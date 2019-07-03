с чего всё началось

Госавтоинспекция намеревается создать рабочую группу, которая займется детальным анализом и улучшением правил дорожного движения (ПДД).

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