Экономика

ГД рассмотрела во втором чтении законопроекты о защите дольщиковГосударственная Дума РФ 06:13

Глава профильного комитета отметил, что законопроект о досрочном прекращении договоров страхования гражданской ответственности застройщика также направлен на то, чтобы долевое строительство было безопасным для граждан.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Эскроу один раз и региональные фонды: Госдума уточняет нормы ДДУ

REGNUM06:39

Комитет Госдумы одобрил ко II чтению проект о защите обманутых дольщиков

Дума ТВвчера в 04:48

Дольщикам укрепляют фундамент

Коммерсантъвчера в 18:38

Госдума рассмотрит 18 июня законопроект о маркетплейсе для банковских и страховых услуг

ТАССвчера в 10:36

Механизм защиты прав дольщиков сделают единым по всей России

ФедералПрессвчера в 01:49

Госдума приняла во втором чтении проект о передаче премий страховщиков Фонду дольщиков

Парламентская газета06:59

Думский комитет поддержал законопроект о передаче премий страховщиков Фонду дольщиков

Интерфаксвчера в 04:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 07:57, Вашингтон
Общество

Свидетельство о регистрации транспортных средств уменьшится в размерах

Свидетельство о регистрации транспортных средств уменьшится в размерах. Соответствующий приказ МВД утвержден министерством юстиции.
Обновлено в 05:18
Происшествия

Бывший замначальника СвЖД стал фигурантом уголовного дела о взятке

В отношении бывшего замначальника СвЖД по строительству Алексея Кочнева возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки должностным лицом», пишет интернет-издание Znak.
Обновлено в 04:41
Происшествия

Из Чемодановки уехали все цыгане

Как заявил агентству глава сельсовета Сергей Фадеев, принудительно цыган не выселяли, они уехали добровольно.
Обновлено вчера в 12:31
Происшествия

В Новосибирске пассажиры побоялись лететь в Паттайю и задержали рейс

Обновлено в 00:41
Происшествия

Экс-глава Серпуховского района Шестун порезал вены во время суда

Обновлено в 05:47
Происшествия

Прокурор потребовал 10 лет тюрьмы для обвиняемого в убийстве Макитова

Длительный срок заключения и лишение воинских званий потребовало сегодня обвинение для бывшего майора ФСБ Павла Стерлягова, обвиняемого в убийстве жителя Кабардино-Балкарии Хусея Макитова, сообщила представитель потерпевших Виктория Шевелева.
Обновлено в 07:03
Космос

На Марсе засняли недавно образовавшийся кратер

Многофункциональная автоматическая межпланетная станция Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) сфотографировала кратер, который образовался на Марсе в период с 2016 по 2019 год.
Обновлено в 04:52
Экономика

В Кремле считают слова Кудрина о бедности «эмоциональным проявлением»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил слова главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, который заявил о возможности социального взрыва, если уровень бедности в стране продолжит расти.
Обновлено в 07:14
Шоу-бизнес

Лазарев ответил на слухи о себе неприличной фотографией

Музыкант Сергей Лазарев ответил на слухи о себе фотографией псов, которые справляют нужду на газоне.
Обновлено в 07:21
Гаджеты

Microsoft может сделать отдельную клавишу Office на клавиатурах

Клавиатуры на протяжении десятилетий имели выделенную клавишу Windows, и теперь похоже, что Microsoft рассматривает возможность добавления клавиши для Office.
Обновлено в 03:19
Экономика

Главными пользователями системы tax free в Петербурге стали китайцы

Основными пользователями системы оказались китайцы — 2296 чеков оформлено гражданами КНР, на общую сумму в 250 млн рублей.
Обновлено в 07:36
Авто

Появились фотографии нового Renault Captur без камуфляжа

Сменивший поколение Renault Captur базируется на «тележке» последнего Clio и превосходит предшественника по размерам.
Обновлено в 06:13
Происшествия

Мошенники придумали новые способы автоподстав

Замки на колёсах, скрученные регистрационные номера и непонятно откуда взявшиеся парковочные сторожа — мошенники придумали новые уловки для "развода" автомобилистов на деньги.
Обновлено в 06:10
Политика

В ЛНР прокомментировали слова Зеленского по Донбассу

"Новый президент Украины очередным своим заявлением подтверждает, что его политика не будет отличаться от пятилетнего правления Порошенко", - говорится в заявлении Пасечника, опубликованном на его официальном сайте.
Обновлено в 06:49
Интернет

Facebook запустит свою криптовалюту Libra

Американская компания Facebook к 2020 году запустит в обращение собственную криптовалюту Libra, сообщается в блоге социальной сети.
Обновлено в 07:49
Религия

Александр Высокинский назвал наиболее популярные площадки под храм

Обновлено в 07:28
Происшествия

Директора Фонда кино избили в Москве

Обновлено вчера в 19:45
Политика

Boeing остался без заказов в первый день на авиасалоне в Ле-Бурже

Первый день авиасалона в Ле-Бурже не принес Boeing ни одного контракта.
Обновлено в 06:03
Гаджеты

В России появились недорогие телевизоры Hi от сети «Эльдорадо»

Розничная сеть «Эльдорадо» объявила о старте производства и продаж техники под собственной торговой маркой Hi.
Обновлено в 07:50
Экономика

Названы самые дорогие землевладения в России

Лидером по стоимости земли является компания «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева», основанная отцом бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева, сообщает журнал Forbes.
Обновлено в 05:38
Финансы

РФ в апреле сократила вложения в госбумаги США

Россия в апреле 2019 года снизила свои вложения в государственные ценные бумаги США почти на $1,6 млрд, до $12,136 млрд, говорится в информации американского Минфина.
Обновлено вчера в 21:04
Политика

В Совфеде обвинили Зеленского в покушении на суверенитет России

Член Совфеда России Владимир Джабаров прокомментировал провокацию президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 05:57
Армия и оружие

Опубликовано видео перехвата российскими Су-27 бомбардировщиков США

Министерство обороны России опубликовало кадры перехвата российскими истребителями Су-27 стратегических бомбардировщиков ВВС США, которые приближались к российской границе с Чёрного и Балтийского морей.
Обновлено в 00:26
Энергетика

Дания поплатится за задержку «Северного потока-2»

Позиция Дании, из-за которой «Северный поток-2» может быть введен в эксплуатацию с задержкой, обернется убытками.
Обновлено в 06:55
Шоу-бизнес

Шаг отчаяния: Началова отписала Фролову полквартиры, спасая их брак

Шаг отчаяния: Началова отписала Фролову полквартиры, спасая их брак Стало известно, каким образом экс-возлюбленный певицы стал владельцем части ее недвижимости.
Обновлено в 06:38
Авто

«АвтоВАЗ» в июле повысит цены на автомобили

Обновлено вчера в 17:47
Технологии

«Мегафон» запустил платформу для поиска пропавших людей

Система, разработанная и протестированная совместно с МВД и «Лиза Алерт» в марте, позволяет сократить время на поиск свидетелей и упростить задачу спасательных служб.
Обновлено в 05:55
Политика

«Укрзализныця» может восстановить сообщение с Донбассом — СМИ

Программа развития украинских железных дорог Украины до 2023 года, принятая правительством страны, предусматривает восстановление сообщения с Донбассом, сообщило 18 июня издание Liga.net.
Обновлено в 07:40
Энергетика

Польша потребует компенсацию убытков за грязную нефть и недопоставку

Председатель правления польского концерна Orlen Даниель Обайтек заявил, что компания планирует взыскать с России компенсацию убытков из-за поставок загрязненной нефти, а также за недопоставки по контрактным обязательствам.
Обновлено в 07:06
Экономика

Госдума одобрила законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьям

Обновлено в 07:49
Как работают Яндекс.Новости?
Главное