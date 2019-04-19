Общество
ГИБДД может изменить правила сдачи экзамена на праваВести.Ru вчера в 23:18
ГИБДД планирует лишить права на ошибку при сдаче экзамена на водительские права. Изменения могут коснуться теоретической части. Как сообщили в МВД, неправильные ответы будут расцениваться по степени возможных рисков в реальной жизни.
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Сдающих теоретический экзамен на водительские права могут лишить права на ошибку
Коммерсантъвчера в 20:18
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