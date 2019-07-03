с чего всё началось

Госавтоинспекция намеревается создать рабочую группу, которая займется детальным анализом и улучшением правил дорожного движения (ПДД).

Политика Зеленский назвал стоимость восстановления Донбасса Президент Украины Владимир Зеленский назвал стоимость восстановления разрушенного в результате боевых действия Донбасса, передает "112 Украина".

Гаджеты Китайские спецслужбы устанавливают в телефоны туристов шпионское ПО В Сети появилась информация о том, что китайские пограничники начали шпионить за туристами, пересекающими границу в районе Синьцзян (Xinjiang).

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Политика Беглов подтвердил связь погибших подводников с частью из Петербурга Подводники, который погибли 1 июля в Баренцевом море, были закреплены за воинской частью из Петербурга.

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