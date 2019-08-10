Политика
BFM.ruГИБДД не стала штрафовать Путина за езду без шлема
Во время протокольных мероприятий движение полностью перекрывается, поэтому необходимость в шлеме отпадает, отметили в ведомстве. Поездка президента РФ на байке прошла во время посещения Севастополя, где Путин пообщался с крымскими властями и членами мотоклуба «Ночные волки».
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с чего всё началось
«Во время проведения различных протокольных мероприятий, спортивных мероприятий, военных парадов соответствующие общественные отношения отсутствуют, поскольку дорожное движение на участках дорог полностью снимается»,— говорится в ответе Госавтоинспеции (документ господин Чихунов опубликовал в Facebook).Коммерсантъ07:49
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Игры
Nintendo официально объявляет о запуске Mario Kart Tour 25 сентября
Mario Kart Tour была анонсирована в начале 2018 года и первоначально планировалось выпустить ее этой весной.
ГЛАС.RU 11:13
Футбол
«Астон Вилла» забила шесть голов в матче Кубка английской лиги, «Норвич» проиграл команде из четвертого дивизиона
Представители второй лиги Англии (четвертый по силе дивизион) одержали победу благодаря голу нападающего Берилы Любалы, оказавшегося единственным в матче.
Матч ТВ 17:00
Здоровье
В Польше сообщили о росте заболеваемости корью в стране
В мае Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что 70% всех случаев заражения корью в Европе за первые месяцы 2019 года приходится на Украину.
RT на русском 12:19
Шоу-бизнес
Дана Борисова поедет в лагерь для зависимых вместе с матерью
Екатерина Ивановна была первой, кто забил тревогу, когда Дана стала зависима от наркотиков.
Собеседник 05:06
Технологии
Обнаружена масштабная утечка данных россиян из-за оборудования СОРМ
Обнаружена утечка данных сотен россиян, включая номера телефонов, IMEI и ICQ, адреса и GPS-координаты.
Ferra 08:46
Транспорт
Утверждены тарифы на Московских центральных диаметрах
"Пассажир доезжает до границ МЦД, стоимость каждой зоны — 23 рубля, и соответственно пересекая зоны МЦД, будет добавляется 45 рублей, и также бесплатная пересадка на метро и МЦК", — рассказал Андрей Акимов, начальник дирекции Московских центральных диаметров столичного департамента транспорта.
Вести.Ru 14:11
Общество
Минтруд предложил оплачивать пенсионерам проезд на заграничный отдых
Пенсионерам Крайнего Севера, путешествующим за границу, предложили оплачивать затраты на проезд с 2021 года.
Gazeta.SPb 05:19
Интернет
Facebook тестирует новый мессенджер для Instagram
РИА Новости 08:05
Происшествия
На Кубани отчим до смерти избил четырехлетнюю девочку
В Курганинском районе Кубани по подозрению в совершении жестокого избиения четырехлетней девочки разыскивается ее отчим.
Российская газета 13:10
Общество
Минпросвещения разработало рекомендации по этике для учителей
Минпросвещения и Общероссийский профсоюз образования подготовили и направили в регионы рекомендации по профессиональной этике педагогов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Ведомости 18:49
Музыка
Шнуров и Гагарина стали наставниками нового сезона шоу «Голос»
Как сообщает пресс-служба Первого канала, в восьмом сезоне шоу «Голос» наставниками стали Сергей Шнуров, Полина Гагарина, Константин Меладзе и Валерий Сюткин, сообщает пресс-служба Первого канала.
Live24 вчера в 10:00
Происшествия
Грозный отвергает причастность к убийству в Берлине выходца из Чечни
«Интерфакс» со ссылкой на источник в силовых структурах Чечни сообщает об отрицании Грозного своей причастности к расправе над бывшим жителем республики, проживавшем в Германии.
Вечерний курьер 07:03
Экономика
Дочерняя компания «Ростеха» требует от Boeing 120 млн долларов
Компания "Авиакапитал-Сервис", дочерняя компания "Ростеха", требует от Boeing компенсации убытков в 120 миллионов долларов, а с учетом штрафных санкций сумма может возрасти в разы.
Вести.Ru 18:10
Наука
Ученым удалось вновь получить редкий тип сверхпроводимости
Naked Science 25 августа в 14:02
Теннис
Муж Серены Уильямс намекнул на допинговое прошлое Марии Шараповой
Во время матча первого круга Открытого чемпионата США между Сереной Уильямс и Марией Шараповой муж американки появился на трибуне в футболке с вызывающей надписью, в которой фанаты увидели намек на допинговое прошлое российской спортсменки.
Газета.Ru 13:34
Наука
Установлено, что оптимисты живут дольше
Как информирует Proceedings of the National Academy of Sciences, у исследуемых мужчин и женщин, которые по результатам проведенного тестирования были отнесены к самым оптимистичным людям, продолжительность жизни оказалась на одиннадцать и пятнадцать процентов выше.
Ugpressa.ru вчера в 16:05
Здоровье
В Нижнем Тагиле два хирурга передумали увольняться из больницы
Ранее заявление забрал ещё один хирург. Напомним, всего о своём решении уволиться заявили шестеро сотрудников больницы.
REGNUM 06:47
Авто
GM-АвтоВАЗ в сентябре приостановит работу конвейера
Коммерсантъ 16:34
Экономика
Минэкономразвития спрогнозировало снижение роста доходов россиян
Росстат ранее сообщал, что реальные располагаемые доходы россиян за первое полугодие 2019 года снизились в годовом выражении на 1,3%. Во втором квартале темпы падения замедлились до 0,2% с 2,5% в первом.
РИА Новости вчера в 14:18
Общество
Обезьяна в Китае использовала камень для попытки побега из зоопарка
Обезьяна использовала заостренный камень, чтобы разбить стекло вольера и сбежать из зоопарка в китайской провинции Хэнань.
Известия 14:13
Политика
Уникальный Су-47 показали на МАКС
Перспективный палубный истребитель Су-47 "Беркут" выставили на статической экспозиции авиасалона МАКС-2019.
РИА Новости 11:14
Политика
«Укроборонпром» заместил импорт деталей из России на 60%
Избранный депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Анна Коваленко заявила, что государственный концерн «Укроборонпром» заместил импорт деталей из России на 60%.
RT на русском 10:29
Происшествия
СКР начал проверку из-за смерти ребенка в подмосковном детдоме
Следователи начали доследственную проверку в детском доме подмосковного Сергиева Посада, где скончался ребенок.
Российская газета 10:18
Игры
Состоялся запуск World of Warcraft Classic от Blizzard
Видеоигровая компания Blizzard Entertainment сообщает об официальном запуске серверов проекта World of Warcraft Classic.
Planet Today 04:18
Армия и оружие
На Украине пройдут совместные с НАТО учения Rapid Trident-2019
1 июля Украина начала совместные с НАТО учения Sea Breeze-2019.
ИА Новороссия 16:09
Шоу-бизнес
Семья Джигана не смогла улететь из Майами
Последние несколько недель семья Джигана проводит в Майами. Однако вернуться на родину к началу учебного года у них не получится.
StarHit.ru 15:00
Армия и оружие
ВМС Украины заявили о заходе в зону российских учений своего корабля
Журналистская правда 03:35
Политика
Путин прилетел в Казань на церемонию закрытия чемпионата WorldSkills
В Казани президент примет участие в церемонии закрытия 45-ого Мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills, которая проходит на стадионе "Казань-Арена".
Российская газета 14:38
Шоу-бизнес
Любовь Успенская показала снимок топлес на отдыхе в Испании
Любовь Успенская отправилась на отдых в Испании, где загорает под ярким солнцем.
OAnews 16:11