыса Горн за 120 дней, такой срок значился в его планах, до этой точки остается еще свыше 1,8 тысячи километров.
Обновлено в 07:42
Политика

Президент Эстонии назвала темы переговоров с Путиным

Эстонский президент Керсти Кальюлайд заявила, что на встрече с главой России Владимиром Путиным в Москве она намерена обсудить все "сложные темы", которые поднимают европейские политики на встречах с российской стороной.
Обновлено в 08:32
Здоровье

Названа дневная норма кофеина, безопасная для здоровья

Как сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на врача, кофеин обладает многогранным положительным действием на организм, но важно знать меру.
Обновлено вчера в 10:45
Кино

Идрис Эльба появится в сиквеле «Отряда самоубийц» как новый персонаж

Британский актер Идрис Эльба, который должен был заменить Уилла Смита в сиквеле "Отряда самоубийц", сыграет в картине нового персонажа.
Обновлено в 18:51
Хоккей

Кубок Гагарина. ЦСКА вышел вперед в серии со СКА

Обновлено в 14:42
Наука

Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя

После эксперимента над почти восьмью десятками кошек, среди которых были как домашние, так и взятые «напрокат» из котокафе, ученые поняли, как работает механизм.
Обновлено вчера в 11:49
Общество

СКР начал проверку покушения на Пулковскую обсерваторию

Следственный комитет России по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина проведет проверку в связи с ситуацией вокруг Главной (Пулковской) астрономической обсерватории РАН, защитную территорию которой пытаются застроить жилыми домами.
Обновлено в 17:25
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В России открыли прием заказов на Tesla Model Y

Moscow Tesla Club и "Связной" начали прием заказов на электрический кроссовер Model Y. Можно забронировать следующие версии: Long range с задним приводом (4,8 млн рублей), Long range с полным приводом (5,2 млн рублей) и Performance (6,2 млн рублей).
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Глава Минэкономразвития Максим Орешкин высмеял в Facebook оправдания главы МИД Украины Павла Климкина после поражения в ВТО.
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Родители Децла получили посмертную награду сына

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Шоу-бизнес

Лолита впервые высказалась про свадьбу Цекало с молодой американкой

Певица Лолита Милявская впервые прокомментировала свадьбу своего бывшего мужа Александра Цекало с американской актрисой Дариной Эрвин.
Обновлено в 14:10
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В Баренцевом море с горящего катера спасли восемь рыбаков

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Назвали самые лучшие японские бюджетные кроссоверы с полным приводом

Обновлено в 00:26
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