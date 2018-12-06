Общество
ГИБДД откладывает введение новых автономеров
ГИБДД откладывает введение новых автономеровВести.Ru06:46
Не трогать, не махать руками: правила поведения на дорогах с беспилотниками Между тем, как сообщает "Коммерсант", ГИБДД попросила Росстандарт отложить вступление нового ГОСТа в силу сразу на 7 месяцев.
Вести.Ru06:46
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с чего всё началось
Госавтоинспекция попросила передвинуть срок на август, в Росстандарте пообещали идею рассмотреть. ГИБДД предложила Росстандарту перенести сроки введения в действие нового ГОСТ Р 50577–2018 с 1 января на 4 августа 2019 года.Коммерсантъвчера в 17:28
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