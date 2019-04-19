Транспорт
ГИБДД собирается ужесточить правила сдачи экзамена на праваГазета.Ru 04:00
ГИБДД собирается изменить задачи теоретического экзамена на получение водительских прав. Как заявили в МВД России, количество экзаменационных задач может быть расширено к 2020 году. Может быть убрано право на один неправильный ответ на экзамене, а также "изменится систематизация по категориям".
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