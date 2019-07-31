Общество
ГИБДД опубликовала карту с дорожными камерамиТАСС 03:40
ГИБДД предупредит водителей, где установлены дорожные камеры фиксации. Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД Ирина Волк, Госавтоинспекция запустила на своем сайте новый раздел.
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В этом случае происходит прямая подмена смысла всех этих мероприятий. Вместо того, чтобы дисциплинировать водителей, их просто подводят под штраф, а это не самоцель, это только средство для достижения нужного нам результата. Прошу навести здесь порядок.
с чего всё началось
ГИБДД запустила на своем сайте интерактивный раздел, где собрана информация о средствах фиксации нарушений на дорогах, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.РИА Новости08:16
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