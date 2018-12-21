Общество
ГИБДД опровергло переэкзаменовку водителей при замене прав
ГИБДД опровергло переэкзаменовку водителей при замене правРБК10:57
Представители автошкол предлагали проводить переэкзаменовку водителей при замене прав из-за того, что в последнее время власти внесли множество поправок в правила дорожного движения. По их словам, автолюбители «не успевают либо не считают нужным отслеживать данные изменения».
РБК10:57
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