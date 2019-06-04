Транспорт

ГИБДД хочет запретить каршеринг для злостных нарушителей ПДДГазета.Ru 19:26

Госавтоинспекция намерена лишить злостных нарушителей ПДД права пользоваться каршерингом, сообщают "Известия" со ссылкой на начальника управления надзорной деятельности ГИБДД МВД Романа Мишурова.
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Права на прокат: нарушителям ПДД запретят пользоваться каршерингом

Госавтоинспекция планирует ввести запрет на пользование услугой каршеринга для водителей, которые регулярно нарушают ПДД и были хотя бы раз лишены прав. Об этом «Известиям» сообщил начальник управления надзорной деятельности ГИБДД МВД России Роман Мишуров.
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