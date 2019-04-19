Общество
ГИБДД может изменить правила сдачи экзамена на праваВести.Ru вчера в 23:18
ГИБДД планирует лишить права на ошибку при сдаче экзамена на водительские права. Изменения могут коснуться теоретической части. Как сообщили в МВД, неправильные ответы будут расцениваться по степени возможных рисков в реальной жизни.
Читать в источнике
Оценить159
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 03:03, Ашберн
Общество
Прогноз на выходные: калининградцев ожидает теплая и облачная погода
Синоптики прогнозирую достаточно теплую погоду в ближайшие выходные в Калининградской области.
Обновлено в 02:11
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко впервые показала лицо маленького сына
Несколько месяцев назад звездные родители: певец Влад Топалов и ведущая Регина Тодоренко стали родителями маленького Михаила.
Обновлено вчера в 15:03
Путешествия
Названы российские города с самыми дешевыми отелями
Последнее место в десятке городов с самыми бюджетными отелями занял Омск, где стоимость номера начинается от 960 рублей.
Обновлено вчера в 04:43
Наука
Ученые рассказали, как вычислить неверных мужчин по лицу
Ученые считают, что результаты исследования могли бы помочь женщинам вычислять ненадежных партнеров, а мужчинам - потенциальных соперников, способных «увести» их супругу.
Обновлено 17 апреля в 07:22
Армия и оружие
Стало известно о предложении России избежать ядерной войны с США
Согласно планам российской стороны, страны должны на высшем уровне принять соглашение, в котором было бы зафиксировано намерение государств избегать военной конфронтации и исключить возможность развязывания ядерной войны.
Обновлено вчера в 22:53
Политика
Россия ввела запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Москва вводит запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину.
Обновлено вчера в 06:45
Шоу-бизнес
Актриса Ксения Хаирова назвала шоком смерть Ирины Цывиной
Актриса Ксения Хаирова в беседе с Пятым каналом назвала шоком смерть своей коллеги Ирины Цывиной.
Обновлено вчера в 07:58
Происшествия
Наезд иномарки на пешеходов в Петербурге попал на видео
Момент наезда иномарки на пешеходов в центре Петербурга зафиксировали видеокамеры. В результате происшествия пострадали шесть человек.
Обновлено в 02:23
Общество
Непогода оставила тысячи жителей Иркутской области без света
В Иркутской области из-за неблагоприятных погодных условий – сильного ветра, мокрого снега, метели — почти 12 тысяч жителей 35 населенных пунктов остались без электроснабжения.
Обновлено вчера в 22:11
Происшествия
Житель Брянска случайно сжег 1,5 млн руб. в чайнике
Представители Центробанка Брянской области сообщили, в каких случаях можно обменять поврежденные купюры, рассказав историю о том, как местный житель сжег 1,5 млн руб. в чайнике.
Обновлено вчера в 16:26
Авто
Hyundai представила новый седан Sonata
Новый седан Hyundai Sonata получит гибридную силовую установку 2.0L, 2.0T и 2.4L. В продаже модель появится до конца 2019 года.
Обновлено 16 апреля в 04:46
Экономика
Nissan не собирается сокращать производство в этом году
Ранее издание Nikkei со ссылкой на информированные источники сообщило, что в текущем финансовом году, который завершится в марте 2020 года, Nissan может снизить выпуск автомобилей примерно на 15% - до минимальных за 9 лет 4,6 млн единиц.
Обновлено в 02:49
Армия и оружие
Корабли НАТО вошли в Балтийское море
Четыре корабля НАТО вошли в Балтийское море, сообщает РИА Новости со ссылкой на российский Национальный центр управления обороной.
Обновлено вчера в 03:19
Политика
В Бундестаге объявили о создании международной комиссии по Крыму
Депутат Бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт сообщил, что в ФРГ будет создана международная комиссия для мониторинга положения прав человека в Крыму и Донбассе, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:02
Экономика
«Интер РАО» выкупила 25% у ОДК в «Русских газовых турбинах»
В компании ТАСС уточнили, что 25% в "Русских газовых турбинах" было выкуплено у Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК), входящей в Ростех.
Обновлено в 01:45
Шоу-бизнес
Андрей Григорьев-Апполонов отреагировал на слухи о расставании с женой
Прошло несколько дней, прежде чем Андрей Григорьев-Апполонов решил лично прокомментировал слухи о том, что от него ушла жена.
Обновлено в 02:05
Общество
В России могут появиться частные кладбища
В России могут появиться частные кладбища.
Обновлено в 00:05
Авто
Названы самые популярные хэтчбеки с пробегом в России
Обновлено вчера в 08:51
Авто
Renault получила ОТТС на новый купе-кроссовер Renault Arkana
Еще недавно Renault анонсировала новый купе-кроссовер Arkana в топовом исполнении с турбомотором и вариатором, как теперь стали известны и другие модификации модели.
Обновлено вчера в 10:21
Гаджеты
Экран складного Samsung Galaxy Fold переломился
Еще до начала широких продаж складной Galaxy Fold сломался в руках журналистов, которые его тестировали.
Обновлено вчера в 14:53
Шоу-бизнес
Их нравы: Шарлиз Терон воспитывает сына как девочку
В интернете все чаще появляются фотографии ее приемного семилетнего сына Джексона — мальчик ходит с длинными косичками и в розовых платьях.
Обновлено в 00:58
Происшествия
Суд изучил видео драки компании Кокорина и Мамаева с Соловчуком
Обновлено вчера в 14:48
Общество
Уличные домогательства в Аргентине признали преступлением
Публичные домогательства к женщинам в Аргентине признали преступлением. Закон об этом одобрил сенат страны.
Обновлено вчера в 22:42
Авто
Toyota представила новый ProAce City
Компания Toyota выводит на европейский рынок третьего полноправного представителя семейства компактных фургонов – ProAce City.
Обновлено вчера в 11:14
Религия
Православные готовятся встретить Вербное воскресенье
Верующие идут в храм, где освящают вербы, участвуют в праздничном богослужении. До Пасхи Христовой остается с этого дня всего одна неделя.
Обновлено 16 апреля в 08:02
Происшествия
В школе Якутии отравились дети, проходит проверка
Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля в одной из школ Якутска пять учеников отравились таблетками.
Обновлено в 02:20
Общество
«ВКонтакте» покажет прямую трансляцию с открытия ММКФ
Прямая трансляция церемонии открытия 41-го Московского Международного кинофестиваля будет показана на официальной странице ММКФ во "ВКонтакте".
Обновлено вчера в 07:47
Политика
Российские телеканалы покажут дебаты Порошенко и Зеленского
Российские телеканалы покажут дебаты между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, которые состоятся 19 апреля.
Обновлено вчера в 07:50
Шоу-бизнес
Бузова поразила аудиторию, сфотографировавшись в пеньюаре на фоне жилых домов
Телеведущая выложила в Instagram фото, на котором Ольга в кисло-жёлтых велосипедках и топике, прикрывшись полупрозрачным пеньюаром с перьями, позирует на улице на фоне жилых домов.
Обновлено в 02:45