Общество
ГИБДД опровергла переэкзаменовку водителей при замене прав
ГИБДД опровергла переэкзаменовку водителей при замене правРБК10:57
Представители автошкол предлагали проводить переэкзаменовку водителей при замене прав из-за того, что в последнее время власти внесли множество поправок в правила дорожного движения. По их словам, автолюбители «не успевают либо не считают нужным отслеживать данные изменения».
РБК10:57
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Названо число хранящих новогоднюю елку до лета россиян
Большинство россиян (59%) выбрасывают живую новогоднюю елку в течение месяца после окончания праздника.
Обновлено вчера в 20:22
Общество
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