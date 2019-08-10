с чего всё началось

Во время протокольных мероприятий движение полностью перекрывается, поэтому необходимость в шлеме отпадает, отметили в ведомстве. Поездка президента РФ на байке прошла во время посещения Севастополя, где Путин пообщался с крымскими властями и членами мотоклуба «Ночные волки».

ГИБДД не стала штрафовать Путина за езду без шлема

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