Здоровье
ГИБДД и Минздрав хотят наказывать за употребление димедрола за рулем
ГИБДД и Минздрав хотят наказывать за употребление димедрола за рулемКоммерсантъ03:12
ГИБДД и Минздрав собираются внести в административный кодекс поправки о наказании для водителей за употребление лекарств, вызывающих одурманивающий эффект, сообщил замначальника ГИБДД России Александр Быков. К ним могут отнести фенобарбитал или димедрол.
Коммерсантъ03:12
с чего всё началось
В ГИБДД России готовят новые меры по борьбе с пьянством за рулём. Как выяснил RT, в ведомстве хотят приравнять эффект от употребления ряда лекарственных средств к алкогольному и наркотическому опьянению.RT на русскомвчера в 13:02
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Здоровье
CNN: больные диабетом могут столкнуться с нехваткой инсулина
Пациенты, которым был диагностирован сахарный диабет 2-го типа, могут столкнуться с нехваткой инсулина к 2030 году, сообщает CNN со ссылкой на материалы журнала Lancet Diabetes and Endocrinology.
Обновлено в 02:52
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке сибирской язвы в Уганде
Федеральная служба по защите прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) предупредил о случаях заболевания сибирской язвой в Уганде и рекомендовал россиянам учитывать эту информацию при планировании поездок в эту страну, сообщает Inforeactor.
Обновлено в 03:04
Здоровье
В Госдуме предложили приравнять колбасу к сигаретам
Специалисты предложили ввести акцизы в размере 160 рублей за один килограмм колбасы, сосисок или бекона.
Обновлено в 03:24
Здоровье
В Воронежской области стали чаще болеть коклюшем и скарлатиной
В октябре 2018 года инфекционная заболеваемость оказалась ниже уровня аналогичного периода прошлого года на 25,1%. Общее число случаев составило 30 398 (1 301,6 на 100 тыс. населения), сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Воронежской области.
Обновлено в 03:46
Здоровье
Хирурги «СОГАЗ МЕДИЦИНЫ» провели сложнейшую операцию в онлайн-режиме
Обновлено в 02:35
Здоровье
В Омске выявили опасную для человека инфекцию птиц
Владельцы заболевших домашних попугаев обратились к ветеринару, который заподозрил у птиц опасное заболевание — орнитоз.
Обновлено в 03:47
Здоровье
У иностранного студента в Казани обнаружили закрытую форму туберкулеза
В министерстве здравоохранения Татарстана зафиксировали случай закрытой формы туберкулеза легких у иностранного студента в столице республики.
Обновлено в 01:55
Здоровье
На Камчатке школу закрыли на карантин из-за вспышки пневмонии
По сведениям информагентства, уже сегодня в связи с карантином отменены занятия в шести классах. Завтра будет закрыта вся школа.
Обновлено в 03:21
Здоровье
Врачи заявили о стремительном росте числа психбольных в России
Врачи говорят, что опасность психрасстройства в его непредсказуемости.
Обновлено в 01:59
Здоровье
Более 92% россиян обращались за медпомощью по полису ОМС
Подавляющее большинство россиян — 92% — пользуются полюсом обязательного медицинского страхования (ОМС).
Обновлено в 01:51
Здоровье
Уфимский ботокс стал лидером импортозамещения в фармацевтике
Разработанный в Уфе ботулотоксин признан лидером импортозамещения в фармацевтике.
Обновлено в 03:07
Здоровье
Запрет на курение снизил риск инфарктов и инсультов
Запрет на курение в общественных местах приносит даже больше пользы, чем считали ученые.
Обновлено вчера в 16:19
Здоровье
Астму у детей в Подмосковье начали лечить с помощью генной инженерии
"В Московском областном консультативно-диагностическом центре для детей (МОКДЦД) впервые в Подмосковье при лечении средних и тяжелых форм бронхиальной астмы теперь применяют самые современные технологии генно-инженерной биотерапии", - процитировали в пресс-службе министра здравоохранения Московской области Дмитрия Матвеева.
Обновлено вчера в 12:44
Здоровье
Врач-дефектолог из Волгограда развеяла мифы о ДЦП
Обновлено вчера в 23:17
Здоровье
В Петербурге запустили первый в России проект мобильной помощи людям с ВИЧ
В Петербурге благотворительный фонд «Гуманитарное действие» и городской Центр СПИД запустили проект мобильной помощи людям с ВИЧ.
Обновлено в 03:42