Политика

BFM.ruBFM.ruГИБДД не стала штрафовать Путина за езду без шлема

Во время протокольных мероприятий движение полностью перекрывается, поэтому необходимость в шлеме отпадает, отметили в ведомстве. Поездка президента РФ на байке прошла во время посещения Севастополя, где Путин пообщался с крымскими властями и членами мотоклуба «Ночные волки».
Читать в источнике
Комментировать75
с чего всё началось
«Во время проведения различных протокольных мероприятий, спортивных мероприятий, военных парадов соответствующие общественные отношения отсутствуют, поскольку дорожное движение на участках дорог полностью снимается»,— говорится в ответе Госавтоинспеции (документ господин Чихунов опубликовал в Facebook
).
Коммерсантъ07:49

Подробнее о событии

ГИБДД отказалась штрафовать Путина за езду на мотоцикле без шлема

Дождь03:10

ГИБДД Севастополя отказалась штрафовать президента Путина за езду на мотоцикле без шлема

Эхо Москвы07:09

ГИБДД отказалась штрафовать Владимира Путина за езду на мотоцикле без шлема

Говорит Москва03:15

ГИБДД объяснила, почему Путину можно было ездить на мотоцикле без шлема

Коммерсантъ07:49

ГИБДД отказалась штрафовать Владимира Путина за езду на мотоцикле без шлема в Крыму

Znak.com02:32

Катаясь без шлема, Путин ничего не нарушил, считают в ГИБДД

Аргументы неделi. Крымвчера в 05:24

ГИБДД ответила на жалобу в адрес Путина за езду без шлема

Sibnet Новости25 августа в 23:11
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 21:23, Вашингтон
Политика

Путин рассказал о сроках запуска «Турецкого потока»

РЕН ТВ 11:35
Политика

В Италии возобновился диалог о формировании нового правительства

В Италии возобновился диалог о формировании нового правительства после того, как популистская партия «Движение пяти звезд» (M5S) и левоцентристская Демократическая партия (PD) пришли к соглашению, что Джузеппе Конте останется на посту премьер-министра.
Известия 17:24
Политика

Помпео подтвердил, что США будут работать над возвращением России в G7

Администрация США займется возвращением России в G7, как того хочет президент Дональд Трамп, заявил госсекретарь Майк Помпео в интервью телеканалам FOX59 WXIN и CBS4 WTTV.
РИА Новости 20:05
Политика

Путин и Эрдоган договорились о мерах по стабилизации в Сирии

Президенты России и Турции на переговорах в рамках авиасалона МАКС обсудили ситуацию в Сирии, прежде всего, Идлиб, и наметили дополнительные совместные меры для нейтрализации террористических очагов.
Российская газета 11:35
Наука

Установлено, что оптимисты живут дольше

Как информирует Proceedings of the National Academy of Sciences, у исследуемых мужчин и женщин, которые по результатам проведенного тестирования были отнесены к самым оптимистичным людям, продолжительность жизни оказалась на одиннадцать и пятнадцать процентов выше.
Ugpressa.ru вчера в 16:05
Общество

Во Владивостоке подтопило ливнями десятки дорог и аэропорт

Как сообщил РИА Новости очевидец, затоплен подъезд и парковка международного аэропорта Владивостока.
РИА Новости 20:50
Шоу-бизнес

Волочкова назвала «Вечным огнем» мангал с шашлыками

Экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова назвала посиделки у костра с друзьями «Вечным огнем».
URA.Ru 12:10
Происшествия

Адвокат изложил версию подозреваемых в изнасиловании девушки в Анапе

РИА Новости 17:59
Политика

Украинская армия привела в ужас американского инструктора

Утро.ru 13:40
Политика

Макрон отреагировал на насмешку президента Бразилии в адрес его жены

Президент Франции Эмманюэль Макрон прокомментировал реплику бразильского коллеги Жаира Болсонару, который в социальной сети пошутил над внешностью его жены.
Pravda.Ru вчера в 09:17
Теннис

Муж Серены Уильямс намекнул на допинговое прошлое Марии Шараповой

Во время матча первого круга Открытого чемпионата США между Сереной Уильямс и Марией Шараповой муж американки появился на трибуне в футболке с вызывающей надписью, в которой фанаты увидели намек на допинговое прошлое российской спортсменки.
Газета.Ru 13:34
Шоу-бизнес

Божена Рынска планирует найти опекуна для нерожденного ребенка

StarHit.ru 21:00
Культура

Безруков задумался о театральном фестивале на Кавказе

Российский актер, художественный руководитель Московского Губернского театра Сергей Безруков предложил провести на Северном Кавказе театральный фестиваль, который стал бы аналогом фестиваля «Фабрика Станиславского», устраиваемого театром в Москве и Подмосковье.
Это Кавказ 13:00
Авто

Renault снизила цены на кузовные запчасти Duster

Компания Renault снизила цены на ключевые кузовные детали для кроссовера Renault Duster первого поколения.
Тавто.Ру 07:29
Экономика

Раскрыт объем «секретной» экономики России

Заместитель руководителя Росстата Ирина Максакова пояснила, что ведомство не публикует эти сведения из-за секретности.
Lenta.ru 18:42
Религия

Православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы

Православные христиане отмечают 28 августа Успение Пресвятой Богородицы.
ТАСС 17:13
Футбол

«СКА-Хабаровск» подписал полузащитника из Японии

Матч ТВ 15:47
Экономика

Минэкономразвития составило прогноз по снижению роста доходов россиян

Министерство экономического развития РФ опубликовало свой прогноз по снижению роста реальных располагаемых доходов населения.
МонаВиста вчера в 23:43
Политика

Уникальный Су-47 показали на МАКС

Перспективный палубный истребитель Су-47 "Беркут" выставили на статической экспозиции авиасалона МАКС-2019.
РИА Новости 11:14
Кино

Крик Батлера на съемках «300 спартанцев» заставил смеяться всю команду

REGNUM 08:02
Здоровье

В России едят меньше рыбы: Эксперт об опасности отказа от селедки

Как пояснил эксперт, вместе с рыбой в организм поступают Омега-3 жирные кислоты, необходимые для восстановления эндотелия.
Царьград 14:56
Здоровье

Кабинеты для детей с ограниченными возможностями здоровья оборудованы в школах КБР

Кабинеты релаксации и тренажерный зал для детей с ограниченными возможностями здоровья оборудовали в школе высокогорного селения Кенделен Кабардино-Балкарии (КБР), сообщила во вторник пресс-служба главы и правительства региона.
ТАСС 14:32
Армия и оружие

В Минобороны рассказали об убранстве главного храма Вооруженных сил

РИА Новости 08:03
Шоу-бизнес

Певец Юлиан находится в тяжелом состоянии в больнице

В настоящее время звезда находится в одной из московских больниц в тяжелом состоянии. Юлиану резко стало плохо вчера вечером, 26 августа.
Bimru.ru 04:33
Космос

К Земле направляется астероид размером больше Останкинской башни

Газета.Ru 20:37
Общество

34 миллиона россиян попадают в «квалификационную яму»

«Квалификационная яма» возникает по воздействием различных факторов, среди которых в настоящее время ключевое место занимает стремительное развитие новых технологий.
Ореанда-Новости 01:40
Кино

Умерла известная актриса Людмила Мальцева

На 70 году жизни умерла известная актриса Людмила Мальцева, она снималась в кино с 1978 года и имеет обширную фильмографию: от боевиков и комедий до драм и документальных фильмов, сообщается на сайте союза кинематографистов Российской Федерации.
РИАМО 10:41
Музыка

Лолита расплакалась на репетиции песни в рамках конкурса «Новая волна»

Известная российская певица «Лолита» сильно расплакалась во время исполнения на репетиции популярной песни «Городок».
Актуальные Новости 05:37
Здоровье

Врач объяснила рост числа диабетиков в России

Президент Московской диабетической ассоциации Эльвира Густова объяснила в эфире НСН, с чем связан рост количества диабетиков в России.
Национальная служба новостей 08:25
Происшествия

СКР начал проверку из-за смерти ребенка в подмосковном детдоме

Следователи начали доследственную проверку в детском доме подмосковного Сергиева Посада, где скончался ребенок.
Российская газета 10:18
Как работают Яндекс.Новости?
Главное