Транспорт
ГИБДД РФ рассчитывает в 2019 году определить формат электронных водительских удостоверений, сообщил глава ведомства Михаил Черников.
РИА Новости06:17
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с чего всё началось
Переход на электронные водительские документы в России ведется уже три года.Коммерсантъвчера в 17:56
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Транспорт
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Многоэтажную дорогу планируется построить в Ставрополе.
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Транспорт
Компенсационные автобусы будут курсировать на Рижском направлении МЖД 17, 19 и 21 декабря
В связи со сокращением маршрутов двух электричек Рижского направления Московской железной дороги (МЖД) 17, 19 и 21 декабря для обеспечения транспортной доступности назначены компенсационные автобусы.
Обновлено в 09:28