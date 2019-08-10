Политика
BFM.ruГИБДД не стала штрафовать Путина за езду без шлема
Во время протокольных мероприятий движение полностью перекрывается, поэтому необходимость в шлеме отпадает, отметили в ведомстве. Поездка президента РФ на байке прошла во время посещения Севастополя, где Путин пообщался с крымскими властями и членами мотоклуба «Ночные волки».
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с чего всё началось
«Во время проведения различных протокольных мероприятий, спортивных мероприятий, военных парадов соответствующие общественные отношения отсутствуют, поскольку дорожное движение на участках дорог полностью снимается»,— говорится в ответе Госавтоинспеции (документ господин Чихунов опубликовал в Facebook).Коммерсантъ07:49
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Политика
В Италии возобновился диалог о формировании нового правительства
В Италии возобновился диалог о формировании нового правительства после того, как популистская партия «Движение пяти звезд» (M5S) и левоцентристская Демократическая партия (PD) пришли к соглашению, что Джузеппе Конте останется на посту премьер-министра.
Известия 17:24
Политика
Помпео подтвердил, что США будут работать над возвращением России в G7
Администрация США займется возвращением России в G7, как того хочет президент Дональд Трамп, заявил госсекретарь Майк Помпео в интервью телеканалам FOX59 WXIN и CBS4 WTTV.
РИА Новости 20:05
Политика
Путин и Эрдоган договорились о мерах по стабилизации в Сирии
Президенты России и Турции на переговорах в рамках авиасалона МАКС обсудили ситуацию в Сирии, прежде всего, Идлиб, и наметили дополнительные совместные меры для нейтрализации террористических очагов.
Российская газета 11:35
Наука
Установлено, что оптимисты живут дольше
Как информирует Proceedings of the National Academy of Sciences, у исследуемых мужчин и женщин, которые по результатам проведенного тестирования были отнесены к самым оптимистичным людям, продолжительность жизни оказалась на одиннадцать и пятнадцать процентов выше.
Ugpressa.ru вчера в 16:05
Общество
Во Владивостоке подтопило ливнями десятки дорог и аэропорт
Как сообщил РИА Новости очевидец, затоплен подъезд и парковка международного аэропорта Владивостока.
РИА Новости 20:50
Шоу-бизнес
Волочкова назвала «Вечным огнем» мангал с шашлыками
Экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова назвала посиделки у костра с друзьями «Вечным огнем».
URA.Ru 12:10
Политика
Макрон отреагировал на насмешку президента Бразилии в адрес его жены
Президент Франции Эмманюэль Макрон прокомментировал реплику бразильского коллеги Жаира Болсонару, который в социальной сети пошутил над внешностью его жены.
Pravda.Ru вчера в 09:17
Теннис
Муж Серены Уильямс намекнул на допинговое прошлое Марии Шараповой
Во время матча первого круга Открытого чемпионата США между Сереной Уильямс и Марией Шараповой муж американки появился на трибуне в футболке с вызывающей надписью, в которой фанаты увидели намек на допинговое прошлое российской спортсменки.
Газета.Ru 13:34
Культура
Безруков задумался о театральном фестивале на Кавказе
Российский актер, художественный руководитель Московского Губернского театра Сергей Безруков предложил провести на Северном Кавказе театральный фестиваль, который стал бы аналогом фестиваля «Фабрика Станиславского», устраиваемого театром в Москве и Подмосковье.
Это Кавказ 13:00
Авто
Renault снизила цены на кузовные запчасти Duster
Компания Renault снизила цены на ключевые кузовные детали для кроссовера Renault Duster первого поколения.
Тавто.Ру 07:29
Экономика
Раскрыт объем «секретной» экономики России
Заместитель руководителя Росстата Ирина Максакова пояснила, что ведомство не публикует эти сведения из-за секретности.
Lenta.ru 18:42
Религия
Православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы
Православные христиане отмечают 28 августа Успение Пресвятой Богородицы.
ТАСС 17:13
Экономика
Минэкономразвития составило прогноз по снижению роста доходов россиян
Министерство экономического развития РФ опубликовало свой прогноз по снижению роста реальных располагаемых доходов населения.
МонаВиста вчера в 23:43
Политика
Уникальный Су-47 показали на МАКС
Перспективный палубный истребитель Су-47 "Беркут" выставили на статической экспозиции авиасалона МАКС-2019.
РИА Новости 11:14
Здоровье
В России едят меньше рыбы: Эксперт об опасности отказа от селедки
Как пояснил эксперт, вместе с рыбой в организм поступают Омега-3 жирные кислоты, необходимые для восстановления эндотелия.
Царьград 14:56
Здоровье
Кабинеты для детей с ограниченными возможностями здоровья оборудованы в школах КБР
Кабинеты релаксации и тренажерный зал для детей с ограниченными возможностями здоровья оборудовали в школе высокогорного селения Кенделен Кабардино-Балкарии (КБР), сообщила во вторник пресс-служба главы и правительства региона.
ТАСС 14:32
Шоу-бизнес
Певец Юлиан находится в тяжелом состоянии в больнице
В настоящее время звезда находится в одной из московских больниц в тяжелом состоянии. Юлиану резко стало плохо вчера вечером, 26 августа.
Bimru.ru 04:33
Общество
34 миллиона россиян попадают в «квалификационную яму»
«Квалификационная яма» возникает по воздействием различных факторов, среди которых в настоящее время ключевое место занимает стремительное развитие новых технологий.
Ореанда-Новости 01:40
Кино
Умерла известная актриса Людмила Мальцева
На 70 году жизни умерла известная актриса Людмила Мальцева, она снималась в кино с 1978 года и имеет обширную фильмографию: от боевиков и комедий до драм и документальных фильмов, сообщается на сайте союза кинематографистов Российской Федерации.
РИАМО 10:41
Музыка
Лолита расплакалась на репетиции песни в рамках конкурса «Новая волна»
Известная российская певица «Лолита» сильно расплакалась во время исполнения на репетиции популярной песни «Городок».
Актуальные Новости 05:37
Здоровье
Врач объяснила рост числа диабетиков в России
Президент Московской диабетической ассоциации Эльвира Густова объяснила в эфире НСН, с чем связан рост количества диабетиков в России.
Национальная служба новостей 08:25
Происшествия
СКР начал проверку из-за смерти ребенка в подмосковном детдоме
Следователи начали доследственную проверку в детском доме подмосковного Сергиева Посада, где скончался ребенок.
Российская газета 10:18