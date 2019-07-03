с чего всё началось

Госавтоинспекция намеревается создать рабочую группу, которая займется детальным анализом и улучшением правил дорожного движения (ПДД).

Шоу-бизнес Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге Лайма Вайкуле не стала встречать Аллу Пугачеву на вокзале в Риге. В столицу Латвии недавно прибыл поезд с Пугачевой.

Политика Среди погибших подводников оказались два Героя России В результате пожара на глубоководном аппарате ВМФ России погибли семь капитанов первого ранга, два Героя России.

Армия и оружие Жертвами авиаудара по лагерю мигрантов под Триполи стали 40 человек По меньшей мере 40 человек погибли и 80 получили ранения в результате авиаудара по лагерю мигрантов под Триполи, подтвердил РИА Новости представитель медицинской службы Малик аль-Мурсит.

Армия и оружие На границе с Украиной нашли танк КВ-1 с погибшим экипажем В Ростовской области на границе с Украиной поисковики нашли советский тяжелый танк КВ-1 времен Великой Отечественной войны вместе с останками экипажа, сообщает "Российская газета".

Общество Появились первые кадры полного солнечного затмения В интернете появились фотографии и видеозаписи полного солнечного затмения. В частности видеозапись разместил канал ABC News.

Общество Рыбам придётся попотеть, а Весам отключить телефон Ваша усталость негативно сказывается на продуктивности и эмоциональном состоянии, поэтому исправьте это.

Общество Красноярский губернатор извинился за резкие слова Губернатор Красноярского края Александр Усс принес извинения жительнице Канска за свои резкие слова.

Общество Искалеченная мужем Маргарита Грачева снялась в откровенной фотосессии Жительница Серпухова Маргарита Грачева, которой бывший супруг из ревности отрубил кисти рук, снялась в откровенной фотосессии.

Происшествия Убитый на Уралмаше мужчина оказался экс-главой киргизской диаспоры «Убитым на Калинина, 22 бизнесменом оказался Камчыбек Каримов, бывший глава киргизской диаспоры в Екатеринбурге», — пишет местный портал Е1.

Экономика Медведев обсудит с регионами реализацию нацпроектов В мае Медведев поручил своим заместителям следить за реализацией национальных проектов в регионах, "просто ездить в командировки и на месте смотреть, чего и как делается".

Происшествия В Иркутской области в зоне паводка числятся пропавшими восемь человек Восемь человек числятся пропавшими без вести после паводка в Иркутской области, сообщил РИА Новости представитель регионального управления МЧС.

Футбол Бразилия обыграла Аргентину в полуфинале Кубка Америки по футболу Сборная Бразилии забила два безответных мяча в ворота Аргентины в полуфинале домашнего Кубка Америки по футболу.

Общество Умер создатель Ford Mustang Ли Якокка Бывший глава корпорации Chrysler и создатель автомобиля Ford Mustang Ли Якокка умер в возрасте 94 лет.

Происшествия В Москве задержаны 12 подозреваемых в мошенничестве в сфере миграции Полицейские задержали в Москве 12 подозреваемых в мошенничестве в сфере миграции, причиненный ущерб оценивается в более чем 10 млн рублей.

Общество Гисметео, прогноз погоды на август: погода расстроит россиян По их данным, погода в августе может расстроить многих россиян, прежде всего тех, кто не любит удушающую, изнуряющую жару с минимальным количеством осадков.

Происшествия Кокорин отправился на реабилитацию Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин отправился на курс реабилитации в один из столичных медицинских центров.

Политика Дерипаска рассказал о контактах с ФБР Российский бизнесмен Олег Дерипаска подтвердил информацию о том, что в сентябре 2016 года беседовал с сотрудниками ФБР.

Общество Эксперты назвали города России с самым быстрым темпом роста зарплат Эксперты указали, что из 23 городов наибольший рост отмечен в Барнауле (11,6%), Москве (10,9%) и Тюмени (10,2%).

Культура Тамара Гвердцители высказалась о российско-грузинском конфликте Тамара Гвердцители, народная артистка сразу двух вновь поссорившихся стран, рассказала «МК» о своих творческих планах.

Политика В Киеве заявили о согласии на обмен пленными в Донбассе Дарка Олифер, пресс-секретарь официального представителя Украины в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы заявила, что в Киеве не возражают против обмена пленными в формате «все установленные на всех установленных».

Политика В ПАО «Ильюшин» прокомментировали «массовые увольнения» В СМИ появилась информация о том, что на ведущем предприятии России по разработке авиационной техники ПАО «Ильюшин» начались «массовые увольнения».

Экономика Лишь четверть россиян контролируют свои расходы — НСПК Национальная система платежных карт (НСПК) заказала компании MARC исследование для выяснения степени и способа контроля россиянами своих финансов.

Транспорт «Уральские авиалинии» приостановили рейсы в Чехию Авиакомпания «Уральские авиалинии» приостанавливает осуществление рейсов в Чехию из подмосковного Жуковского и Екатеринбурга со 2 июля из-за аннулирования выданных ранее разрешений, сообщает РИА Новости.