Переход на электронные водительские документы в России ведется уже три года.

с чего всё началось

ГИБДД РФ рассчитывает в 2019 году определить формат электронных водительских удостоверений, сообщил глава ведомства Михаил Черников.

ГИБДД определит формат электронных водительских прав в 2019 году

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