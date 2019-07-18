Экономика

ГД в первом чтении приняла закон о снижении НДС на фрукты и ягодыРИА Новости 07:19

Госдума приняла в первом чтении законопроект об установлении пониженной ставки НДС в размере 10% на плодово-ягодные культуры. Второе и третье чтение планируется провести на следующей неделе.
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В Госдуме одобрили снижение НДС до 10 процентов на ягоды и фрукты

ФедералПресс10:43

Законопроект о льготном НДС на ягоды и фрукты внесли в Госдуму

Агробук16 июля в 00:17

ГД в первом чтении приняла закон о снижении НДС на фрукты и ягоды

РИА Новости07:19

Госдума приняла в I чтении законопроект о снижении до 10% НДС на плодово-ягодную продукцию

ТАСС08:13

Законопроект о снижении НДС для плодово-ягодных культур принят в первом чтении

Государственная Дума РФ06:58

Госдума одобрила снижение НДС на ягоды и фрукты до 10%

РБК10:04

Кубанским садоводам удалось добиться снижения НДС на плодово-ягодную продукцию до 10%

Коммерсантъ Краснодар15 июля в 17:00
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