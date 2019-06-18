Экономика

ГД рассмотрела во втором чтении законопроекты о защите дольщиковГосударственная Дума РФ 06:13

Глава профильного комитета отметил, что законопроект о досрочном прекращении договоров страхования гражданской ответственности застройщика также направлен на то, чтобы долевое строительство было безопасным для граждан.
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Механизм защиты прав дольщиков сделают единым по всей России

ФедералПрессвчера в 01:49

Госдума одобрила во II чтении передачу премий по страхованию застройщиков фонду дольщиков

Будущее России. Национальные проекты07:16

Госдума приняла во втором чтении проект о передаче премий страховщиков Фонду дольщиков

Парламентская газета06:59

Госдума рассмотрит 18 июня законопроект о маркетплейсе для банковских и страховых услуг

ТАССвчера в 10:36

Эскроу один раз и региональные фонды: Госдума уточняет нормы ДДУ

REGNUM06:39

Комитет Госдумы одобрил ко II чтению проект о защите обманутых дольщиков

Дума ТВвчера в 04:48

Думский комитет поддержал законопроект о передаче премий страховщиков Фонду дольщиков

Интерфаксвчера в 04:42
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 09:30, Вашингтон
Финансы

Курс евро опустился ниже 72 рублей

Курс евро к рублю на Московской бирже опустился ниже 72 рублей. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
Обновлено в 04:33
Армия и оружие

«Адмирал Горшков» прошел Панамский канал

Обновлено в 08:13
Футбол

СМИ: Рабьо согласовал контракт с «Ювентусом»

Рабьо подпишет с "Юве" пятилетний контракт, зарабатывать футболист будет около 7 млн евро за сезон.
Обновлено в 08:25
Происшествия

В Дагестане журналиста «Черновика» арестовали на два месяца

Обновлено в 08:51
Происшествия

Суд арестовал всех 28 фигурантов по делу о драке в Чемодановке

Первомайский районный суд Пензы принял решение об аресте ещё одного фигуранта уголовного дела о массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области.
Обновлено в 08:53
Происшествия

Группа пассажиров задержала вылет самолёта из Новосибирска в Паттайю

Обновлено в 02:12
Политика

Меркель стало плохо во время встречи с Зеленским

Канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 07:59
Музыка

На «Муз-ТВ» раскрыли суть конфликта Лазарева и Лободы

Представитель «Муз-ТВ» прокомментировал конфликт певицы Светланы Лободы с артистом Сергеем Лазаревым на церемонии вручения одноименной премии.
Обновлено в 08:21
Происшествия

Младшего сына экс-хоккеиста Соколова освободили из-под стражи

Обновлено в 08:58
Футбол

Адвокат Мамаева назвал владельца «Краснодара» Галицкого предателем

Обновлено в 07:19
Интернет

Facebook решил назвать свою криптовалюту Libra

Обновлено в 06:18
Шоу-бизнес

В семье Алибасова не отнеслись серьезно к заявлению сестры продюсера

PR-директор основателя группы «На-На» Бари Алибасова объяснил нехваткой внимания заявление сестры продюсера о том, что ее брата отравили родственники его жены.
Обновлено в 08:40
Экономика

Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений в России

По данным журнала, "Мираторгу" принадлежит самый большой по площади земельный банк в России, однако по стоимости он только на третьем месте, потому что земли расположены в основном в Центральном федеральном округе, где цена сельскохозяйственного гектара почти втрое ниже, чем в Краснодарском крае.
Обновлено в 07:36
Общество

В России предложили изымать землю за нарушение пожарной безопасности

Минэкономразвития предложило внести изменения в российское законодательство, которые позволили бы изымать земельные участки у людей в случае несоблюдения ими правил пожарной безопасности, в частности за скопление мусора и сухого сорняка.
Обновлено в 02:52
Экономика

Кудрин не исключил социального взрыва из-за бедности в России

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин не исключил, что из-за низкого уровня жизни людей в России может случиться социальный взрыв.
Обновлено в 00:42
Происшествия

ФСБ провела обыски в музее «Собрание» Давида Якобашвили

Федеральная служба безопасности (ФСБ) провела во вторник, 18 июня, обыски в музее «Собрание», владельцем которого является один из основателей компании «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили.
Обновлено в 09:11
Происшествия

Россияне и грузины устроили массовую драку в Стамбуле

В Стамбуле произошла массовая драка, в результате которой россиянин получил ножевое ранение.
Обновлено в 08:43
Политика

Зеленский предложил вариант окончания войны в Донбассе

Обмен удерживаемыми лицами мог бы свидетельствовать о намерении обеих сторон урегулировать конфликт в Донбассе.
Обновлено в 07:13
Политика

В Кремле оценили слова Зеленского о темах разговора с Путиным

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выразил уверенность, что глава государства Владимир Путин найдёт правильные слова для беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским в случае встречи.
Обновлено в 06:28
Происшествия

Чиновники Ленобласти прерывали работу из-за короткого замыкания

Работа чиновников была прервана примерно на час.
Обновлено в 08:52
Происшествия

В Чувашии уборщицу суда оштрафовали за сожженное уголовное дело

В Чувашии Ибресинский районный суд оштрафовал уборщицу одного из судов на 50 тысяч рублей за то, что она сожгла уголовное дело из мести.
Обновлено в 08:16
Политика

Зеленский заявил о разногласиях с Берлином по «Северному потоку — 2»

На Украине опасаются, что после завершения строительства «Северного потока – 2» у России не останется причин поставлять топливо через Украину.
Обновлено в 08:38
Авто

В России отзывают 1,3 тыс. автомобилей Audi

Обновлено в 08:11
Футбол

Почётный президент РФС не исключил перенос ЧМ-2022 из Катара

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что не сключает возможности переноса чемпионата мира 2022 года из Катара в связи с возможными результатами расследования коррупционного скандала с участием экс-президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини.
Обновлено в 07:57
Общество

В России уменьшат свидетельства о регистрации транспорта

Российские свидетельства о регистрации транспортных средств станут меньшего размера.
Обновлено в 08:08
Авто

Новый Renault Captur сфотографировали без камуфляжа

Новое поколение компактного кроссовера будет представлено до конца лета. Китайские СМИ опубликовали серию фотографий нового Renault Captur.
Обновлено в 09:20
Политика

Клишас прокомментировал решение Конституционного суда по организации митингов

Парламентарий прокомментировал решение Конституционного суда России по делу о конституционности норм Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».
Обновлено в 09:11
Армия и оружие

Российские самолеты-амфибии Бе-200 начнут поставлять в США в 2020 году

Поставки в Чили планируется начать в 2020 году. Напомним, контракт на поставку десяти самолетов Бе-200 в США был подписан 8 сентября 2018.
Обновлено в 06:40
Авто

Renault огласила комплектации и стоимость нового кроссовера Arkana

Обновлено вчера в 09:15
Экономика

Медведев предложил адресно увеличивать пособие на детей

Кабмин предлагает адресно увеличивать пособие на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума в регионе, сообщил глава правительства Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:01
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