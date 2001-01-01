Экономика
ГД рассмотрела во втором чтении законопроекты о защите дольщиковГосударственная Дума РФ 06:13
Глава профильного комитета отметил, что законопроект о досрочном прекращении договоров страхования гражданской ответственности застройщика также направлен на то, чтобы долевое строительство было безопасным для граждан.
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Госдума приняла во втором чтении проект о передаче премий страховщиков Фонду дольщиков
Парламентская газета06:59
Думский комитет поддержал законопроект о передаче премий страховщиков Фонду дольщиков
Интерфаксвчера в 04:42
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 07:57, Вашингтон
Общество
Свидетельство о регистрации транспортных средств уменьшится в размерах
Свидетельство о регистрации транспортных средств уменьшится в размерах. Соответствующий приказ МВД утвержден министерством юстиции.
Обновлено в 05:18
Происшествия
Бывший замначальника СвЖД стал фигурантом уголовного дела о взятке
В отношении бывшего замначальника СвЖД по строительству Алексея Кочнева возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки должностным лицом», пишет интернет-издание Znak.
Обновлено в 04:41
Происшествия
Из Чемодановки уехали все цыгане
Как заявил агентству глава сельсовета Сергей Фадеев, принудительно цыган не выселяли, они уехали добровольно.
Обновлено вчера в 12:31
Происшествия
Прокурор потребовал 10 лет тюрьмы для обвиняемого в убийстве Макитова
Длительный срок заключения и лишение воинских званий потребовало сегодня обвинение для бывшего майора ФСБ Павла Стерлягова, обвиняемого в убийстве жителя Кабардино-Балкарии Хусея Макитова, сообщила представитель потерпевших Виктория Шевелева.
Обновлено в 07:03
Космос
На Марсе засняли недавно образовавшийся кратер
Многофункциональная автоматическая межпланетная станция Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) сфотографировала кратер, который образовался на Марсе в период с 2016 по 2019 год.
Обновлено в 04:52
Экономика
В Кремле считают слова Кудрина о бедности «эмоциональным проявлением»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил слова главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, который заявил о возможности социального взрыва, если уровень бедности в стране продолжит расти.
Обновлено в 07:14
Шоу-бизнес
Лазарев ответил на слухи о себе неприличной фотографией
Музыкант Сергей Лазарев ответил на слухи о себе фотографией псов, которые справляют нужду на газоне.
Обновлено в 07:21
Гаджеты
Microsoft может сделать отдельную клавишу Office на клавиатурах
Клавиатуры на протяжении десятилетий имели выделенную клавишу Windows, и теперь похоже, что Microsoft рассматривает возможность добавления клавиши для Office.
Обновлено в 03:19
Экономика
Главными пользователями системы tax free в Петербурге стали китайцы
Основными пользователями системы оказались китайцы — 2296 чеков оформлено гражданами КНР, на общую сумму в 250 млн рублей.
Обновлено в 07:36
Авто
Появились фотографии нового Renault Captur без камуфляжа
Сменивший поколение Renault Captur базируется на «тележке» последнего Clio и превосходит предшественника по размерам.
Обновлено в 06:13
Происшествия
Мошенники придумали новые способы автоподстав
Замки на колёсах, скрученные регистрационные номера и непонятно откуда взявшиеся парковочные сторожа — мошенники придумали новые уловки для "развода" автомобилистов на деньги.
Обновлено в 06:10
Политика
В ЛНР прокомментировали слова Зеленского по Донбассу
"Новый президент Украины очередным своим заявлением подтверждает, что его политика не будет отличаться от пятилетнего правления Порошенко", - говорится в заявлении Пасечника, опубликованном на его официальном сайте.
Обновлено в 06:49
Интернет
Facebook запустит свою криптовалюту Libra
Американская компания Facebook к 2020 году запустит в обращение собственную криптовалюту Libra, сообщается в блоге социальной сети.
Обновлено в 07:49
Происшествия
Директора Фонда кино избили в Москве
Обновлено вчера в 19:45
Политика
Boeing остался без заказов в первый день на авиасалоне в Ле-Бурже
Первый день авиасалона в Ле-Бурже не принес Boeing ни одного контракта.
Обновлено в 06:03
Гаджеты
В России появились недорогие телевизоры Hi от сети «Эльдорадо»
Розничная сеть «Эльдорадо» объявила о старте производства и продаж техники под собственной торговой маркой Hi.
Обновлено в 07:50
Экономика
Названы самые дорогие землевладения в России
Лидером по стоимости земли является компания «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева», основанная отцом бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева, сообщает журнал Forbes.
Обновлено в 05:38
Финансы
РФ в апреле сократила вложения в госбумаги США
Россия в апреле 2019 года снизила свои вложения в государственные ценные бумаги США почти на $1,6 млрд, до $12,136 млрд, говорится в информации американского Минфина.
Обновлено вчера в 21:04
Политика
В Совфеде обвинили Зеленского в покушении на суверенитет России
Член Совфеда России Владимир Джабаров прокомментировал провокацию президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 05:57
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата российскими Су-27 бомбардировщиков США
Министерство обороны России опубликовало кадры перехвата российскими истребителями Су-27 стратегических бомбардировщиков ВВС США, которые приближались к российской границе с Чёрного и Балтийского морей.
Обновлено в 00:26
Энергетика
Дания поплатится за задержку «Северного потока-2»
Позиция Дании, из-за которой «Северный поток-2» может быть введен в эксплуатацию с задержкой, обернется убытками.
Обновлено в 06:55
Шоу-бизнес
Шаг отчаяния: Началова отписала Фролову полквартиры, спасая их брак
Шаг отчаяния: Началова отписала Фролову полквартиры, спасая их брак Стало известно, каким образом экс-возлюбленный певицы стал владельцем части ее недвижимости.
Обновлено в 06:38
Авто
«АвтоВАЗ» в июле повысит цены на автомобили
Обновлено вчера в 17:47
Технологии
«Мегафон» запустил платформу для поиска пропавших людей
Система, разработанная и протестированная совместно с МВД и «Лиза Алерт» в марте, позволяет сократить время на поиск свидетелей и упростить задачу спасательных служб.
Обновлено в 05:55
Политика
«Укрзализныця» может восстановить сообщение с Донбассом — СМИ
Программа развития украинских железных дорог Украины до 2023 года, принятая правительством страны, предусматривает восстановление сообщения с Донбассом, сообщило 18 июня издание Liga.net.
Обновлено в 07:40
Энергетика
Польша потребует компенсацию убытков за грязную нефть и недопоставку
Председатель правления польского концерна Orlen Даниель Обайтек заявил, что компания планирует взыскать с России компенсацию убытков из-за поставок загрязненной нефти, а также за недопоставки по контрактным обязательствам.
Обновлено в 07:06