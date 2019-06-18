Экономика

ГД рассмотрела во втором чтении законопроекты о защите дольщиковГосударственная Дума РФ 06:13

Глава профильного комитета отметил, что законопроект о досрочном прекращении договоров страхования гражданской ответственности застройщика также направлен на то, чтобы долевое строительство было безопасным для граждан.
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Комитет Госдумы одобрил ко II чтению проект о защите обманутых дольщиков

Дума ТВвчера в 04:48

Госдума приняла во втором чтении проект о передаче премий страховщиков Фонду дольщиков

Парламентская газета06:59

Дольщикам укрепляют фундамент

Коммерсантъвчера в 18:38

Механизм защиты прав дольщиков сделают единым по всей России

ФедералПрессвчера в 01:49

Эскроу один раз и региональные фонды: Госдума уточняет нормы ДДУ

REGNUM06:39

Законопроект о решении проблем обманутых дольщиков одобрили к II чтению

ТАССвчера в 04:35

Думский комитет поддержал законопроект о передаче премий страховщиков Фонду дольщиков

Интерфаксвчера в 04:42
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 13:49, Вашингтон
Происшествия

Самолет с Киркоровым на борту совершил жесткую посадку в Домодедово

Обновлено в 12:53
Происшествия

Кокорин и Мамаев будут этапированы в колонию поездом

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев будут этапированы поездом в колонию одной из ближайших к столице областей, заявил в ходе прямой телефонной линии начальник управления Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) по Москве Сергей Мороз.
Обновлено в 11:07
Происшествия

Россияне и грузины устроили массовую драку в Стамбуле

В Стамбуле произошла массовая драка, в результате которой россиянин получил ножевое ранение.
Обновлено в 08:43
Энергетика

Росстат сообщил о росте оптовых цен на бензин на 17,5%

Цены производителей на бензин в мае текущего года выросли на 17,5% после снижения на 4% в марте и на 4,1% в феврале.
Обновлено в 10:30
Футбол

Глушаков сменит «Спартак» на «Сочи»

31-летний полузащитник может оказаться в рядах новичка премьер-лиги "Сочи". "Спартак" и Глушаков расторгнут контракт по обоюдному согласию.
Обновлено в 10:45
Политика

Кремль счел эмоциональными слова Кудрина об угрозе социального взрыва

Как сказал Песков, в Кремле проблему не отрицают, но и «гипертрофированно» ее оценивать в администрации президента считают неверным.
Обновлено в 05:57
Общество

Старейшая жительница Европы умерла в Италии

Обновлено в 08:15
Кино

«Игра престолов» и «Мстители» стали победителями MTV Movie & TV Awards

В США состоялась церемония награждения ежегодной премии в области кино и телевидения MTV Movie & TV Awards.
Обновлено в 06:47
Общество

Siemens сократит 2,7 тыс. рабочих мест по всему миру

Германский концерн Siemens в ближайшие годы сократит 2,7 тыс. рабочих мест по всему миру, 1,4 тыс. из них - в ФРГ.
Обновлено в 11:51
Происшествия

Подозреваемый в убийстве матери сын хоккеиста вышел на свободу

Обновлено в 09:00
Происшествия

Видео катастрофы в Шереметьево слили в Сеть два капитана полиции

Обновлено в 10:50
Политика

Джонсон увеличил отрыв в борьбе за пост премьера Великобритании

Число кандидатов на пост лидера Консервативной партии Великобритании по итогам второго тура голосования сократилось до пяти, при этом экс-глава МИД Борис Джонсон сохраняет лидерство со 126 голосами.
Обновлено в 13:30
Экономика

Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений в России

По данным журнала, "Мираторгу" принадлежит самый большой по площади земельный банк в России, однако по стоимости он только на третьем месте, потому что земли расположены в основном в Центральном федеральном округе, где цена сельскохозяйственного гектара почти втрое ниже, чем в Краснодарском крае.
Обновлено в 07:36
Политика

Меркель стало плохо во время встречи с Зеленским

Обновлено в 08:56
Финансы

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 64 рублей

Курс евро в свою очередь снизился на 0,58%, до 71,74 рубля. При этом утром 18 июня евро опустился ниже отметки в 72 рублей впервые с 23 мая.
Обновлено в 10:05
Армия и оружие

Турция впервые показала свой истребитель пятого поколения

Турецкий истребитель пятого поколения TF-X (Turkish Fighter – X) впервые представлен публике на 53-м Парижском авиационно-космическом салоне в Ле-Бурже.
Обновлено вчера в 10:14
Общество

Стройплощадку архангельского технопарка «Шиес» открыли для посетителей

Инвестор строительства технопарка "Шиес" в Ленском районе Архангельской области компания "Технопарк" открыла для всех желающих посещение стройплощадки объекта по предварительной записи.
Обновлено в 11:44
Политика

В МВД заявили о необходимости ревизии Правил дорожного движения

Первый замглавы МВД Александр Горовой заявил о необходимости ревизии Правил дорожного движения.
Обновлено в 10:13
ЖКХ

Расширен список льготников по оплате взносов на капремонт

Вступил в силу Федеральный закон, освобождающий от уплаты взносов на капремонт Героев СССР и РФ, Героев Соцтруда и Героев Труда РФ, полных кавалеров орденов Славы и Трудовой Славы, а также проживающих с ними членов семей (ФЗ №126 от 06.06.2019).
Обновлено в 10:32
Экономика

Российский рис начал заканчиваться

«Среднемесячный темп снижения остатков риса в объеме 60 тысяч тонн позволяет прогнозировать, что в текущем сезоне запасы отечественного риса будут истощены уже к началу августа», — заявили в организации.
Обновлено в 12:38
Футбол

Виталий Денисов сменит «Локомотив» на «Рубин»

Обновлено в 13:19
Экономика

МТС вернется в салоны «Связного»

Сим-карты «Мегафона» и «Вымпелкома» ритейлеры начал распространять в 2015 г. после двухлетнего перерыва, вызванного как раз заключенным между МТС и «Связным» крупным контрактом.
Обновлено в 13:26
Политика

Нетаньяху назвал будущую встречу России, США и Израиля исторической

Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху заявил, что планируемая в Иерусалиме встреча секретарей советов безопасности России, США и Израиля имеет "историческое" значение и важна для стабильности Ближнего Востока.
Обновлено в 11:31
Происшествия

Из Чемодановки после массовой драки уехали все цыгане

Все цыгане покинули село Чемодановка в окрестностях Пензы, где в результате массовой драки погиб один человек и несколько пострадали.
Обновлено вчера в 22:02
Происшествия

Защита сестер Хачатурян обжаловала окончательную редакцию их обвинения

Обновлено в 10:49
Общество

Минтруд назвал регионы с самым молодым и самым возрастным населением

Самыми молодыми регионами страны названы Чеченская Республика и Республика Тыва.
Обновлено в 13:31
Общество

Недостаточно бедных россиян могут лишить господдержки

Некоторые представители региональных властей посчитали, что те россияне, у которых есть огород или свободная жилплощадь, могут обеспечить себя самостоятельно и не нуждаются в субсидиях от государства.
Обновлено вчера в 04:37
Общество

Из российских аптек изымут еще одно лекарство от кашля

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) заявила о том, что препарат "Сиресп" будет изъят их аптек, потому что в нем содержится запрещенное вещество фенспирид.
Обновлено в 10:37
Происшествия

В Испании нашли тело 13-летней россиянки

В испанском населенном пункте Матаро было обнаружено тело 13-летней гражданки России. Каталонская полиция начала расследование этого дела.
Обновлено вчера в 10:30
Здоровье

Родители из Челябинской области попросили Путина отменить прививки

Южноуральцы требуют отменить календарные прививки по принуждению.
Обновлено в 03:53
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