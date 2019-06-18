Экономика
ГД рассмотрела во втором чтении законопроекты о защите дольщиковГосударственная Дума РФ 06:13
Глава профильного комитета отметил, что законопроект о досрочном прекращении договоров страхования гражданской ответственности застройщика также направлен на то, чтобы долевое строительство было безопасным для граждан.
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Госдума одобрила во II чтении передачу премий по страхованию застройщиков фонду дольщиков
Будущее России. Национальные проекты07:16
Госдума приняла во втором чтении проект о передаче премий страховщиков Фонду дольщиков
Парламентская газета06:59
Думский комитет поддержал законопроект о передаче премий страховщиков Фонду дольщиков
Интерфаксвчера в 04:42
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Финансы
Курс евро опустился ниже 72 рублей
Курс евро к рублю на Московской бирже опустился ниже 72 рублей. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
Обновлено в 04:33
Армия и оружие
«Адмирал Горшков» прошел Панамский канал
Обновлено в 08:13
Футбол
СМИ: Рабьо согласовал контракт с «Ювентусом»
Рабьо подпишет с "Юве" пятилетний контракт, зарабатывать футболист будет около 7 млн евро за сезон.
Обновлено в 08:25
Происшествия
Суд арестовал всех 28 фигурантов по делу о драке в Чемодановке
Первомайский районный суд Пензы принял решение об аресте ещё одного фигуранта уголовного дела о массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области.
Обновлено в 08:53
Политика
Меркель стало плохо во время встречи с Зеленским
Канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 07:59
Музыка
На «Муз-ТВ» раскрыли суть конфликта Лазарева и Лободы
Представитель «Муз-ТВ» прокомментировал конфликт певицы Светланы Лободы с артистом Сергеем Лазаревым на церемонии вручения одноименной премии.
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Интернет
Facebook решил назвать свою криптовалюту Libra
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Шоу-бизнес
В семье Алибасова не отнеслись серьезно к заявлению сестры продюсера
PR-директор основателя группы «На-На» Бари Алибасова объяснил нехваткой внимания заявление сестры продюсера о том, что ее брата отравили родственники его жены.
Обновлено в 08:40
Экономика
Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений в России
По данным журнала, "Мираторгу" принадлежит самый большой по площади земельный банк в России, однако по стоимости он только на третьем месте, потому что земли расположены в основном в Центральном федеральном округе, где цена сельскохозяйственного гектара почти втрое ниже, чем в Краснодарском крае.
Обновлено в 07:36
Общество
В России предложили изымать землю за нарушение пожарной безопасности
Минэкономразвития предложило внести изменения в российское законодательство, которые позволили бы изымать земельные участки у людей в случае несоблюдения ими правил пожарной безопасности, в частности за скопление мусора и сухого сорняка.
Обновлено в 02:52
Экономика
Кудрин не исключил социального взрыва из-за бедности в России
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин не исключил, что из-за низкого уровня жизни людей в России может случиться социальный взрыв.
Обновлено в 00:42
Происшествия
ФСБ провела обыски в музее «Собрание» Давида Якобашвили
Федеральная служба безопасности (ФСБ) провела во вторник, 18 июня, обыски в музее «Собрание», владельцем которого является один из основателей компании «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили.
Обновлено в 09:11
Происшествия
Россияне и грузины устроили массовую драку в Стамбуле
В Стамбуле произошла массовая драка, в результате которой россиянин получил ножевое ранение.
Обновлено в 08:43
Политика
Зеленский предложил вариант окончания войны в Донбассе
Обмен удерживаемыми лицами мог бы свидетельствовать о намерении обеих сторон урегулировать конфликт в Донбассе.
Обновлено в 07:13
Политика
В Кремле оценили слова Зеленского о темах разговора с Путиным
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выразил уверенность, что глава государства Владимир Путин найдёт правильные слова для беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским в случае встречи.
Обновлено в 06:28
Происшествия
Чиновники Ленобласти прерывали работу из-за короткого замыкания
Работа чиновников была прервана примерно на час.
Обновлено в 08:52
Происшествия
В Чувашии уборщицу суда оштрафовали за сожженное уголовное дело
В Чувашии Ибресинский районный суд оштрафовал уборщицу одного из судов на 50 тысяч рублей за то, что она сожгла уголовное дело из мести.
Обновлено в 08:16
Политика
Зеленский заявил о разногласиях с Берлином по «Северному потоку — 2»
На Украине опасаются, что после завершения строительства «Северного потока – 2» у России не останется причин поставлять топливо через Украину.
Обновлено в 08:38
Авто
В России отзывают 1,3 тыс. автомобилей Audi
Обновлено в 08:11
Футбол
Почётный президент РФС не исключил перенос ЧМ-2022 из Катара
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что не сключает возможности переноса чемпионата мира 2022 года из Катара в связи с возможными результатами расследования коррупционного скандала с участием экс-президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини.
Обновлено в 07:57
Общество
В России уменьшат свидетельства о регистрации транспорта
Российские свидетельства о регистрации транспортных средств станут меньшего размера.
Обновлено в 08:08
Авто
Новый Renault Captur сфотографировали без камуфляжа
Новое поколение компактного кроссовера будет представлено до конца лета. Китайские СМИ опубликовали серию фотографий нового Renault Captur.
Обновлено в 09:20
Политика
Клишас прокомментировал решение Конституционного суда по организации митингов
Парламентарий прокомментировал решение Конституционного суда России по делу о конституционности норм Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».
Обновлено в 09:11
Армия и оружие
Российские самолеты-амфибии Бе-200 начнут поставлять в США в 2020 году
Поставки в Чили планируется начать в 2020 году. Напомним, контракт на поставку десяти самолетов Бе-200 в США был подписан 8 сентября 2018.
Обновлено в 06:40
Авто
Renault огласила комплектации и стоимость нового кроссовера Arkana
Обновлено вчера в 09:15
Экономика
Медведев предложил адресно увеличивать пособие на детей
Кабмин предлагает адресно увеличивать пособие на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума в регионе, сообщил глава правительства Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:01