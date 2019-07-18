Экономика
ГД в первом чтении приняла закон о снижении НДС на фрукты и ягодыРИА Новости 07:19
Госдума приняла в первом чтении законопроект об установлении пониженной ставки НДС в размере 10% на плодово-ягодные культуры. Второе и третье чтение планируется провести на следующей неделе.
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Законопроект о снижении НДС для плодово-ягодных культур принят в первом чтении
Государственная Дума РФ06:58
Кубанским садоводам удалось добиться снижения НДС на плодово-ягодную продукцию до 10%
Коммерсантъ Краснодар15 июля в 17:00
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 21:44, Вашингтон
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