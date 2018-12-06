Госавтоинспекция попросила передвинуть срок на август, в Росстандарте пообещали идею рассмотреть. ГИБДД предложила Росстандарту перенести сроки введения в действие нового ГОСТ Р 50577–2018 с 1 января на 4 августа 2019 года.

с чего всё началось

Не трогать, не махать руками: правила поведения на дорогах с беспилотниками Между тем, как сообщает "Коммерсант", ГИБДД попросила Росстандарт отложить вступление нового ГОСТа в силу сразу на 7 месяцев.

Транспорт Транспорт Предновогодние пробки начнутся в Москве в середине декабря

Общество Общество В Генпрокуратуре составили портрет среднестатистического коррупционера Университет генпрокуратуры и психологи составили психологический профиль среднего коррупционера.

Общество Общество Комиссар СЕ призвала освободить правозащитника Льва Пономарева Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович призвала к скорейшему освобождению правозащитника Льва Пономарева, которому суд в Москве в среду назначил 25 суток административного ареста за повторное нарушение правил проведения публичной акции.

Общество Общество Эксперты выбрали главный цвет 2019 года Международный исследовательский институт Pantone назвал главным цветом наступающего 2019 года оттенок «живой коралл» (Living Coral; 16-1546).

Общество Общество Ветеран труда отправил Медведеву прибавку к пенсии

Общество Общество За ночь в Москве выпало 11% месячной нормы осадков

Транспорт Транспорт Люксембург станет первой страной с бесплатным общественным транспортом В результате герцогство станет первой в мире страной с бесплатным общественным транспортом.

Общество Общество В Подмосковье откроются порядка 400 елочных базаров

Общество Общество Медведев высказался о стрельбе в российских школах Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал инциденты со стрельбой в российских школах.

Общество Общество Компания Deloitte подсчитала расходы россиян на Новый год Средний россиянин намерен потратить на празднование наступающего 2019 года 16900 руб. На их планы влияют опасения из-за экономической ситуации в стране, говорится в исследовании "Новый год и Рождество — 2019" компании Deloitte, пишут "Ведомости".

Здоровье Здоровье Названа основная причина смертей в России Плохое питание стало причиной 63% смертей в России, сообщает Роспотребнадзор на своем официальном сайте.

Общество Общество «Почта банк» предупредил о новом способе краж данных банковских карт Мошенники публикуют в социальных сетях и мессенджерах недостоверную информацию с целью похищения денег с банковских карт, сообщил в четверг «Почта банк».

Общество Общество В Петрозаводске отменили концерт рэпера GONE.Fludd

Общество Общество Новогодних премий сотрудникам не планируют 58% работодателей Большинство работодателей (58%) не собираются выплачивать премии своим сотрудникам по итогам работы за год.