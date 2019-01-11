Транспорт

ГИБДД меняет проект экзамена на водительские права
Газета.Ru
05:29

Госавтоинспекция (ГИБДД) изменила проект экзамена на получение водительских прав. Документ был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Газета.Ru05:29

Подробнее о событии

Школьники на трассе. Как изменятся правила сдачи экзамена на водительские права

Телеканал 360°11:19

Эксперт прокомментировал предложения ГИБДД по экзамену на права

РИА Новости06:53

Эксперт оценил внесение ГИБДД изменений в проект экзамена на водительские права

RT на русском05:18

ГИБДД меняет проект экзамена на водительские права

Газета.Ru05:29

ГИБДД обновила проект экзамена на водительские права

Российская газета04:21

Определен порядок нового экзамена на вождение в России

Lenta.ru01:57

Соискателей прав ждут новые обязанности

Коммерсантъ00:11
Показать все источники
Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 11:56, Ашберн
Происшествия

Похищенный в Москве оказался фигурантом дела об убийстве Вороненкова

Обновлено в 08:51
Спорт

Йоханнес Бё заявил, что постарается победить Логинова на трассе

Обновлено в 11:26
Спорт

Биатлонист Логинов одержал первую личную победу в Кубке мира

Российский биатлонист Александр Логинов одержал победу на этапе Кубка мира в спринтерской гонке, которая состоялась 11 января в немецком Оберхофе, сообщает телеканал «Матч ТВ».
Обновлено в 10:07
Политика

Лукашенко опасается, что Белоруссию «будут пробовать на зуб»

Обновлено в 11:37
Политика

Российскую делегацию на форуме в Давосе возглавит Орешкин

Российскую делегацию на Всемирном экономическом форуме в Давосе возглавит глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак, который в этом году также примет участие в форуме.
Обновлено в 11:44
Космос

SpaceX запустила ракету Falcon 9

Ранее сообщалось, что SpaceX отложила запуск Falcon 9 со спутниками связи Iridium.
Обновлено в 10:53
Политика

NASA уведомило Роскосмос об отмене приглашения Рогозина

NASA официально уведомило Роскосмос об отмене приглашения главы корпорации Дмитрия Рогозина в США. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:33
Космос

В Китае опубликовали видео посадки модуля на обратную сторону Луны

Китайское национальное космическое управление (CNSA) опубликовало полное видео посадки лунохода "Юйту-2" на обратную сторону Луны, сообщает телеканал CGTV в Twitter.
Обновлено в 05:33
Политика

МИД оценил ситуацию вокруг мирного договора с Японией

"Ключевым условием для поиска вариантов решения проблемы мирного договора должно стать признание Токио итогов Второй мировой войны в полном объеме", - говорится в сообщении.
Обновлено в 09:51
Общество

В России появились в продаже упаковки с девятью яйцами

На прилавках российских магазинов появились куриные яйца в новых упаковках по девять штук вместо привычных по десять.
Обновлено вчера в 17:20
Происшествия

Экс-главу разведки ДНР приговорили в Москве к 6 годам колонии

Обновлено в 11:35
Происшествия

В СК рассказали о расследовании убийства российских журналистов в ЦАР

Обновлено в 07:39
Финансы

Сбербанк и ВТБ поднимают ставки по ипотеке

Крупнейшие российские банки — Сбербанк и ВТБ — повышают ставки по ипотечным кредитам на 0,6–1,5 процентных пункта, сообщили «Ведомости» со ссылкой на представителей кредитных организаций, а также «РИА Новости» со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 05:23
Культура

Netflix приобрел права на российский сериал «Лучше, чем люди»

Крупнейший американский онлайн-кинотеатр Netflix приобрел права на показ российского сериала "Лучше, чем люди".
Обновлено в 08:39
Политика

Захарова: Расширение взаимодействия с Беларусью не подлежит сомнению

Курс на расширение стратегического взаимодействия с Минском не подлежит сомнению.
Обновлено в 05:53
Политика

Шарий решил подать в суд на Порошенко

Известный украинский блогер Анатолий Шарий заявил на своем канале в YouTube, что подаст в суд на президента Петра Порошенко.
Обновлено в 07:02
Общество

Минтранс опроверг ограниченное использование новой ВПП Шереметьева

Использование третьей взлётно-посадочной полосы в аэропорту Шереметьево будет осуществляться без каких-либо ограничений, сообщили в пресс-службе Минтранса.
Обновлено в 07:47
Экономика

The Economist посчитал рубль самой недооцененной валютой

Журнал The Economist счел российскую валюту самой недооцененной в мире.
Обновлено в 01:38
Космос

Илон Маск показал ракету Starship для суборбитального полета

В сентябре 2018 года Маск представил первого туриста для полета вокруг Луны, который планируют осуществить на корабле Starship.
Обновлено в 07:20
Армия и оружие

США решили отправить военные корабли в Арктику

Глава ВМС США Ричард Спенсер заявил, что Вашингтон летом отправит в Арктику военные корабли.
Обновлено в 08:58
Общество

Раскрыты потери СССР в ходе прорыва блокады Ленинграда

Потери советских войск в ходе прорыва блокады Ленинграда и дальнейшего наступления в 1943 году превысили 170 тысяч человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести.
Обновлено в 10:48
Политика

Макрон не поедет на форум в Давосе

Президент Франции Эммануэль Макрон не примет участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе из-за напряжённого графика, пишет Le Figaro со ссылкой на Елисейский дворец.
Обновлено в 07:18
Политика

На Украине вступил в силу новый закон об изнасиловании

Изменения в Уголовный кодекс Украины, расширяющие понятие «изнасилование», опубликованы 11 января в правительственной газете «Голос Украины».
Обновлено в 02:41
Общество

В правительстве исключили запрет на подарки для врачей и учителей

Замруководителя аппарата правительства Андрей Логинов заявил «РИА Новости», что ограничения по подаркам, которые хотят ввести для должностных лиц, не коснутся врачей и учителей.
Обновлено в 02:16
Общество

На птицефабрике объяснили появление в России упаковок с девятью яйцами

Обновлено в 04:52
Происшествия

СМИ узнали об избиении жены актером Павлом Прилучным

Сотрудники полиции приезжали в дом актера Павла Прилучного за несколько дней до Нового года, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 09:47
Политика

Порошенко заявил о выходе Украины из зоны риска

Украине за последние четыре года удалось обеспечить макрофинансовую стабилизацию и выйти из зоны риска, заявил президент страны Пётр Порошенко.
Обновлено в 02:36
Гаджеты

Apple выпустит три новых модели iPhone в 2019 году

Американская компания Apple намерена представить осенью 2019 три новые модели смартфона iPhone.
Обновлено в 10:29
Общество

В Госдуме предлагают приравнять системы нагревания табака к сигаретам

По словам Чернышова, в альтернативных сигаретам устройствах от ведущих табачных компаний действительно не горит табак, однако выделяются химические вещества, которые образуются в результате курения, как и в обычных сигаретах.
Обновлено вчера в 23:34
Наука

Учёные раскрыли тайну статуй на острове Пасхи

Посетившие упомянутый остров антропологи отмечали, что аборигенам часто не хватало питьевой воды.
Обновлено в 07:00
Главное