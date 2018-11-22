В ГИБДД России готовят новые меры по борьбе с пьянством за рулём. Как выяснил RT, в ведомстве хотят приравнять эффект от употребления ряда лекарственных средств к алкогольному и наркотическому опьянению.

с чего всё началось

ГИБДД и Минздрав собираются внести в административный кодекс поправки о наказании для водителей за употребление лекарств, вызывающих одурманивающий эффект, сообщил замначальника ГИБДД России Александр Быков. К ним могут отнести фенобарбитал или димедрол.

ГИБДД и Минздрав хотят наказывать за употребление димедрола за рулем

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