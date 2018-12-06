Общество

ГИБДД откладывает введение новых автономеров
Вести.Ru
06:46

Не трогать, не махать руками: правила поведения на дорогах с беспилотниками Между тем, как сообщает "Коммерсант", ГИБДД попросила Росстандарт отложить вступление нового ГОСТа в силу сразу на 7 месяцев.
Вести.Ru06:46
с чего всё началось

ГИБДД попала в нестандартную ситуацию

Госавтоинспекция попросила передвинуть срок на август, в Росстандарте пообещали идею рассмотреть. ГИБДД предложила Росстандарту перенести сроки введения в действие нового ГОСТ Р 50577–2018 с 1 января на 4 августа 2019 года.
Коммерсантъвчера в 17:28

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СМИ: ГИБДД просит отложить введение новых автономеров

Газета.Ru06:12

ГИБДД попросила отложить введение новых автономеров, пишут СМИ

РИА Новости03:53

В России могут перенести сроки введения нового стандарта автономеров

RT на русском01:38

Госавтоинспекция предлагает перенести введение нового стандарта автомобильных номеров в России

Эхо Москвы00:45

ГИБДД попросила отложить введение нового стандарта для автономеров

РБКвчера в 22:15

«Ъ» сообщил о возможном переносе введения нового стандарта автономеров

ТАССвчера в 19:58

ГИБДД попала в нестандартную ситуацию

Коммерсантъвчера в 17:28
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