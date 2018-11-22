Здоровье

ГИБДД и Минздрав хотят наказывать за употребление димедрола за рулем
Коммерсантъ
03:12

ГИБДД и Минздрав собираются внести в административный кодекс поправки о наказании для водителей за употребление лекарств, вызывающих одурманивающий эффект, сообщил замначальника ГИБДД России Александр Быков. К ним могут отнести фенобарбитал или димедрол.
Коммерсантъ03:12
с чего всё началось

В ГИБДД намерены приравнять ряд лекарств к алкоголю и наркотикам

В ГИБДД России готовят новые меры по борьбе с пьянством за рулём. Как выяснил RT, в ведомстве хотят приравнять эффект от употребления ряда лекарственных средств к алкогольному и наркотическому опьянению.
RT на русскомвчера в 13:02

Подробнее о событии

Некоторые лекарства, такие, как димедрол, могут быть приравнены к наркотикам или алкоголю

Эхо Москвы03:30

Некоторые лекарства, включая «Димедрол», могут приравнять к наркотикам или алкоголю

ТАСС03:28

ГИБДД и Минздрав хотят наказывать за употребление димедрола за рулем

Коммерсантъ03:12

В ГИБДД планируют приравнять ряд лекарств к алкоголю и наркотикам

РИА Новости01:49

ГИБДД предложила штрафовать за употребление димедрола за рулем

РБК01:38

ГИБДД и Минздрав начали готовить поправки с запретом употреблять «одурманивающие» лекарства

Интерфаксвчера в 22:30

В ГИБДД намерены приравнять ряд лекарств к алкоголю и наркотикам

RT на русскомвчера в 13:02
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Здоровье

CNN: больные диабетом могут столкнуться с нехваткой инсулина

Пациенты, которым был диагностирован сахарный диабет 2-го типа, могут столкнуться с нехваткой инсулина к 2030 году, сообщает CNN со ссылкой на материалы журнала Lancet Diabetes and Endocrinology.
Обновлено в 02:52
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке сибирской язвы в Уганде

Федеральная служба по защите прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) предупредил о случаях заболевания сибирской язвой в Уганде и рекомендовал россиянам учитывать эту информацию при планировании поездок в эту страну, сообщает Inforeactor.
Обновлено в 03:04
Здоровье

В Госдуме предложили приравнять колбасу к сигаретам

Специалисты предложили ввести акцизы в размере 160 рублей за один килограмм колбасы, сосисок или бекона.
Обновлено в 03:24
Здоровье

В Воронежской области стали чаще болеть коклюшем и скарлатиной

В октябре 2018 года инфекционная заболеваемость оказалась ниже уровня аналогичного периода прошлого года на 25,1%. Общее число случаев составило 30 398 (1 301,6 на 100 тыс. населения), сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Воронежской области.
Обновлено в 03:46
Здоровье

Хирурги «СОГАЗ МЕДИЦИНЫ» провели сложнейшую операцию в онлайн-режиме

Обновлено в 02:35
Здоровье

В Омске выявили опасную для человека инфекцию птиц

Владельцы заболевших домашних попугаев обратились к ветеринару, который заподозрил у птиц опасное заболевание — орнитоз.
Обновлено в 03:47
Здоровье

У иностранного студента в Казани обнаружили закрытую форму туберкулеза

В министерстве здравоохранения Татарстана зафиксировали случай закрытой формы туберкулеза легких у иностранного студента в столице республики.
Обновлено в 01:55
Здоровье

На Камчатке школу закрыли на карантин из-за вспышки пневмонии

По сведениям информагентства, уже сегодня в связи с карантином отменены занятия в шести классах. Завтра будет закрыта вся школа.
Обновлено в 03:21
Здоровье

Врачи заявили о стремительном росте числа психбольных в России

Врачи говорят, что опасность психрасстройства в его непредсказуемости.
Обновлено в 01:59
Здоровье

Более 92% россиян обращались за медпомощью по полису ОМС

Подавляющее большинство россиян — 92% — пользуются полюсом обязательного медицинского страхования (ОМС).
Обновлено в 01:51
Здоровье

Уфимский ботокс стал лидером импортозамещения в фармацевтике

Разработанный в Уфе ботулотоксин признан лидером импортозамещения в фармацевтике.
Обновлено в 03:07
Здоровье

Запрет на курение снизил риск инфарктов и инсультов

Запрет на курение в общественных местах приносит даже больше пользы, чем считали ученые.
Обновлено вчера в 16:19
Здоровье

Астму у детей в Подмосковье начали лечить с помощью генной инженерии

"В Московском областном консультативно-диагностическом центре для детей (МОКДЦД) впервые в Подмосковье при лечении средних и тяжелых форм бронхиальной астмы теперь применяют самые современные технологии генно-инженерной биотерапии", - процитировали в пресс-службе министра здравоохранения Московской области Дмитрия Матвеева.
Обновлено вчера в 12:44
Здоровье

Врач-дефектолог из Волгограда развеяла мифы о ДЦП

Обновлено вчера в 23:17
Здоровье

В Петербурге запустили первый в России проект мобильной помощи людям с ВИЧ

В Петербурге благотворительный фонд «Гуманитарное действие» и городской Центр СПИД запустили проект мобильной помощи людям с ВИЧ.
Обновлено в 03:42
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