Экономика
ГД рассмотрела во втором чтении законопроекты о защите дольщиковГосударственная Дума РФ 06:13
Законопроекты были подготовлены во исполнение перечня поручений Президента РФ. Эти нормы помогут завершить строительство проблемных объектов в случае банкротства застройщиков и защитить права граждан.
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Госдума приняла во втором чтении проект о передаче премий страховщиков Фонду дольщиков
Парламентская газета06:59
Думский комитет поддержал законопроект о передаче премий страховщиков Фонду дольщиков
Интерфаксвчера в 04:42
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Депутаты предложили сделать бесплатными первые десять минут парковки
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Шойгу предложил воевать по-новому
Обновлено в 06:29
Экономика
Названы самые дорогие землевладения в России
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Создатель С-500 рассказал о работе системы в космосе
Система может применяться в том числе и для борьбы с баллистическими ракетами всех типов.
Обновлено в 01:56
Происшествия
Житель Татарстана, избитый участковыми, отсудил у МВД 100 тыс. рублей
Шарифуллин просил взыскать с ведомства 1,5 млн рублей, суд в итоге снизил размер компенсации в 15 раз - до 100 тыс. рублей.
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Политика
Песков: Кремль не вмешивается в решение Чечни и Дагестана по границе
Кремль следит за тем, как урегулируется вопрос с установлением административной границы между Чечней и Дагестаном.
Обновлено в 07:36
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В Испании убили подростка из России
Известно, что девочка проживала в Испании с матерью и 16-летним братом. Мать уехала из страны, оставив детей одних.
Обновлено в 01:00
Гаджеты
Samsung дала пользователям «умных» телевизоров инструкцию по ручной проверке на вирусы
Пользователи резонно заметили, что в телевизорах стоимостью более 5 тысяч долларов функция проверки на вирусы должна работать автоматически.
Обновлено вчера в 13:42
Политика
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Обновлено вчера в 14:23
Политика
Госдума приняла закон о приостановлении ДРСМД
Решение о возобновлении Российской Федерацией действия ДРСМД принимается президентом РФ, следует также из документа.
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Футбол
Бенитесу предложили годовой оклад в 13,5 млн евро за работу в Китае
Главный тренер английского "Ньюкасал Юнайтед" Рафаэль Бенитес получил предложение от китайского клуба "Далянь Ифан" на сумму в 13,5 млн евро в качестве ежегодной зарплаты.
Обновлено в 06:31
Экономика
Госдума одобрила законопроект о компенсации ипотеки многодетным
Госдума во втором чтении одобрила законопроект, который предполагает компенсацию ипотеки для многодетных семей.
Обновлено в 07:28
Политика
Путин разрешил регистрировать россиянам излишки земли
Как отмечается в пояснении к закону, если во время проведения кадастровых работ выясняется, что гражданин использует больше земли, чем ему выделено, ему позволят оформить эти излишки.
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Происшествия
Бывший замначальника СвЖД стал фигурантом уголовного дела о взятке
В отношении бывшего замначальника СвЖД по строительству Алексея Кочнева возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки должностным лицом», пишет интернет-издание Znak.
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Общество
КС уточнил основания для отказа в проведении митингов
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Обновлено в 05:36
Происшествия
В Финляндии начали принимать российские билеты «банка приколов»
Полиция Финляндии столкнулась с использованием купюр, похожих на настоящие, но не являющихся таковыми.
Обновлено в 07:17
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова намекнула на тайную свадьбу с Тимати
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Общество
Работники хлебокомбината в Подмосковье объявили голодовку
Работники завода говорят, что им не выплатили зарплату за четыре месяца.
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Кино
Гран-при «Кинотавра» получил фильм «Бык»
Главный приз 30-го Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр» получила картина «Бык» режиссёра Бориса Акопова.
Обновлено 16 июня в 13:15