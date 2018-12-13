В августе 2018 года первый замначальника ГИБДД Владимир Швецов анонсировал разработку технологии, которая позволит автомобилистам не возить с собой права и СТС: они будут «зашиты» в мобильное приложение вместе с ОСАГО.

с чего всё началось

ГИБДД РФ рассчитывает в 2019 году определить формат электронных водительских удостоверений, сообщил глава ведомства Михаил Черников.

ГИБДД определит формат электронных водительских прав в 2019 году

Транспорт Транспорт ГИБДД ввела мораторий на поправки в ПДД Госавтоинспекция (ГИБДД) ввела мораторий на внесение изменений в правила дорожного движения (ПДД).

Транспорт Транспорт Пик снегопада в четверг может совпасть с часом пик на дорогах Пик снегопада в четверг может совпасть с часом пик на дорогах Ухудшения ситуации на дорогах к вечернему часу пик ожидает московский Центр организации дорожного движения в связи со снегопадом.

Транспорт Транспорт Станцию метро «Ховрино» закроют для пассажиров 15 и 16 декабря Mossovetinfo.ru – Станция «Ховрино» Замоскворецкой линии метрополитена будет закрыта для пассажиров 15 и 16 декабря, сообщает единый транспортный портал Москвы.

Транспорт Транспорт Информационные экраны в поездах МЦД расскажут о работе транспорта

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Транспорт Транспорт Завершена проходка тоннеля на участке Некрасовской линии метро