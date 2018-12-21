Общество
ГИБДД опровергла переэкзаменовку водителей при замене прав
ГИБДД опровергла переэкзаменовку водителей при замене правРБК10:57
Представители автошкол предлагали проводить переэкзаменовку водителей при замене прав из-за того, что в последнее время власти внесли множество поправок в правила дорожного движения. По их словам, автолюбители «не успевают либо не считают нужным отслеживать данные изменения».
РБК10:57
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Обновлено в 04:41
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Накануне, 20 декабря, руководитель центра Вадим Юрьев отметил, что в день проведения общероссийской елки в Москве прогнозируются 10-балльные пробки, поскольку на новогоднее представление приедут дети со всех регионов России.
Обновлено в 07:01
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Названы самые популярные коты года
«Медиалогия» назвала самых популярных котов в 2018 году. Рейтинг «ТОП–10 котиков» за 2018 год опубликован на сайте организации.
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Общество
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Обновлено в 15:19
Общество
Проект «Великие имена России» продолжится в дизайне аэропортов
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