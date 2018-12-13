Транспорт

ГИБДД определит формат электронных водительских прав в 2019 году
РИА Новости
06:17

ГИБДД РФ рассчитывает в 2019 году определить формат электронных водительских удостоверений, сообщил глава ведомства Михаил Черников.
РИА Новости06:17
с чего всё началось

Водители смогут оставить документы дома

В августе 2018 года первый замначальника ГИБДД Владимир Швецов анонсировал разработку технологии, которая позволит автомобилистам не возить с собой права и СТС: они будут «зашиты» в мобильное приложение вместе с ОСАГО.
Коммерсантъвчера в 17:56

Подробнее о событии

ГИБДД определит формат электронных водительских прав в 2019 году

РИА Новости06:17

ГИБДД разрешит садиться за руль без документов

Газета.Ru05:22

Россиянам разрешат ездить на машинах без документов

Lenta.ru02:12

В ГИБДД закупили планшеты, способные определить личность по фотографии

Интерфаксвчера в 22:44

Водители смогут оставить документы дома

Коммерсантъвчера в 17:56

Узнают по взгляду

Российская газетавчера в 16:24

ГИБДД определит формат электронных водительских удостоверений в 2019 году

ТАССвчера в 03:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7147 источников, обновлено в 07:00, Ашберн
Транспорт

В аэропортах Москвы отменили и задержали более 50 рейсов

Обновлено в 04:31
Транспорт

ГИБДД ввела мораторий на поправки в ПДД

Госавтоинспекция (ГИБДД) ввела мораторий на внесение изменений в правила дорожного движения (ПДД).
Обновлено вчера в 17:19
Транспорт

Водителей призвали пересесть на общественный транспорт из-за снегопада

Обновлено в 06:17
Транспорт

Строительство Юго-Восточной хорды начнется в 2019 году

Mossovetinfo.ru – Сстроительство Юго-Восточной хорды (ЮВХ) начнется в 2019 году, сообщил заместитель главы департамента строительства Москвы Петр Аксенов.
Обновлено в 06:47
Транспорт

В поездах МЦД разместят информационные экраны с беззвучными роликами

Обновлено в 01:17
Транспорт

Подрядчик не успевает построить развязку на Евпаторийском шоссе в срок

Подрядная организация не укладывается в сроки строительства транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги Симферополь – Евпатория и автомобильной дороги Симферополь – Мирное – Дубки.
Обновлено в 02:31
Транспорт

Завершена проходка тоннеля между станциями «Окская» и «Стахановская»

В минувшую среду, 12-го декабря, в Москве рабочие завершили проходку тоннеля на участке Некрасовской линии метрополитена в районе между станциями «Окская» и «Стахановская», проинформировал столичный градоначальник Сергей Собянин в своем официальном аккаунте в Twitter.
Обновлено вчера в 16:17
Транспорт

В Казани на 2 недели перекроют дороги рядом с Центром семьи «Казан»

Обновлено в 02:59
Транспорт

В Магадане сильно подорожали авиабилеты

Распроданы билеты и в Новосибирск, а вот в Хабаровск из Магадана еще улететь можно.
Обновлено в 04:02
Транспорт

Власти Ростова расторгли контракты с тремя перевозчиками

Речь идет о ИП Хопхоян В.С. и ООО ТК «Милосердие», обслуживающих городские маршруты №№ 13 и 20, а в адрес другого перевозчика – ООО «Янтарь 1» ( маршрут № 67) направлено распоряжение о расторжении договора в одностороннем порядке.
Обновлено в 05:47
Транспорт

С Кондратьевского проспекта на выходные уберут троллейбусы

Обновлено в 03:54
Транспорт

Открытие Московского моста начнется с перекрытия дорог

В Чебоксарах открывается Московский мост. По этой причине временно ограничивается движение транспорта.
Обновлено в 01:00
Транспорт

Аксенов раскритиковал очередность дорожных работ в Симферополе

Глава Крыма заявил, что ремонтные работы надо было начинать с окраин города - с улиц, "где люди катка никогда не видели" Глава РК Сергей Аксенов подверг критике очередность дорожных работ в Симферополе.
Обновлено в 03:54
Транспорт

В Волгограде повысят стоимость проезда в общественном транспорте

В Волгограде с 1 января 2019 года ожидается повышение стоимости проезда в маршрутках, автобусах, трамваях и троллейбусах.
Обновлено в 03:16
Транспорт

Россиянка предложила лишить чиновника машины и приютить его в своей квартире

Жительница Самары Ирина Хакимова обратилась к местным властям после того, как губернатор соседней Ульяновской области Сергей Морозов распорядился на неделю лишить чиновников служебных машин ради проверки общественного транспорта.
Обновлено в 06:57
Главное