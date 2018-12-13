В августе 2018 года первый замначальника ГИБДД Владимир Швецов анонсировал разработку технологии, которая позволит автомобилистам не возить с собой права и СТС: они будут «зашиты» в мобильное приложение вместе с ОСАГО.

с чего всё началось

ГИБДД РФ рассчитывает в 2019 году определить формат электронных водительских удостоверений, сообщил глава ведомства Михаил Черников.

ГИБДД определит формат электронных водительских прав в 2019 году

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Транспорт Транспорт В Волгограде повысят стоимость проезда в общественном транспорте В Волгограде с 1 января 2019 года ожидается повышение стоимости проезда в маршрутках, автобусах, трамваях и троллейбусах.