Транспорт
ГИБДД лишили приоритета в знакахКоммерсантъ вчера в 18:18
ГИБДД сочла это нарушением ГОСТ 52289 и 52290 (требования к знакам и правила установки).
Читать в источнике
Оценить13
с чего всё началось
Ранее Госавтоинспекция и суды оштрафовали московский Центр организации дорожного движения (ЦОДД) на 500 тыс. руб. за самовольную установку таких знаков на одной из улиц, сочтя их угрожающими безопасности движения.Коммерсантъвчера в 18:18
Подробнее о событии
Показать все источники
Московские власти выиграли судебную тяжбу с ГИБДД из-за уменьшенных дорожных знаков
Эхо Москвывчера в 23:31
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 02:02, Вашингтон
Происшествия
Женщина разделась в московском метро, чтобы ей уступили место
По информации телеканала, инцидент произошел после того, как женщина попросила мужчину уступить ей место.
Обновлено вчера в 14:31
Политика
На дом Габунии повесили позорную табличку
В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".
Обновлено в 00:09
Происшествия
В МЧС рассказали об опасности москитных сеток для детей
В МЧС рассказали, что из-за незакрепленных москитных сеток дети часто выпадают из окон.
Обновлено вчера в 23:26
Политика
Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России
Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.
Обновлено вчера в 14:45
Происшествия
Появилось видео с места трагедии в Туве
Управление республики Тува разместило на официальном портале фото и видео с места, где при форсировании реки погибли девять человек, среди которых были дети.
Обновлено вчера в 10:25
Политика
Телемост с Украиной растрогал Симоньян до слез
Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, как прошел телемост России и Украины на российском телеканале.
Обновлено вчера в 10:08
Космос
Запуск ракеты «Протон-М» перенесли
Обновлено вчера в 01:30
Политика
Ярош призвал к захвату итальянцев на Украине
Кандидат в депутаты Верховной рады и бывший лидер «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещенная в РФ) Дмитрий Ярош предложил захватить итальянцев, находящихся на территории Украины.
Обновлено в 00:58
Наука
Российские биологи нашли способ «состарить» раковые клетки
Обновлено вчера в 09:46
Происшествия
В Абхазии в ДТП с туристическим автобусом погибла россиянка
Обновлено вчера в 13:02
Транспорт
В московском метро закрыли участок красной ветки
В московском метро закрыли южный участок Сокольнической (красной линии) от "Проспекта Вернадского" до конечной станции - "Коммунарка".
Обновлено в 01:02
Политика
Зеленский прокомментировал разговор с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал состоявшийся разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено вчера в 13:31
Происшествия
На ТЭЦ в Мытищах восстановили подачу газа
Обновлено вчера в 14:42
Шоу-бизнес
Лобода устроила скандал из-за гримерки
Поп-исполнительница Светлана Лобода устроила скандал на музыкальном фестивале «Белые ночи», который проходит в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 23:16
Религия
Православные отмечают день апостолов Петра и Павла
Обновлено вчера в 00:58
Происшествия
Паводок подтопил 80 домов в Туве
На место отправили автомобильную группировку МЧС. Паводок подтопил 80 домов в селе Хондергей, в Туве.
Обновлено вчера в 17:54
Шоу-бизнес
Бузова впервые откровенно рассказала о разводе с Тарасовым
Отвечая на вопросы поклонников в Instagram, Бузова призналась, что была счастлива в браке с Тарасовым.
Обновлено вчера в 11:52
Авто
Стали известны цены на Lada Xray Cross с вариатором
Приблизительная цена Lada Xray Cross АТ в топовом исполнении может составить порядка 980 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 03:25
Общество
Меган Маркл обогатила королевскую семью на миллионы
Герцогиня Сассекская Меган Маркл стала ключевым фактором, который помог продать больше памятных сувениров с символикой британской королевской семьи.
Обновлено вчера в 22:45
Общество
Младенца с черным родимым пятном на все лицо назвали монстром
У девочки обнаружили гигантский врожденный меланоцитарный невус лица — редкое родимое пятно, которое встречается лишь у одного из 20 тысяч новорожденных.
Обновлено вчера в 10:41
Происшествия
«Летающий радар» США загорелся в воздухе
В воздухе загорелся американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry, из-за чего он был вынужден совершить аварийную посадку в Линкольне.
Обновлено в 01:33
Авто
Составлен ТОП-5 автомобилей, которые выйдут в продажу в РФ в этом году
Аналитики портала «Автовзгляд» назвали пятерку наиболее интересных для российских автомобилистов моделей автомобилей, которые должны добраться до нашей страны до конца этого года.
Обновлено вчера в 12:50
Происшествия
Почти 30 детей отравились в оздоровительном лагере в Приморье
Следователи сообщили об отравлении 28 детей в оздоровительном детском лагере «Юнга» в пригороде Владивостока.
Обновлено вчера в 20:08
Происшествия
Правоохранители рассказали о новом методе обмана в интернете
Правоохранители рассказали о новом методе обмана людей в интернете, который сейчас активно расходятся среди мошенников.
Обновлено вчера в 23:55
Экономика
На Кировском заводе запустили производство нового поколения тракторов
На Петербургском тракторном заводе ( входит в ГК «Кировский завод») прошла торжественная церемония запуска новой модели трактора К-7 в пятницу, 12 июля, передает корреспондент «ПД».
Обновлено вчера в 07:48
Происшествия
Здание телеканала «112 Украина» в Киеве обстреляли из гранатомета
В Киеве злоумышленники обстреляли из гранатомета здание телеканала "112 Украина". Полиция открыла дело по статье "Теракт".
Обновлено в 01:56
Происшествия
В Якутии застрелен сотрудник Росгвардии
Житель Якутии открыл стрельбу по приехавшим на вызов правоохранителям, погиб сотрудник Росгвардии.
Обновлено вчера в 13:40
Шоу-бизнес
Леди Гага и актер Брэдли Купер съехались
Купер и Леди Гага начали жить вместе. Певица переехала в шикарный особняке актера в Нью-Йорке, сообщает In Touch.
Обновлено вчера в 12:50
Общество
Роструд назвал допустимый возраст начала трудовой деятельности
В России самостоятельно заключать трудовой договор дети могут с 16 лет или даже раньше.
Обновлено в 00:48