Общество

ГИБДД опровергла переэкзаменовку водителей при замене прав
РБК
10:57

Представители автошкол предлагали проводить переэкзаменовку водителей при замене прав из-за того, что в последнее время власти внесли множество поправок в правила дорожного движения. По их словам, автолюбители «не успевают либо не считают нужным отслеживать данные изменения».
РБК10:57

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ГИБДД опровергла переэкзаменовку водителей при замене прав

РБК10:57

ГИБДД: проверка знаний ПДД при обмене прав не планируется

Коммерсантъ10:38

ГИБДД открестилась от идеи переэкзаменовывать водителей для замены прав

Lenta.ru10:18

В ГИБДД исключили возможность повторного экзамена при замене прав

RT на русском10:08

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РЕН ТВ10:00

Водителям не придется сдавать экзамены на знание ПДД при обмене прав

ТАСС09:52

В МВД опровергли планы ввести переэкзаменовку при замене водительских прав

Интерфакс09:54
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Автоматически обработано 7157 источников, обновлено в 15:26, Ашберн
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С января 2019 года тарифы на проезд в транспорте Москвы повысятся на 5,1%. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Священников-педофилов призвали сдаваться

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Большинство россиян (59%) выбрасывают живую новогоднюю елку в течение месяца после окончания праздника.
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