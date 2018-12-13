Транспорт
ГИБДД РФ рассчитывает в 2019 году определить формат электронных водительских удостоверений, сообщил глава ведомства Михаил Черников.
РИА Новости06:17
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с чего всё началось
В августе 2018 года первый замначальника ГИБДД Владимир Швецов анонсировал разработку технологии, которая позволит автомобилистам не возить с собой права и СТС: они будут «зашиты» в мобильное приложение вместе с ОСАГО.Коммерсантъвчера в 17:56
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Транспорт
ГИБДД ввела мораторий на поправки в ПДД
Госавтоинспекция (ГИБДД) ввела мораторий на внесение изменений в правила дорожного движения (ПДД).
Обновлено вчера в 17:19
Транспорт
Пик снегопада в четверг может совпасть с часом пик на дорогах
Пик снегопада в четверг может совпасть с часом пик на дорогах Ухудшения ситуации на дорогах к вечернему часу пик ожидает московский Центр организации дорожного движения в связи со снегопадом.
Обновлено в 08:13
Транспорт
Станцию метро «Ховрино» закроют для пассажиров 15 и 16 декабря
Mossovetinfo.ru – Станция «Ховрино» Замоскворецкой линии метрополитена будет закрыта для пассажиров 15 и 16 декабря, сообщает единый транспортный портал Москвы.
Обновлено в 08:31
Транспорт
Информационные экраны в поездах МЦД расскажут о работе транспорта
Обновлено в 08:11
Транспорт
Северо-восточная хорда построена на 70%
Общая протяженность СВХ составит 35 км, она пройдет от дороги Москва-Петербург с западной стороны Октябрьской железной дороги, вдоль Московского центрального кольца до новой развязки на МКАД на пересечении с магистралью Вешняки-Люберцы.
Обновлено в 05:08
Транспорт
В Волгограде временно сузят участок улицы Череповецкой
С 14 декабря в Волгограде ограничат движение транспортных средств по Череповецкой улице.
Обновлено в 11:10
Транспорт
Власти Казани к Новому году перекроют движение по двум улицам
В Казани будет ограничено движение транспорта по двум улицам в период подготовки и проведения новогодних праздничных мероприятий.
Обновлено в 10:23
Транспорт
Наведут порядок: глава региона оценил развитие Харовского района
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников принял решение направить 1,7 миллиарда рублей на ремонт автомобильной трассы «Сокол-Харовск-Вожега».
Обновлено в 10:44
Транспорт
Трамваи изменят маршруты из-за ремонта на площади Ленина
Трамваи на площади Ленина в Петербурге изменят маршруты в субботу, 15 декабря.
Обновлено в 10:52
Транспорт
Подрядчик не успевает построить развязку на Евпаторийском шоссе в срок
Подрядная организация не укладывается в сроки строительства транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги Симферополь – Евпатория и автомобильной дороги Симферополь – Мирное – Дубки.
Обновлено в 02:31
Транспорт
На Рижском направлении МЖД появятся компенсационные автобусы
Для обеспечения транспортной доступности, в связи с сокращением двух электричек, на Рижском направлении 17, 19 и 21 декабря запустят компенсационные автобусы.
Обновлено в 10:09
Транспорт
В Верхнем Ларсе скопилось более 200 машин
Свыше 200 машин, направляющихся из России в Грузию, ждут в Верхнем Ларсе отмены ограничений на движение транспорта по Военно-Грузинской дороге, такое сообщение распространила пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.
Обновлено в 04:31
Транспорт
В Туле трое пассажиров судятся с «Аэрофлотом» из-за задержки посадки
Трое жителей Тулы подали иски к «Аэрофлоту» с требованием взыскать от убытки и компенсацию морального вреда.
Обновлено в 11:18
Транспорт
Завершена проходка тоннеля на участке Некрасовской линии метро
Обновлено вчера в 15:35
Транспорт
Власти Ростова расторгли контракты с тремя перевозчиками
Власти Ростова-на-Дону начали расторгать контракты с тремя перевозчиками, ранее обслуживающими городские маршруты №13, 20 и 67.
Обновлено в 06:17