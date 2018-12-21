Общество
ГИБДД опровергло переэкзаменовку водителей при замене прав
ГИБДД опровергло переэкзаменовку водителей при замене правРБК10:57
Представители автошкол предлагали проводить переэкзаменовку водителей при замене прав из-за того, что в последнее время власти внесли множество поправок в правила дорожного движения. По их словам, автолюбители «не успевают либо не считают нужным отслеживать данные изменения».
РБК10:57
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Транспорт
Проезд в московском транспорте подорожает с января
"Единый" билет подорожает с 1 765 до 1 900 рублей. Стоимость проезда по тарифу "90 минут" вырастет с 56 до 59 рублей.
Обновлено в 08:22
Транспорт
Экспрессы до Одинцово станут частью наземного метро Москвы
Недалеко от выхода к поездам мэр Сергей Собянин с коллегами из Подмосковья и РЖД открыл выставочный павильон, где представлены новые поезда, турникеты, приложения.
Обновлено в 05:30
Общество
На Урале появилась елка из миллионов долларов и евро
В банке «Нейва» в Екатеринбурге установили новогоднюю елку из настоящих купюр на общую сумму 1,2 миллиона долларов и 1,1 миллиона евро, передает РИА Новости.
Обновлено в 09:09
Общество
Москвичей предупредили об опасности снежных заносов
Обновлено в 06:46
Общество
Росгвардия подаст в суд на РБК из-за публикаций о закупках продуктов
Росгвардия подает в суд на РБК за две публикации, посвященные поставкам продуктов ведомству. Об этом сообщается на сайте силовой структуры.
Обновлено в 06:46
Общество
Совет Федерации одобрил закон об обращении с животными
Совет Федерации одобрил закон об ответственном обращении с животными.
Обновлено в 06:17
Транспорт
На «Победу» подали в суд за платную регистрацию на рейсы за границей
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Обновлено в 04:41
Общество
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Писательница Елена Екатериничева в интервью радиостанции рассказала, что после провозглашения независимости Латвии митрополит Рижский Александр незаконно передал под управление Ищенко 45 церковных объектов, которые церковь получила от государства.
Обновлено в 06:53
Общество
Названы самые популярные коты года
«Медиалогия» назвала самых популярных котов в 2018 году. Рейтинг «ТОП–10 котиков» за 2018 год опубликован на сайте организации.
Обновлено в 09:10
Общество
В Петербурге умер миллиардер Игорь Минаков
В Санкт-Петербурге на 59-м году жизни умер миллиардер Игорь Минаков.
Обновлено в 08:00
Общество
Французские «желтые жилеты» вновь проведут акции протеста в субботу
По данным телеканала BFM TV, "желтые жилеты" намерены провести акции протеста в ряде других городов, в том числе в Лионе, Дижоне и Рене.
Обновлено в 08:11
Общество
Названо число хранящих новогоднюю елку до лета россиян
Большинство россиян (59%) выбрасывают живую новогоднюю елку в течение месяца после окончания праздника.
Обновлено вчера в 20:22
Транспорт
ФАС вынесла предупреждение Аэрофлоту о ценах на внутренние рейсы
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предупредила «Аэрофлот» о необходимости повышения прозрачности алгоритмов ценообразования на рейсах по России.
Обновлено в 06:40
Путешествия
Китай согласовал последний вывозной рейс российских туристов с Хайнаня
Китайские власти согласовали последний вывозной рейс туристов "Жемчужной реки" с Хайнаня, вылет ожидается в ближайшее время, сообщил ТАСС вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.
Обновлено в 06:40
Общество
Дизайн аэропорта Волгоград может измениться вместе с именем
Напомним, недавно в России завершился основной этап проекта «Великие имена РФ», аэропорт Волгограда получит имя в честь легендарного летчика Алексея Маресьева.
Обновлено в 13:00