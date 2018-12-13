Транспорт
ГИБДД РФ рассчитывает в 2019 году определить формат электронных водительских удостоверений, сообщил глава ведомства Михаил Черников.
РИА Новости06:17
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с чего всё началось
В августе 2018 года первый замначальника ГИБДД Владимир Швецов анонсировал разработку технологии, которая позволит автомобилистам не возить с собой права и СТС: они будут «зашиты» в мобильное приложение вместе с ОСАГО.Коммерсантъвчера в 17:56
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В аэропортах Москвы отменили и задержали более 50 рейсов
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ГИБДД ввела мораторий на поправки в ПДД
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Mossovetinfo.ru – Сстроительство Юго-Восточной хорды (ЮВХ) начнется в 2019 году, сообщил заместитель главы департамента строительства Москвы Петр Аксенов.
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Подрядная организация не укладывается в сроки строительства транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги Симферополь – Евпатория и автомобильной дороги Симферополь – Мирное – Дубки.
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Транспорт
В Казани на 2 недели перекроют дороги рядом с Центром семьи «Казан»
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Транспорт
Власти Ростова расторгли контракты с тремя перевозчиками
Речь идет о ИП Хопхоян В.С. и ООО ТК «Милосердие», обслуживающих городские маршруты №№ 13 и 20, а в адрес другого перевозчика – ООО «Янтарь 1» ( маршрут № 67) направлено распоряжение о расторжении договора в одностороннем порядке.
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Открытие Московского моста начнется с перекрытия дорог
В Чебоксарах открывается Московский мост. По этой причине временно ограничивается движение транспорта.
Обновлено в 01:00
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Аксенов раскритиковал очередность дорожных работ в Симферополе
Глава Крыма заявил, что ремонтные работы надо было начинать с окраин города - с улиц, "где люди катка никогда не видели" Глава РК Сергей Аксенов подверг критике очередность дорожных работ в Симферополе.
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В Волгограде повысят стоимость проезда в общественном транспорте
В Волгограде с 1 января 2019 года ожидается повышение стоимости проезда в маршрутках, автобусах, трамваях и троллейбусах.
Обновлено в 03:16
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Россиянка предложила лишить чиновника машины и приютить его в своей квартире
Жительница Самары Ирина Хакимова обратилась к местным властям после того, как губернатор соседней Ульяновской области Сергей Морозов распорядился на неделю лишить чиновников служебных машин ради проверки общественного транспорта.
Обновлено в 06:57