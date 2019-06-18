Экономика

ГД рассмотрела во втором чтении законопроекты о защите дольщиковГосударственная Дума РФ 06:13

Глава профильного комитета отметил, что законопроект о досрочном прекращении договоров страхования гражданской ответственности застройщика также направлен на то, чтобы долевое строительство было безопасным для граждан.
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Эскроу один раз и региональные фонды: Госдума уточняет нормы ДДУ

REGNUM06:39

Думский комитет поддержал законопроект о передаче премий страховщиков Фонду дольщиков

Интерфаксвчера в 04:42

Дольщикам укрепляют фундамент

Коммерсантъвчера в 18:38

Механизм защиты прав дольщиков сделают единым по всей России

ФедералПрессвчера в 01:49

Комитет Госдумы одобрил ко II чтению проект о защите обманутых дольщиков

Дума ТВвчера в 04:48

Законопроект о решении проблем обманутых дольщиков одобрили к II чтению

ТАССвчера в 04:35

Госдума приняла во втором чтении проект о передаче премий страховщиков Фонду дольщиков

Парламентская газета06:59
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 12:33, Ашберн
Общество

Стройплощадку архангельского технопарка «Шиес» открыли для посетителей

Инвестор строительства технопарка "Шиес" в Ленском районе Архангельской области компания "Технопарк" открыла для всех желающих посещение стройплощадки объекта по предварительной записи.
Обновлено в 11:44
Политика

Меркель стало плохо на встрече с Зеленским

Обновлено в 09:27
Общество

Приставы были в шоке от проекта отмены клеток в судах, заявили в УФССП

Судебные приставы были шокированы идеей убрать ограждения из залов судов, заявил руководитель управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) РФ по Москве Сергей Замородских.
Обновлено в 10:37
Шоу-бизнес

Сестра Алибасова обвинила Шукшиных в отравлении продюсера

Обновлено в 09:40
Происшествия

Подозреваемый в убийстве матери сын хоккеиста вышел на свободу

Обновлено в 09:00
Технологии

«Ленэнерго» запустило онлайн-сервис для подключения к электросетям

ПАО "Ленэнерго" в тестовом режиме запустило "корпоративную геоинформационную систему" (КГИС), которая, должна сократить время технологического присоединения к сетям.
Обновлено в 10:54
Происшествия

В Кемерово приземлился самолет НАТО

В аэропорту Кемерово приземлился военно-транспортный самолет ВВС Германии Airbus A400M-100.
Обновлено в 10:17
Политика

WSJ: Частное израильское сыскное агентство пыталось собрать компромат на Алексея Навального

Сам Навальный написал в своем Твиттере, что эти же люди пытались получить информацию у множества знакомых и бывших сотрудников фонда по всему миру.
Обновлено в 10:31
Финансы

Курс евро опустился ниже 72 рублей

Курс евро к рублю на Московской бирже опустился ниже 72 рублей. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
Обновлено в 04:33
Происшествия

Журналист дагестанского «Черновика» арестован на два месяца

Советский районный суд Махачкалы арестовал на два месяца журналиста еженедельника «Черновик» Абдулмумина Гаджиева.
Обновлено в 08:51
Армия и оружие

Польский корабль повредили во время учений НАТО

Обновлено в 02:29
Шоу-бизнес

Вадим Галыгин стал отцом в третий раз

Вадим Галыгин, известный по шуткам про «сумку», сегодня снова стал отцом. Его жена Ольга подарила «комедийщику» второго ребёнка.
Обновлено в 11:55
Экономика

Медведев предложил повысить пособие на детей до трех лет

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено в 08:23
Авто

«АвтоВАЗ» повышает цены на все машины

Российский производитель «АвтоВАЗ» намерен повысить рекомендованные розничные цены на все модели автомобилей Lada с 1 июля.
Обновлено в 04:25
Общество

Собянин открыл в «Лужниках» дворец гимнастики

Дворец гимнастики имени Ирины Винер-Усмановой открыл в «Лужниках» мэр Москвы Сергей Собянин.
Обновлено в 10:20
Происшествия

Самолет с Киркоровым попал в страшное ЧП

Обновлено в 11:59
Футбол

С кем сыграют «Нефтчи» и «Сабаил» в квалификации Лиги Европы

"Карабах" узнал, с кем сыграет в квалификации Лиги чемпионов >> По итогам жеребьевки, прошедшей в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), "Нефтчи" в первом квалификационном раунде Лиги Европы сыграет с молдавским клубом "Сперанца".
Обновлено в 11:11
Авто

Китайский аналог Nissan Qashqai хвастается новым дизайном

Компания Nissan и поднебесный концерн Dongfeng обновили кроссовер Venucia T90.
Обновлено вчера в 22:11
Наука

Окаменелости указали на живших в Арктике 1,4 миллиона лет назад гиен

Окаменелости двух зубов, найденные в канадской Арктике, принадлежали вымершей гиене Chasmaporthetes ossifragus, жившей около 1,4 миллиона лет назад, сообщается в Open Quaternary.
Обновлено в 08:36
Энергетика

Росстат сообщил о росте оптовых цен на бензин на 17,5%

Цены производителей на бензин в мае текущего года выросли на 17,5% после снижения на 4% в марте и на 4,1% в феврале.
Обновлено в 10:30
Политика

Меркель назвала условия снятия санкций с России

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала условия, при которых с России могут быть сняты санкции.
Обновлено в 08:50
Шоу-бизнес

«Здесь не фан-клуб Степаненко»: Петросян ответил своим хейтерам

На дальнейшие дискуссии об экс-супруге комик заявил, что фан-клуб Степаненко находится «не здесь» — «вы ошиблись профилем».
Обновлено в 12:03
Общество

В России падает популярность высшего образования

Согласно апрельскому опросу ВЦИОМ, почти половина россиян с высшим образованием работают не по специальности.
Обновлено в 03:01
Общество

Сотрудники хлебокомбината в Сергиевом Посаде прекратили голодовку

Обновлено в 11:30
Экономика

Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений в России

По данным журнала, "Мираторгу" принадлежит самый большой по площади земельный банк в России, однако по стоимости он только на третьем месте, потому что земли расположены в основном в Центральном федеральном округе, где цена сельскохозяйственного гектара почти втрое ниже, чем в Краснодарском крае.
Обновлено в 07:36
Общество

Siemens сократит 2,7 тыс. рабочих мест по всему миру

Германский концерн Siemens в ближайшие годы сократит 2,7 тыс. рабочих мест по всему миру, 1,4 тыс. из них - в ФРГ.
Обновлено в 11:51
Спорт

Полинский ушел в отставку после скандального киберспортивного турнира

Чиновник покинул пост на фоне скандала вокруг турнира по FIFA 19 Moscow Cyber Cup. Мероприятие прошло в Москве 15 июня.
Обновлено в 09:33
Гаджеты

Роскачество назвало ТОП-10 лучших смартфонов

Возглавили рейтинг Samsung Galaxy S10+, Samsung Galaxy S10 и Samsung Galaxy Note 9. В ТОП-10 также вошли две новинки от Huawei: P30 и P30 Pro, заняв пятое и второе места. iPhone X. S. Max и iPhone XS эксперты поместили на четвертую и седьмую строчки списка, а Samsung Galaxy S10e, Samsung Galaxy S9+ и Samsung Galaxy S9 - на шестую, девятую и десятую.
Обновлено в 01:00
Происшествия

ФСБ провела обыски в музее «Собрание» Давида Якобашвили

Федеральная служба безопасности (ФСБ) провела во вторник, 18 июня, обыски в музее «Собрание», владельцем которого является один из основателей компании «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили.
Обновлено в 09:11
Политика

В «Газпроме» напомнили Украине условие решения вопроса о транзите

Наши украинские покупатели покупают тот же российский газ, который поступает на Украину при помощи реверса, по цене, значительно превышающей цены, которые существовали в рамках нашего контракта.
Обновлено в 11:11
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