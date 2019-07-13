Ранее Госавтоинспекция и суды оштрафовали московский Центр организации дорожного движения (ЦОДД) на 500 тыс. руб. за самовольную установку таких знаков на одной из улиц, сочтя их угрожающими безопасности движения.

с чего всё началось

ГИБДД сочла это нарушением ГОСТ 52289 и 52290 (требования к знакам и правила установки).

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