Политика
BFM.ruГИБДД не стала штрафовать Путина за езду без шлема
Во время протокольных мероприятий движение полностью перекрывается, поэтому необходимость в шлеме отпадает, отметили в ведомстве. Поездка президента РФ на байке прошла во время посещения Севастополя, где Путин пообщался с крымскими властями и членами мотоклуба «Ночные волки».
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с чего всё началось
«Во время проведения различных протокольных мероприятий, спортивных мероприятий, военных парадов соответствующие общественные отношения отсутствуют, поскольку дорожное движение на участках дорог полностью снимается»,— говорится в ответе Госавтоинспеции (документ господин Чихунов опубликовал в Facebook).Коммерсантъ07:49
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В новой редакции этического кодекса для педагогов появились и послабления относительно дресс-кода.
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Врач-методист Центра медицинской профилактики Минздрава Красноярского края Александр Горячев рассказал в интервью "Аргументам и фактам" о том, какой эффект морская вода оказывает на организм, и как купание влияет на психологическое состояние человека.
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Назван регион с наибольшей долей жителей с проблемами зрения
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Сухая трава горит под Ростовом на площади 1,5 тыс. кв. м
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ТАСС 13:41
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Президенты России и Турции попробовали мороженое на авиасалоне "МАКС-2019". Реджеп Тайип Эрдоган выбрал ванильное, вологодское.
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Экс-сотрудника Google обвинили в краже технологий беспилотных авто
Большое жюри города Сан-Хосе, Калифорния обвинило бывшего сотрудника Google Энтони Левандовски в краже технологий беспилотных автомобилей.
Rambler News Service 16:06
Футбол
Краснодар — Олимпиакос 1:2
Вратарь Станислав Крицюк выйдет в стартовом составе "Краснодара" на ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов против греческого "Олимпиакоса", сообщается на официальном сайте УЕФА.
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Технологии
Устойчивый к кибератакам российский компьютер показали на МАКС-2019
Самый устойчивый к кибератакам компьютер «Эльбрус 801М», созданный специалистами российского концерна«Автоматика», показали на международном авиасалоне.
Политика Сегодня 08:33
Армия и оружие
США перебросили в Великобританию два бомбардировщика B-2 Spirit
Соединенные Штаты Америки перебросили в Великобританию два стратегических бомбардировщика B-2 Spirit.
Pravda.Ru 09:46
Наука
Голосовые помощники пожаловались на грубость пользователей
Специалисты провели исследование, в рамках которого просили голосового помощника от «Яндекса» — «Алису», голосового ассистента «Тинкофф банка» — «Олега», персонального помощника Apple Siri, а также русского онлайн чат-бота с открытым обучением P-Bot, бота Evie от компании Existor и виртуального помощника Rose.
RuNews24.ru 15:04
Кино
Россияне увидят фильм «Ленин. Неизбежность» 31 октября
Помимо Бондарчука и Миронова, роли в фильме достались Максиму Матвееву, Александру Балуеву, Дарье Екамасовой, Виктории Исаковой и Паулине Андреевой.
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Театры
Александр Калягин провел сбор труппы театра «Et Cetera»
На сборе труппы театра "Et Cetera", посвященном открытию 27 сезона, Александр Калягин рассказал о запланированных премьерах и гастролях нового театрального сезона, а режиссер Роберт Стуруа поделился с коллегами идеей нового спектакля по сказкам Гофмана.
Московский Комсомолец 11:45
Армия и оружие
Опубликовано видео стрельбы из самого мощного в мире миномета
Военное обозрение 04:22
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Смартфон Redmi Note 8 получит пять камер
Megaobzor.com 25 августа в 08:53
Происшествия
Минюст России прокомментировал решение ЕСПЧ по делу Магнитского
Минюст России изучает решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате €34 тыс. семье аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, заявили в пресс-службе ведомства.
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Экономика
Росстат зафиксировал рост бедности в России
Численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) во втором квартале 2019 года составила 18,6 млн человек, или 12,7% от всего населения, следует из данных Росстата.
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Религия
Православные отметят Успение Пресвятой Богородицы
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Park72.ru 07:00
Общество
Минимальную пенсию в Москве с 1 сентября повысили до 19,5 тыс. рублей
Минимальная пенсия у неработающих москвичей с учетом городской надбавки будет повышена с 1 сентября на 2 тысячи рублей в месяц - до 19,5 тысяч рублей.
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Росстат предупредил о дефиците мужчин в России
Эксперты отмечают, что мальчиков и девочек рождается примерно поровну, однако уже среди возрастной группы 20-25 лет на 1000 мужчин приходится 1023 женщины.
Арбуз вчера в 09:04
Футбол
Егоров отметил хороший уровень судейства в 7-ом туре РПЛ
Судейство седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) прошло на высоком уровне, Об этом сообщает руководитель Департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.
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Уникальный Су-47 показали на МАКС
Перспективный палубный истребитель Су-47 "Беркут" выставили на статической экспозиции авиасалона МАКС-2019.
РИА Новости 11:14
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В ФРГ нашли «след Кадырова» в убийстве бывшего чеченского боевика
Немецкая полиция, генпрокуратура и контрразведка ФРГ расследуют загадочное убийство в центре Берлина.
Комсомольская правда 11:00
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Путин прилетел в новый аэропорт Саратова
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RT на русском 13:00
Кино
Умерла известная актриса Людмила Мальцева
На 70 году жизни умерла известная актриса Людмила Мальцева, она снималась в кино с 1978 года и имеет обширную фильмографию: от боевиков и комедий до драм и документальных фильмов, сообщается на сайте союза кинематографистов Российской Федерации.
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