Экономика

ГД рассмотрела во втором чтении законопроекты о защите дольщиковГосударственная Дума РФ 06:13

Глава профильного комитета отметил, что законопроект о досрочном прекращении договоров страхования гражданской ответственности застройщика также направлен на то, чтобы долевое строительство было безопасным для граждан.
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Эскроу один раз и региональные фонды: Госдума уточняет нормы ДДУ

REGNUM06:39

Госдума приняла во втором чтении проект о передаче премий страховщиков Фонду дольщиков

Парламентская газета06:59

Законопроект о решении проблем обманутых дольщиков одобрили к II чтению

ТАССвчера в 04:35

Механизм защиты прав дольщиков сделают единым по всей России

ФедералПрессвчера в 01:49

Комитет Госдумы одобрил ко II чтению проект о защите обманутых дольщиков

Дума ТВвчера в 04:48

Дольщикам укрепляют фундамент

Коммерсантъвчера в 18:38

Думский комитет поддержал законопроект о передаче премий страховщиков Фонду дольщиков

Интерфаксвчера в 04:42
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 09:18, Вашингтон
Музыка

Макрон вручит Элтону Джону орден Почётного легиона

Британский певец и композитор Элтон Джон посетит 21 июня Елисейский дворец, где президент Франции Эмманюэль Макрон наградит его орденом Почётного легиона.
Обновлено вчера в 18:28
Экономика

Медведев предложил адресно увеличивать пособие на детей

Кабмин предлагает адресно увеличивать пособие на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума в регионе, сообщил глава правительства Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:01
Происшествия

Из Чемодановки после конфликта уехали 43 человека

После конфликта в пензенском селе Чемодановка сорок три человека выехали в Астраханскую область.
Обновлено в 08:48
Шоу-бизнес

Сестра Алибасова обвинила в его отравлении семью Шукшиных

Сестра продюсера Бари Алибасова считает, что ее брата отравил "кто-то из семейства Шукшиных".
Обновлено в 05:57
Экономика

Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
Происшествия

В Дагестане журналиста «Черновика» арестовали на два месяца

Обновлено в 08:51
Экономика

Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений России

Если раньше предприниматели, банкиры и другие богатые россияне покупали земли под недвижимость, то теперь они используются «по назначению», пишет Forbes о своем новом рейтинге 20 самых дорогих землевладений России.
Обновлено в 03:49
Политика

Меркель назвала условие снятия санкций с России

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Украина считают, что антироссийские санкции могут быть сняты только при прогрессе в реализации Минских соглашений.
Обновлено в 08:12
Происшествия

Россияне и грузины устроили массовую драку в Стамбуле

В Стамбуле произошла массовая драка, в результате которой россиянин получил ножевое ранение.
Обновлено в 08:43
Футбол

«Локомотив» подписал защитника Мурило

Московский «Локомотив» во вторник объявил о начале сотрудничества с бразильским защитником «Крузейро» Мурило Серкейрой.
Обновлено в 09:09
Авто

«АвтоВАЗ» в июле повысит цены на автомобили

Легковые автомобили Lada в зависимости от модели стоят у дилеров от 434 900 до 1 009 900 руб.
Обновлено вчера в 17:47
Общество

Владимир Соловьев оценил «Город бесов» в Екатеринбурге

Обновлено вчера в 09:08
Происшествия

ФСБ пришла с обыском в музей «Собрание» Давида Якобашвили

В музее «Собрание» Давида Якобашвили на Солянке идет обыск. Об этом РБК рассказал знакомый бизнесмена.
Обновлено в 07:48
Авто

Renault огласила комплектации и стоимость нового кроссовера Arkana

Обновлено вчера в 09:15
Происшествия

В Чувашии уборщицу суда оштрафовали за сожженное уголовное дело

В Чувашии Ибресинский районный суд оштрафовал уборщицу одного из судов на 50 тысяч рублей за то, что она сожгла уголовное дело из мести.
Обновлено в 08:16
Культура

Международная музыкальная академия открылась в Клину

Первая международная музыкальная академия начала работать в Клину 18 июня на базе местной школы искусств, передает «Радио 1».
Обновлено в 08:34
Футбол

«Реальное время»: «Севилья» ведет активные переговоры по Чалову

По информации казанского сайта «Реальное время», испанский клуб ведет активные переговоры по трансферу лучшего бомбардира чемпионата России.
Обновлено в 08:16
Политика

В NYT сообщили о скорой замене на посту советника Трампа по России

Советник президента США Дональда Трампа по России и Европе Фиона Хилл покинет свой пост в конце августа, написал в твиттере журналист издания The New York Times Питер Бейкер.
Обновлено в 09:09
Шоу-бизнес

Лазарев ответил на слухи о себе неприличной фотографией

Музыкант Сергей Лазарев ответил на слухи о себе фотографией псов, которые справляют нужду на газоне.
Обновлено в 07:21
Общество

Названо число пропавших в России детей

Количество пропавших детей в России сократилось за 5 лет почти на треть, заявила детски омбудсмен Анна Кузнецова, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:03
Гаджеты

В России появились недорогие телевизоры Hi от сети «Эльдорадо»

Розничная сеть «Эльдорадо» объявила о старте производства и продаж техники под собственной торговой маркой Hi.
Обновлено в 07:50
Происшествия

Подозреваемый в убийстве матери сын хоккеиста вышел на свободу

Обновлено в 09:00
Футбол

Арестован экс-глава УЕФА Платини

Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини арестован.
Обновлено в 04:26
Интернет

Facebook выпустит собственную криптовалюту Libra в 2020 году

Американская компания "Фейсбук" планирует в 2020 году выпустить в обращение собственную криптовалюту Libra.
Обновлено в 08:08
Авто

Опубликованы новые фото Renault Captur

Китайское совместное предприятие Dongfeng Renault готовится начать производство европейского компактного кроссовера Renault Captur нового поколения.
Обновлено в 04:53
Армия и оружие

«Адмирал Горшков» прошел Панамский канал

Обновлено в 08:13
Политика

Меркель стало плохо во время встречи с Зеленским

Канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 07:59
Происшествия

Воробьев поручил разобраться с долгами по зарплате в Сергиевом Посаде

Выехать в Сергиев Посад и разобраться в ситуации с долгами по зарплате работникам местного хлебокомбината поручил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев зампреду регионального правительства Вадиму Хромову.
Обновлено в 05:45
Авто

Названы самые капризные современные двигатели

Обновлено вчера в 08:36
Авто

Самые «молодые» автомобили с пробегом продают в Чечне

Самые «молодые» автомобили с пробегом в России продают и покупают на территории Чеченской республики.
Обновлено в 07:51
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