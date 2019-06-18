Экономика
ГД рассмотрела во втором чтении законопроекты о защите дольщиковГосударственная Дума РФ 06:13
Глава профильного комитета отметил, что законопроект о досрочном прекращении договоров страхования гражданской ответственности застройщика также направлен на то, чтобы долевое строительство было безопасным для граждан.
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Госдума приняла во втором чтении проект о передаче премий страховщиков Фонду дольщиков
Парламентская газета06:59
Думский комитет поддержал законопроект о передаче премий страховщиков Фонду дольщиков
Интерфаксвчера в 04:42
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 09:18, Вашингтон
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Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности
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Экономика
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Если раньше предприниматели, банкиры и другие богатые россияне покупали земли под недвижимость, то теперь они используются «по назначению», пишет Forbes о своем новом рейтинге 20 самых дорогих землевладений России.
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Россияне и грузины устроили массовую драку в Стамбуле
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«Локомотив» подписал защитника Мурило
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Авто
«АвтоВАЗ» в июле повысит цены на автомобили
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ФСБ пришла с обыском в музей «Собрание» Давида Якобашвили
В музее «Собрание» Давида Якобашвили на Солянке идет обыск. Об этом РБК рассказал знакомый бизнесмена.
Обновлено в 07:48
Авто
Renault огласила комплектации и стоимость нового кроссовера Arkana
Обновлено вчера в 09:15
Происшествия
В Чувашии уборщицу суда оштрафовали за сожженное уголовное дело
В Чувашии Ибресинский районный суд оштрафовал уборщицу одного из судов на 50 тысяч рублей за то, что она сожгла уголовное дело из мести.
Обновлено в 08:16
Культура
Международная музыкальная академия открылась в Клину
Первая международная музыкальная академия начала работать в Клину 18 июня на базе местной школы искусств, передает «Радио 1».
Обновлено в 08:34
Футбол
«Реальное время»: «Севилья» ведет активные переговоры по Чалову
По информации казанского сайта «Реальное время», испанский клуб ведет активные переговоры по трансферу лучшего бомбардира чемпионата России.
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Политика
В NYT сообщили о скорой замене на посту советника Трампа по России
Советник президента США Дональда Трампа по России и Европе Фиона Хилл покинет свой пост в конце августа, написал в твиттере журналист издания The New York Times Питер Бейкер.
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Шоу-бизнес
Лазарев ответил на слухи о себе неприличной фотографией
Музыкант Сергей Лазарев ответил на слухи о себе фотографией псов, которые справляют нужду на газоне.
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Обновлено в 05:03
Гаджеты
В России появились недорогие телевизоры Hi от сети «Эльдорадо»
Розничная сеть «Эльдорадо» объявила о старте производства и продаж техники под собственной торговой маркой Hi.
Обновлено в 07:50
Футбол
Арестован экс-глава УЕФА Платини
Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини арестован.
Обновлено в 04:26
Интернет
Facebook выпустит собственную криптовалюту Libra в 2020 году
Американская компания "Фейсбук" планирует в 2020 году выпустить в обращение собственную криптовалюту Libra.
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Опубликованы новые фото Renault Captur
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Политика
Меркель стало плохо во время встречи с Зеленским
Канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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Происшествия
Воробьев поручил разобраться с долгами по зарплате в Сергиевом Посаде
Выехать в Сергиев Посад и разобраться в ситуации с долгами по зарплате работникам местного хлебокомбината поручил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев зампреду регионального правительства Вадиму Хромову.
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Авто
Названы самые капризные современные двигатели
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Самые «молодые» автомобили с пробегом продают в Чечне
Самые «молодые» автомобили с пробегом в России продают и покупают на территории Чеченской республики.
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