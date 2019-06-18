Экономика
ГД рассмотрела во втором чтении законопроекты о защите дольщиковГосударственная Дума РФ 06:13
Глава профильного комитета отметил, что законопроект о досрочном прекращении договоров страхования гражданской ответственности застройщика также направлен на то, чтобы долевое строительство было безопасным для граждан.
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Госдума приняла во втором чтении проект о передаче премий страховщиков Фонду дольщиков
Парламентская газета06:59
Думский комитет поддержал законопроект о передаче премий страховщиков Фонду дольщиков
Интерфаксвчера в 04:42
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 13:49, Вашингтон
Происшествия
Кокорин и Мамаев будут этапированы в колонию поездом
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев будут этапированы поездом в колонию одной из ближайших к столице областей, заявил в ходе прямой телефонной линии начальник управления Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) по Москве Сергей Мороз.
Обновлено в 11:07
Происшествия
Россияне и грузины устроили массовую драку в Стамбуле
В Стамбуле произошла массовая драка, в результате которой россиянин получил ножевое ранение.
Обновлено в 08:43
Энергетика
Росстат сообщил о росте оптовых цен на бензин на 17,5%
Цены производителей на бензин в мае текущего года выросли на 17,5% после снижения на 4% в марте и на 4,1% в феврале.
Обновлено в 10:30
Футбол
Глушаков сменит «Спартак» на «Сочи»
31-летний полузащитник может оказаться в рядах новичка премьер-лиги "Сочи". "Спартак" и Глушаков расторгнут контракт по обоюдному согласию.
Обновлено в 10:45
Политика
Кремль счел эмоциональными слова Кудрина об угрозе социального взрыва
Как сказал Песков, в Кремле проблему не отрицают, но и «гипертрофированно» ее оценивать в администрации президента считают неверным.
Обновлено в 05:57
Общество
Старейшая жительница Европы умерла в Италии
Обновлено в 08:15
Кино
«Игра престолов» и «Мстители» стали победителями MTV Movie & TV Awards
В США состоялась церемония награждения ежегодной премии в области кино и телевидения MTV Movie & TV Awards.
Обновлено в 06:47
Общество
Siemens сократит 2,7 тыс. рабочих мест по всему миру
Германский концерн Siemens в ближайшие годы сократит 2,7 тыс. рабочих мест по всему миру, 1,4 тыс. из них - в ФРГ.
Обновлено в 11:51
Политика
Джонсон увеличил отрыв в борьбе за пост премьера Великобритании
Число кандидатов на пост лидера Консервативной партии Великобритании по итогам второго тура голосования сократилось до пяти, при этом экс-глава МИД Борис Джонсон сохраняет лидерство со 126 голосами.
Обновлено в 13:30
Экономика
Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений в России
По данным журнала, "Мираторгу" принадлежит самый большой по площади земельный банк в России, однако по стоимости он только на третьем месте, потому что земли расположены в основном в Центральном федеральном округе, где цена сельскохозяйственного гектара почти втрое ниже, чем в Краснодарском крае.
Обновлено в 07:36
Политика
Меркель стало плохо во время встречи с Зеленским
Обновлено в 08:56
Финансы
Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 64 рублей
Курс евро в свою очередь снизился на 0,58%, до 71,74 рубля. При этом утром 18 июня евро опустился ниже отметки в 72 рублей впервые с 23 мая.
Обновлено в 10:05
Армия и оружие
Турция впервые показала свой истребитель пятого поколения
Турецкий истребитель пятого поколения TF-X (Turkish Fighter – X) впервые представлен публике на 53-м Парижском авиационно-космическом салоне в Ле-Бурже.
Обновлено вчера в 10:14
Общество
Стройплощадку архангельского технопарка «Шиес» открыли для посетителей
Инвестор строительства технопарка "Шиес" в Ленском районе Архангельской области компания "Технопарк" открыла для всех желающих посещение стройплощадки объекта по предварительной записи.
Обновлено в 11:44
Политика
В МВД заявили о необходимости ревизии Правил дорожного движения
Первый замглавы МВД Александр Горовой заявил о необходимости ревизии Правил дорожного движения.
Обновлено в 10:13
ЖКХ
Расширен список льготников по оплате взносов на капремонт
Вступил в силу Федеральный закон, освобождающий от уплаты взносов на капремонт Героев СССР и РФ, Героев Соцтруда и Героев Труда РФ, полных кавалеров орденов Славы и Трудовой Славы, а также проживающих с ними членов семей (ФЗ №126 от 06.06.2019).
Обновлено в 10:32
Экономика
Российский рис начал заканчиваться
«Среднемесячный темп снижения остатков риса в объеме 60 тысяч тонн позволяет прогнозировать, что в текущем сезоне запасы отечественного риса будут истощены уже к началу августа», — заявили в организации.
Обновлено в 12:38
Футбол
Виталий Денисов сменит «Локомотив» на «Рубин»
Обновлено в 13:19
Экономика
МТС вернется в салоны «Связного»
Сим-карты «Мегафона» и «Вымпелкома» ритейлеры начал распространять в 2015 г. после двухлетнего перерыва, вызванного как раз заключенным между МТС и «Связным» крупным контрактом.
Обновлено в 13:26
Политика
Нетаньяху назвал будущую встречу России, США и Израиля исторической
Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху заявил, что планируемая в Иерусалиме встреча секретарей советов безопасности России, США и Израиля имеет "историческое" значение и важна для стабильности Ближнего Востока.
Обновлено в 11:31
Происшествия
Из Чемодановки после массовой драки уехали все цыгане
Все цыгане покинули село Чемодановка в окрестностях Пензы, где в результате массовой драки погиб один человек и несколько пострадали.
Обновлено вчера в 22:02
Общество
Минтруд назвал регионы с самым молодым и самым возрастным населением
Самыми молодыми регионами страны названы Чеченская Республика и Республика Тыва.
Обновлено в 13:31
Общество
Недостаточно бедных россиян могут лишить господдержки
Некоторые представители региональных властей посчитали, что те россияне, у которых есть огород или свободная жилплощадь, могут обеспечить себя самостоятельно и не нуждаются в субсидиях от государства.
Обновлено вчера в 04:37
Общество
Из российских аптек изымут еще одно лекарство от кашля
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) заявила о том, что препарат "Сиресп" будет изъят их аптек, потому что в нем содержится запрещенное вещество фенспирид.
Обновлено в 10:37
Происшествия
В Испании нашли тело 13-летней россиянки
В испанском населенном пункте Матаро было обнаружено тело 13-летней гражданки России. Каталонская полиция начала расследование этого дела.
Обновлено вчера в 10:30
Здоровье
Родители из Челябинской области попросили Путина отменить прививки
Южноуральцы требуют отменить календарные прививки по принуждению.
Обновлено в 03:53