Госдума приняла в первом чтении законопроект об установлении пониженной ставки НДС в размере 10% на плодово-ягодные культуры. Второе и третье чтение планируется провести на следующей неделе.

ГД в первом чтении приняла закон о снижении НДС на фрукты и ягоды

Здоровье Загадочная болезнь увеличила лицо мужчины до аномальных размеров Житель острова Лейте, Филиппины, рассказал о загадочной болезни, которая увеличила его лицо в три раза.

Политика Новая глава Еврокомиссии призвала сохранять санкции против России Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о "враждебном отношении со стороны России" и необходимости с позиции силы сохранять антироссийские санкции Запада.

Интернет Основатель FaceApp опроверг передачу данных пользователей властям Ярослав Гончаров, основатель приложения FaceApp, способного «омолаживать» и «старить» людей на снимках, заявил американскому Forbes, что компания не использует данные пользователей без их согласия.

Шоу-бизнес Стало известно имя новорожденного сына Екатерины Колисниченко Экс-участница шоу еще до родов писала о том, что они с мужем перебрали множество вариантов, но никак не могут выбрать имя для младенца.

Армия и оружие В Индии назвали условие закупки истребителей Су-57 Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханова назвал условия закупки Су-57 у России.

Наука Радиация на Маршалловых островах оказалась выше, чем в Чернобыле Ученые из Колумбийского университета измерили уровни радиационного загрязнения на Маршалловых островах, где во время Холодной войны США провели 67 ядерных испытаний.

Общество Штормовое предупреждение объявлено в Приморье из-за тайфуна «Данас» "Общее количество осадков может достигнуть 80-140 мм (50-100% от нормы за месяц)", - отмечается в предупреждении.

Экономика Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тыс. рублей В Москве средняя зарплата составила около 96 тысяч рублей, а медиана на 31,2 процента меньше — 66 тысяч рублей.

Экономика Работающим пенсионерам пересчитают страховые пенсии в августе В начале августа работавшим в прошлом году пенсионерам беззаявительно перерасчитают страховые пенсии.

Политика Волкер оценил решение России по гражданству для жителей Донбасса 17 июля президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям всех районов Донбасса получить российское гражданство в упрощённом режиме.

Политика МВД объяснило, кого нужно наказывать за неуважение к власти Министерством внутренних дел были разработаны методические рекомендации для сотрудников полиции по составлению протоколов административных дел за неуважение к власти, передает "Медиазона".

Кино Умерла актриса Валентина Зимняя Советская актриса, театральный педагог, профессор кафедры Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого Валентина Ивановна Зимняя скончалась 18 июля на 92-м году жизни в Киеве.

Политика Польша не позвала Путина на годовщину начала Второй мировой войны Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года с нападения Германии на Польшу.

Политика Глава МИД ФРГ заявил о необходимости диалога с Россией Как заявил глава немецкого МИД Хайко Маас, достичь длительного мира в Европе возможно, только если сотрудничать с Россией.

Политика Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, отправив его вместо этого на галерку.

Шоу-бизнес Женственный сын Элизабет Херли становится копией своей мамы Знаменитая британская актриса Элизабет Херли воспитывает единственного ребенка – сына Дэмиана.

Армия и оружие СМИ: Киев задумался о приобретении у Польши списанных ракетных катеров Украина рассматривает возможность приобретения у Польши списанных больших ракетных катеров ORP Metalowiec и ORP Rolnik проекта 1241РЭ.

Политика СБУ задержала водителя, якобы перевозившего сбивший МН17 «Бук» СБУ заявила о задержании водителя автотягача, перевозившего зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого, по утверждению украинской стороны, сбили самолет Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщил замначальника Главного следственного управления СБ Украины Виталий Маяков.

Культура После падения со сцены Инна Чурикова попала в реанимацию Народная артистка СССР Инна Чурикова, упавшая со сцены во время спектакля в театре "Русская песня" в Москве, находится в хирургической реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Авто Внедорожник «Сталкер» на базе Lada 4x4 добрался до дилеров Летом 2018 года компания "Апал" объявила о возобновлении проекта "Сталкер", в рамках которого на агрегатах Lada 4x4 был создан уникальный в своём роде внедорожник Stalker Apal-21541.

Авто «Заряженный» Cadillac XT4 дебютирует до конца года В России автомобиль поступит в продажу к концу 2019 года. Прошлой осенью в Сеть попали первые эскизы «заряженной» модификации кроссовера.

Происшествия В Петербурге арестовали росгвардейца по делу о подброшенных наркотиках Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении одного из двух фигурантов дела о подброшенных наркотиках - сотрудника Росгвардии, сообщает пресс-служба городских судов.

Политика Иран захватил иностранный нефтяной танкер Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (государственное военно-политическое формирование в Иране) объявили о захвате иностранного нефтяного танкера в Ормузском проливе, сообщает Press TV.

Общество Электронные паспорта в России начнут выдавать уже в 2020 году Накануне состоялось совещание по поводу внедрения электронного паспорта, на котором Медведев заявил, что страна перейдет на документы нового образца к 2024 году.

Авто Lada Vesta разочаровала финского производителя Nokian В конце 2015 года финская компания Nokian приобрела несколько седанов Lada Vesta.