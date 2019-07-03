Транспорт
ГИБДД готовит ревизию правил дорожного движенияГазета.Ru 19:18
Госавтоинспекция намеревается создать рабочую группу, которая займется детальным анализом и улучшением правил дорожного движения (ПДД).
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с чего всё началось
"Руководитель Госавтоинспекции сообщил, что будет создана межведомственная рабочая группа, которая на основе коллегиального обсуждения вопросов нормативного правового регулирования сферы дорожной безопасности проведёт детальный анализ ПДД, а при необходимости - подготовит рекомендации по их улучшению", - приводятся его слова в Instagram ГИБДД.РИА Новости19:56
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